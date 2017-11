Cea mai mare problema pe care trebuie sa o eviti intr-o relatie, in functie de zodie

Unul din motivele pentru care exista compatibilitati si incompatibilitati il reprezinta chiar horoscopul si zodiile vostru. Exista o serie de greseli pe care fiecare zodie tinde sa le comita in relatia sa si ce trebuiesc evitate:

Berbec

Se stie ca Berbecii sunt pasionali si sufletisti in relatie, insa entuziasmul tau tinde sa depaseasca limitele, iar tu sa uiti de frumusetea relatiei tale, fiind concentrata si dezamagita de faptul ca aceasta nu evolueaza pe cat de repede ti-ai dori.

Tinzi adesea sa traiesti in viitor, facandu-ti planuri si apoi fiind dezamagita ca nu au iesit lucrurile conform asteptarilor tale. Cu toate ca este un lucrul bun sa te gandesti la cele ce vor urma, nu uita sa inveti sa traiesti clipa, sa te bucuri de fiecare clipa si sa lasi uneori viata sa aseze lucrurile in locul tau, deoarece in final totul va fi bine.

Taur

Ca orice Taur, iti place sa iti sustii cu orice pret punctul de vedere, insa un astfel de comportament dus la extrem poate duce la sfarsitul relatiei. Cand lucrurile nu ies asa cum vrei tu, ai tendinta de a il judeca si rani pe cel de langa tine, in loc sa porti o discutie constructiva pentru a ajunge la numitor comun.

Daca vrei sa iti sustii punctul de vedere, fa-o prin argumente pertinente, in cadrul unei conversatii linistite impreuna cu partenerul, in care fiecare dintre voi are o parere ce trebuie ascultata.

Gemeni

Cand incep o relatie, Gemenii intra instinctiv in povestea lor in care totul este roz, miciile capricii ale celui de langa tine te fac sa zambesti iar orice cearta se termina cu o frumoasa noapte de impacare. Exista, totusi, un lucru la care nu te gandesti: oamenii si situatiile se schimba, iar lucrurile nu vor ramame la fel daca nu exista munca si colaborare din partea amandurora.

Oricat de frumos si comod te simti, confortul intr-o relatie nu mentine o atmosfera calda si placuta ci duce la neglijenta persoanei de langa tine. Pentru ca relatia sa functioneze si basmul roz sa nu se sfarseasca, incearca sa colaborezi alaturi de partenerul tau, aduceti mereu un farmec relatiei si consturiti impreuna ceva durabil si frumos.

Rac

A fi emotiv nu este un lucru gresit, asta il face pe Rac sa fie Rac, dar lasand emotiile sa stea in calea fericirii si relatiei tale va afecta binele cuplului mai mult decat iti imaginezi .

Se intampla foarte des sa iti pui intrebarea “ cum ar fi fost daca … ? “ si lasi grijile sa iti ocupe inutil mintea, lasand impresia ca nu stii ce vrei de la cel de langa tine. Intr-o esti ingrijorat ca nu esti destul de bun pentru cel de langa tine, a doua zi te gandesti ca esti inselata, intr-o zi ii declari dragoste vesnica, a doua zi ii ceri o pauza. Inante de a trece prin astfel de emotii cu partenerul tau, ia-ti un moment, gandeste-te la ceea ce tu si partenerul tau meritati atat separat, cat si ca si cuplu si la faptul ca ideile si gandurile negative nu vor reusi decat sa va indeparteze.

Leu

Nu este un secret faptul ca Leii iubesc sa fie in centrul atentiei, atat in cercul de prieteni cat si in relatia in care se afla. Tinzi adesea sa povestesti prietenilor detaliile relatiei tale, insa deschizandu ti sufletul legat de lucrurile personale nu faci decat sa mergi pe drumul spre dezastru. Iti permiti sa asculti sfaturile tuturor, cu exceptia celor ale partenerului tau, lasandu-i astfel impresia ca nu are un cuvant de zis in cadrul relatiei.

O alta greseala facuta de tine este incapacitatea de a te deschide complet fata de partenerul tau. Iti este greu sa ii spui toate gandurile, emotiile si sentimentele tale, din frica de a nu fi ranita. Fii atenta sa mai lasi din cand in cand te la tine, altfel iti vei face partenerul sa de simta ca nu este respectat si iubit si eventual sa caute aceste lucruri in alta parte.

Fecioara

Cand Fecioara se indragosteste, se indragosteste pana peste cap! Ai merge oriunde, oricand, oricat cu partenerul tau, doar gandul ca sunteti impreuna te face fericita! Este frumos sa vezi pe cineva atat de indragostit, insa nu pune fericirea partenerului tau inaintea problemelor tale.

Tinzi sa te pui mereu pe locul doi, din dorinta de a il face pe cel de langa tine fericit. E un semn be afectiune faptul ca te gandesti la fericirea celui de langa tine, insa nu iti lasa gandurile si emotiile nespuse, deoarece urmarea este previzibila: acestea se vor aduna, pana cand vei izbucni asupra partenerului tau.

O alta problema este faptul ca, la suparare, fecioara tinde sa arunce vorbe pe care nici ea nu le crede, cu scopul de a rani persoana de langa ea. Motivul acestor izbucniri este lipsa de sinceritate fata de propria persoana inca de la inceput. Vorbele nu sunt aruncate cu rautate, insa uneori pur si simplu nu te poti abtine.

Balanta

Poate ai vazut prea multe comedii romantice, poate ai citit prea multe carti, insa bunatatea folosita in mod excesiv pentru a ajuta pe cineva nu va face decat sa iti ruineze sansele la iubire adevarata. Ai tendinta de a vedea persoanele ca pe niste experimente, dorindu-ti sa le ajuti sa devina mai bune.

Oamenii trebuie iubiti si acceptati asa cum sunt, nu schimbati. Cu toate ca iti propui sa renunti la acest obicei, nu te poti abtine. Prin aceste fapte, iti vei face partenerul sa se simta neinteles si neapreciat si sa isi caute pe cineva care il iubeste pentru ceea ce e.

Scorpion

Scorpionul este o zodie puternica si pasionala, mai ales atunci cand e vorba de relatii, insa ca oricine, si el are caderile sale. In orice cuplu se intampla ca partenerii sa nu fie de acord unul cu celalat, insa tendinta ta este sa iei totul personal. Mai mult, cand esti intrebata ce te deranjeaza, ori refuzi sa comunici problema, ori pretinzi ca motivul supararii este altul.

Consideri ca niciodata nu este momentul sa te deschizi complet, astfel ca partenerul tau nu stie niciodata cu ce a gresit. Nu doar ca iti faci tie rau, insa si el va simti ca nu ai deloc incredere in el.

Sagetator

Esti o zodie independenta, treaiesti dupa propriile reguli, un lucru foarte bun, atunci cand nu esti implicat intr-o relatie. Cand decizi ca e a sosit momentul sa pui capat singuratatii, trebuie sa tii cont si de nevoile, parerile si placerile celui de langa tine.

Vrei sa fii cat mai independenta, dar asta nu inseamna ca esti singura din relatie care poate avea cerinte. Doar pentru ca nu vezi nimic in neregula in relatiile deschise si in distractia de una singura, nu inseamna ca partenerul tau are aceeasi parere, lucru de care ar trebui sa tii cont.

In unele momente, trebuie sa accepti si “nu“ ca raspuns, si mai mult de atat, sa nu lasi un simplu “ nu “ sa strice o relatie doar pentru ca nu te poti obisnui sa fii refuzata din cand in cand.

Capricorn

Capricornul isi doreste o relatie de lunga durata si frumoasa, dar cand intervine suferinta in relatie, ceva nu merge cum trebuie. Stim ca iubesti sa iti faci partenerul sa se simta fericit si iubit, insa uneori e bine sa te gandesti si la ce primesti in schimb.

Faci destul de des compromisuri pentru iubitul tau, esti de acord cu toate ideile lui, fara sa te gandesti la dorintele si nevoile tale. Ai face orice ca el sa fie fericit, chiar daca asta te face pe tine sa te simti inconfortabil. Scopul tau este sa il faci pe el sa se simta bine si sa ii lasi impresia ca el nu poate gresi.

O alta scuza a faptelor tale ar fi aceea ca eviti certurile in relatie, insa unele probleme de cuplu sunt absolut normale, iar lasandu-te pe tine pentru a le evita nu este decat o scuza pentru a ramane intr-o relatie toxica.

Varsator

In relatie, cauti cu orice pret sa fii aproape de cel de langa tine, atat fizic cat si psihic. Cu toate astea, numai ideea ca te-ai putea plictisi intr-o relatie te face sa te gandesti la despartire, ceea ce inseamna instabilitate. Esti mereu intr o balanta iar la capete se afla dorinta de a fi int-o relatie foarte stransa sau a fi singur toata viata.

Esti foarte incantata de apropierea de cineva, pana te sperie faptul ca nu te mai recunosti ca persoana. Aceasta instabilitate este foarte greu de ascuns, mai ales fata de partenerul tau care va simti ca nu ai incredere in el, iar incapacitatea ta de a te deschide complet in fata acestuia va face ca si pentru tine sa fie greu sa gasesti echilibrul pe care il cauti cu orice pret.

Pesti

Consideri ca cele mai frumoase relatii sunt cele in care ai o legatura nespusa cu partenerul tau, ceea ce face sa iti fie greu sa te deschizi in fata acestuia si sa iti exprimi emotiile, el fiind astfel incapabil sa te inteleaga complet. Parerea ta este ca legatura nespusa cu iubitul tau este mai importanta decat exprimarea opiniilor. Daca si parenerul tau gandeste la fel si comunicarea este grea, relatia nu va functiona.

Comunicarea si exprimarea emotiilor este unul din cele mai importante lucruri intr-un cuplu, fara aceasta, nu va veti putea intelege niciodata unul pe celalalt iar urmatorul pas va duce strict la despartire.

Text: Monica Andrei

Foto: Imaxtree