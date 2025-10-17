Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 octombrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 20-26 octombrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 octombrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 20-26 octombrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 20-26 octombrie 2025

Atunci când vine despre planurile făcute pentru perioada următoare, totul se va spulbera. O schimbare bruscă a dispoziției psihice te va agita și te va face să renunți mult prea ușor la lucruri sau persoane care te împlineau. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 20-26 octombrie 2025

Pe alocuri, comportamentul tău poate fi unul intrusiv. Chiar dacă opinia celor din jur poate fi importantă pentru fiecare dintre noi, trebui să știi să pui și limite în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 20-26 octombrie 2025

Intriga este ceva care face parte mereu din viața ta. Chiar și atunci când simți că este nevoie să te detașezi, valorile personale te fac să rămâi în conflicte care îți fac rău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 20-26 octombrie 2025

Deși nu ești conștientă în totalitate de cum vor decurge lucrurile în acest sector al vieții tale, evenimentele care au loc în plan profesional te ajută să îți creionezi noi obiective. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 20-26 octombrie 2025

Deși evenimentele din această săptămână vor fi destul de confuze pentru tine, privești lucrurile cu maturitate. Tot ce trăiești te ajută să descoperi lucruri noi despre tine și menirea ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 20-26 octombrie 2025

Dintotdeauna ai căutat să îți depășești limitele și îți reușește acest lucru. Atunci când vine vorba despre relațiile importante din viața ta, continui să rămâi o fire asertivă și dedicată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 20-26 octombrie 2025

Te irită peste măsură ideea de imprevizibil. Atunci când ai parte de lucruri la care nu te-ai fi gândit vreodată, îți dai seama că nu deții deloc controlul asupra propriei vieți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 20-26 octombrie 2025

Anumite contexte te vor pune în contact cu o parte din propriile frustrări. Va fi nevoie de multă conștientizare și introspecție pentru a înțelege ce se ascunde în spatele acestor reacții. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 20-26 octombrie 2025

Atunci când vine vorba de obiectivele profesionale, ești pur si simplu de neoprit. Stagnarea de care ai uneori parte în plan profesional este doar sursa motivației de a face mai mult și mai mult și mai mult… Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 20-26 octombrie 2025

Modul perfect în care ai ajuns să comunici cu cel de lângă tine este de necontestat. O relație de prietenie are nevoie de un imbold pentru a reuși ca tu și persoana în cauză să vă simțiți la fel de apropiate ca altădată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 20-26 octombrie 2025

Relațiile din viața ta nu îți oferă întotdeauna împlinirea de care ai nevoie. Indiferent de cum se prezintă în prezent cariera ta, tot vei continua să îți proiectezi noi obiective. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 20-26 octombrie 2025

Reușești mereu să te adaptezi la contextele în care te afli. Prezența lui Saturn în zodia ta are o influență asupra lucidității cu care te raportezi la ceea ce trăiești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

