Diferentele intre ceea ce iti doresti si lucrurile de care ai nevoie in relatie, in functie de zodia ta

Cine isi doreste sa treaca prin viata intrebandu-se in permanenta care sunt lucrurile de care are nevoie cu adevarat, cand exista astrologia care poate raspunde la toate aceste intrebari in locul nostru?

Este foarte greu sa intelegi care este diferenta intre ceea ce iti doresti intr-o relatie si ceea ce ai nevoie, ai ales atunci cand raspunsul are legatura cu semnul tau zodiacal.

Desigur, cu totii suntem diferiti cand vine vorba despre nevoile pe care le avem in relatiile noastre. Dar, indiferent de ce spune astrologia, este important sa intelegem macar diferenta intre ceea ce ne dorim si ceea ce avem nevoie, de fapt.

Asadar, indiferent ca esti in cautarea unei relatii noi sau vrei sa o faci sa functioneze pe cea actuala, citeste in continuare pentru a afla care este diferenta intre ceea ce iti doresti si ceea ce ai nevoie pentru a fi fericita intr-o relatie.

Berbec

Berbecii isi doresc un partener care sa arate bine si sa ii faca si pe ei sa arate extraordinar atunci cand sunt impreuna. Nu este superficial, in adevaratul sens al cuvantului, dar aprecieaza atractivitatea in toate formele ei: o fata draguta, un corp tonifiat si un zambet ravasitor.

Ceea ce ai nevoie, insa, este ca persoana de langa tine sa nu fie plictisitoare. Ai nevoie de cineva care sa aiba rabdare cu tine, orice s-ar intampla, si care sa te inteleaga. Dar, mai presus de toate, ai nevoie de cineva care sa nu dispara atunci cand lucrurile devin mai complicate.

Taur

Taurul isi doreste o relatie desprinsa dintr-un film romantic, completata de atentie si iubire eterna. Partenerul ideal, in viziunea ta, este acela care nu iti gaseste niciun defect, si care te iubeste atat de mult, incat este in stare sa faca orice ca sa nu te piarda.

Ce ai tu nevoie, de fapt, este o relatie bazata pe respect reciproc. Ai nevoie de o persoana care sa fie suficient de buna pentru tine (si invers), nu de cineva pe care sa iti doresti in permanenta sa il schimbi.

Gemeni

Cand vine vorba despre relatii, Gemenii au asteptari foarte mari de la partenerii lor. Vor totul sau nimic.

Vor pe cineva care este extrem de destept, foarte amuzant si caruia nu ii este teama sa admita ca uneori este si putin nebun. Intr-un cuvant, vor sa fie intr-o relatie cu propria persoana sau, macar, cu cineva care sa le semene ca un geaman.

Dar, ei au nevoie, de fapt, de o persoana inteleapta si intelegatoare, cineva care sa ii asculte cu adevarat. De asemenea, persoana de care Gemenii au nevoie trebuie sa fie foarte stapana pe sine si sa isi poata controla iesirile impulsive.

Rac

Racul isi doreste o relatie plina de afectiune, iubire si multe, multe cadouri. Vrei pe cineva care sa nu se joace cu sentimentele tale. Daca ai putea avea orice intr-o relatie, ai alege un partener care sa stie mereu ce iti doresti , cand iti doresti si sa procedeze in consecinta.

Poate ca nu iti dai seama, dar ai atat de multe asteptari de la persoana iubita, incat nici macar nu ai timp sa te bucuri cu adevarat de relatia voastra. In loc sa iesi cu cineva care ar trebui sa iti citeasca gandurile, ce ai tu nevoie este un partener loial, rabdator si onest.

Leu

Daca esti zodia Leu, cu siguranta iti doresti pe cineva care sa fie cel mai mare fan al tau. Iubesti sa fii in centrul atentiei si vrei sa te bucuri de ea din plin, atunci cand esti intr-o relatie. Dar te-ai intrebat vreodata: oare astea sunt lucrurile de care am nevoie?

Raspunsul este nu. Tu ai nevoie de cineva care sa spuna lucrurilor pe nume, sa fie sincer cu tine si sa nu ii fie teama sa iti spuna ca, uneori, esti egoista. Ai nevoie de o persoana inteleapta, care este dispusa sa creasca alaturi de tine, sa te ajute atunci cand ai nevoie, nu sa te traga in jos.

