Cele mai frecvente minciuni spuse de zodii

Minciuna este un subiect de discutie inepuizabil. Si haideti sa fim seriosi, cine nu spune cate o minciuna la nevoie? Poate inconstient, de multe ori scapam de povara constiintei cantarind minciuna in functie de gravitatea ei. Avem grija de fiecare data sa spunem ca nu este acelasi lucru de pilda sa ii ascunzi iubitului pretul adevarat al sandalelor noi cu a-i ascunde o tradare! Totusi, tot de minciuna vorbim in ambele cazuri. Fie ca este serioasa sau nevinovata, aceasta poate fi depistata in aceleasi moduri. Stim ca ti-am trezit curiozitatea! Asa ca, tot ce ai de facut este sa afli zodia unei persoane si cu ajutorul acesteia iti vei da seama daca iti ascunde adevarul si ce fel de minciuni obisnuieste sa spuna.

Berbec

Minciuna pe care o spune cel mai des femeia Berbec este: „Sunt bine!” Ea intotdeauna vrea sa fie puternica si nu se va da de gol atunci cand este in impas. Daca o intrebi cum se simte sau daca este in regula, va spune intotdeauna ca este foarte bine, chiar daca de multe ori nu este adevarat. Cel mai probabil este stresata si suparata si desi vezi acest lucru, ea nu va recunoaste.

Taur

Cea mai comuna minciuna a femeii Taur este „eu nu mint”. Mai presus de orice, ea pune pret pe sinceritate si transparenta. De aceea, vorbeste continuu despre cat de urat este ca cineva sa te minta. Declara sus si tare ca ea nu minte, dar nu este chiar asa. Femeia Taur, precum toate celelalte zodii, minte uneori.

Gemeni

O persoana Gemeni minte de fiecare daca cand spune ca te va suna mai tarziu. Nu te baza pe ea cand vine vorba de interactiunea prin telefon. Nu este de incredere deloc in aceasta privinta. Mereu rateaza apelurile si mesajele si uita sa raspunda la ele mai apoi. Daca iti promite ca te suna, cel mai probabil ii va lua o eternitate sa isi aminteasca de apel. Asta daca nu ii amintesti tu inainte.

Rac

Sa nu crezi niciodata o persoana Rac atunci cand spune ca va ajunge la intalnire la timp. Nu, nu va fi acolo in cinci minute! Cel mai probabil nici nu este imbracata si ea iti trimite mesaj ca iese imediat din casa. Nu isi doreste sa dezamageasca oamenii dragi, dar ea chiar are nevoie de mai mult timp pentru a se pregati.

Leu

Femeia Leu nu recunoaste niciodata ce o deranjeaza. Cand ii gresesti iti va spune ca nu este mare lucru, dar cel mai probabil este o problema acolo. Cateodata prietenii o vad ca este suparata, dar ea minte si se preface ca nu este afectata, dar in adancul sufletului stie ca o doare.

Fecioara

„Am inteles foarte bine ce vrei sa spui!”, iata cea mai frecventa minciuna a Fecioarei. Daca cineva ii explica ceva si ea nu intelege, va spune ca a priceput pentru a scapa de conversatie. Cel mai probabil nu a inteles mai nimic din ceea ce se vorbea.

Balanta

Femeia Balanta nu este sincera atunci cand promite ca va tine un secret. Ea mereu sustine ca nu va spune nimanui destainurile tale si isi doreste ca toti prietenii ei sa aiba incredere in ea si sa i se confeseze. Partea proasta este ca uneori nu se poate abtine si ii scapa din informatii atunci cand este in compania altor oameni.

Scorpion

Femeia Scorpion vrea sa fie puternica si ii iese aproape mereu, dar nu si cand vine vorba de persoanele dragi. Scorpionul minte atunci cand spune ca nu te va ierta niciodata. Fereste-te de el cand este furios! Va tipa la tine si va spune multe lucruri dure care te vor rani. Pana se calmeaza este ca o furtuna si nu mai vede cale de intoarcere, dar cand se linisteste te iarta.

Sagetator

Cand vine vorba de slabiciuni, femeia Sagetator este experta in amanari. Religia ei este procrastinarea. Te asigura ca termina lucrurile la timp si respecta deadline-urile, dar asteapta-te ca ea sa fie in urma de tot cu rezolvarea sarcinilor.

Capricorn

Nu ii cere unei femei Capricorn sa nu se amuze pe seama ta. Daca iti spune ca nu va rade, te minte! Ea vrea ca cei din jur sa se simta confortabili sa ii povesteasca intamplari de tot soiul, mai ales pe cele atipice si jenante si promite ca nu o sa rada de tine. Ei bine, nici nu vei termina bine de povestit si ea va fi pusa deja pe chicotit.

Varsator

Femeia Varsator face ca adevarul sa para o gluma. De multe ori atunci cand iti suna ceva dur sau critic in replicile femeii Varsator si aceasta sustine ca glumeste, te minte. Cateodata este atat de sarcastica, incat poate parea nepoliticoasa si agresiva. Pentru a recupera, ea va sustine ca glumeste, dar pana si ea stie ca minte.

Pesti

Pestii sunt gurmanzii horoscopului. Minciuna pe care o spun cel mai des este legata de mancare: „Voi lua doar o inghititura!” Femeia Pesti va fi mereu pe surplus de carbohidrati si zahar, dar pur si simplu nu poate rezista unei gustari delicioase. Si prin asta nu spun ca sunt supraponderale, ci pofticioase. De la o bucatica ajung sa savureze o portie intreaga si nu se tin de promisiunea initiala.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree