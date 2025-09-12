Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 15-21 septembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 15-21 septembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 15-21 septembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 15-21 septembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 15-21 septembrie 2025

Dacă ceea ce simți te duce prea aproape de pericol și de posibilitatea de a fi dezamăgită, este important să îți dai seama de ce simți astfel. Este posibil ca anumite mecanisme psihologice să te împiedice să vezi realitatea din jurul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 15-21 septembrie 2025

Nimic din ceea ce facem nu poate fi întru totul controlat. A accepta acest adevăr te va ajuta să fii mai în contact cu adevăratele nevoi. Zilele noii săptămâni se află sub influența Lunii. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 15-21 septembrie 2025

Inconvenientele care apar atunci când avem o atitudine delăsătoare se întorc împotriva noastră, mai devreme sau mai târziu. Pentru fiecare dintre noi, viața este un carusel. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 15-21 septembrie 2025

Te prefaci foarte bine în fața celorlalți. Nu dorești ca cineva să își dea seama de ceea ce trăiești în plan personal. Relația pe care o ai nu decurge așa cum te așteptai. Apar conflicte de interes la orice pas. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 15-21 septembrie 2025

Ai nevoie de timp pentru a te obișnui cu noile sentimente induse de evenimentele confuze care au loc. Nu vrei să mai preiei inițiativa atunci când vine vorba de anumite relații. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 15-21 septembrie 2025

Lucrurile simple sau banale îți construiesc fericirea zi de zi. Te bucuri cu o inocență autentică de tot ceea ce ai parte. Neînțelegerile pot fi destul de frecvente în perioada care urmează. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 15-21 septembrie 2025

Săptămână aceasta de toamnă va fi pentru tine ca o piatră de temelie pentru drumul profesional. În ultima perioadă ai făcut schimbări majore cu privire la acest aspect. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 15-21 septembrie 2025

Cu siguranță, multe din limitele sau barierele de care ai avea nevoie, nu sunt foarte bine definite. Încă te mai lași cucerită de anumită stări emoționale de moment și uiți de propriile obiective. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 15-21 septembrie 2025

Pentru toamna acestui an, ai multe gânduri de pus în practică. Schimbarea face mereu parte din viața ta, dar tu îți dorești mereu mai mult. Atunci când te afli în mijlocul acțiunii, te gândești deja la pasul următor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 15-21 septembrie 2025

Prima jumătate a săptămânii aduce multe intrigi în viața ta. Lipsesc cu desăvârșire momentele cu sine și asta se resimte destul de intens la nivel emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 15-21 septembrie 2025

Visurile tale sunt mult prea îndepărtate față de locul în care te afli la momentul prezent, iar această discrepanță este generatoare de anxietate. Oare cum ar fi viața ta dacă ai trăi în prezent? Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 15-21 septembrie 2025

Tot ceea ce urmează să trăiești în aceste zile este posibil să îți întărească și mai mult gândurile negative pe care le ai cu privire la anumite persoane. Mai mult decât atât, lipsa încrederii în sine te face să acționezi împotriva propriei persoane. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Topul celor mai generoase semne zodiacale
Astrologie
Topul celor mai generoase semne zodiacale
Semnele zodiacale care declanșează drame fără să își dorească
Astrologie
Semnele zodiacale care declanșează drame fără să își dorească
Cele 4 zodii pentru care căsătoria nu este o prioritate în viața lor
Astrologie
Cele 4 zodii pentru care căsătoria nu este o prioritate în viața lor
Semnele zodicale care gestionează ușor momentele tensionate
Astrologie
Semnele zodicale care gestionează ușor momentele tensionate
Zodiile care fac față cu greu despărțirii de fostul iubit
Astrologie
Zodiile care fac față cu greu despărțirii de fostul iubit
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 septembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 septembrie 2025
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Mai multe din astrologie
Zodii care au cele mai mari șanse să producă o schimbare semnificativă în jurul lor
Zodii care au cele mai mari șanse să producă o schimbare semnificativă în jurul lor
Astrologie

Aceste zodii luptă pentru a produce o schimbare reală în societatea din care fac parte.

+ Mai multe
Zodiile care vor străluci în luna septembrie 2025
Zodiile care vor străluci în luna septembrie 2025
Astrologie

Aceste zodii vor străluci în luna septembrie, fie că vorbim despre succes în carieră, fie despre momente frumoase și importante în viața personală.

+ Mai multe
Zodiile care câștigă respectul celor din jur și vor să fie tratate la fel
Zodiile care câștigă respectul celor din jur și vor să fie tratate la fel
Astrologie

Zodiile din lista de mai jos își câștigă respectul celorlalți și se așteaptă să fie tratate la fel.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC