Ce calitati si defecte ai, in functie de zodia ta

Cu siguranta ai citit macar o data dominantele zodiei tale si te-ai minunat de cat de potrivita este descrierea cu modul tau de a fi.

BERBEC

Trasaturi pozitive:

Iubesti sa iti asumi riscuri. Esti spontana. Depui mult efort in cautarea iubirii, esti ca focul si ai emotii intense. Esti cel mai pasional semn zodiacal. Ajungi deseori la extreme si exagerezi, insa este foarte greu sa vezi lucrurile negativ. Optimisul este raspunsul tau la orice. Auto-motivarea este unul din punctele tale forte, cand iti pui ceva in minte nu iti sta nimic in cale pentru a reusi. Nu iti place sa intarzii, dar nici nu te prezinti prima atunci cand nu este cazul. Esti mereu aranjata oricat de putin timp ai avea la dispozitie. Prietenii stiu ca esti de incredere si se pot baza pe tine orice ar fi.



Trasaturi negative:

Stai prost la capitolul empatie si intelegerea emotiilor si acest lucru iti afecteaza prieteniile. Unul din defectele tale principale este incapatanarea si lucrezi constant la asta. Nu mai presupune ca stii totul despre orice, chiar si cel mai invatat om poate gresi cateodata. Incapatanarea ta vine la pachet si cu lipsa de rabdare. Invata sa gandesti pe termen lung si sa nu te astepti ca rezultatele sa se vada imediat. Este bine sa fii ambitioasa, dar daca lucrezi la ceva a caror rezultate se vor vedea in timp, nu renunta doar pentru ca nu obtii beneficii imediate.

TAUR

Trasaturi pozitive:

Toate alegerile tale sunt bazate pe fapte si credinte realiste. Profesional, esti un om de nadejde, colegii tai se pot baza pe tine oricand. Esti intotdeauna incantata sa iti asumi rolul de lider. Iti place sa fii inconjurata de oameni si sa lucrezi in echipa. Stii cum sa-i motivezi pe cei din jur. Prietenilor tai le place simtul tau practic, dar asta nu inseamna ca la o petrecere nu esti pregatita de distractie si glume.

Trasaturi negative:

Tu ai asteptari mari de la tine si pui mare pret pe familie, dar de multe ori aceste obiective te fac sa apari ca o materialista inraita si un pic prea distanta. Cand vine vorba de ceea ce iti propui sa faci, ti se intampla sa fii demotivata si iti vine greu sa te dedici mai departe proiectelor tale. In viata personala, devii usor geloasa si dezvolti resentimente daca esti ranita. Spatiul personal este important, asa ca nu uita sa il respecti si pe cel al partenerului tau!

GEMENI

Trasaturi pozitive:

Tu intotdeauna ai solutii creative oricat de complicata ar fi o situatie. Inveti repede si te adaptezi cu usurinta oricarui context. Ai un simt al umorului dezvoltat si oamenilor le este greu sa se plictiseasca in compania ta. Esti interesata de lucruri noi si variate si prietenii tai te apreciaza pentru deschiderea ta. In viata de cuplu esti o partenera afectuosa si iti doresti langa tine o persoana care isi exprima sentimentele la fel de des precum o faci tu.

Trasaturi negative:

Deciziile serioase te agita si te surprinzi deseori gandind intens pentru a face cea mai buna alegere. Nu ai foarte mult succes cand vine vorba de obiective pe termen lung pentru ca te plictisesti repede si realizezi ca nu te poti dedica indelung unui singur lucru.

RAC

Trasaturi pozitive:

Esti inconjurata de o sumedenie de prieteni. Esti generoasa si iti place sa ii ajuti pe ceilalti si nu vei astepta nimic in schimb. Vei fi prima catre care se vor indrepta prietenii atunci cand au nevoie de un sfat pentru ca tu reusesti sa fii empatica si sa fii in asentiment cu ei. Te bucuri de abilitati de gandire creativa care te ajuta sa iesi din conflicte si sa ramai calma in situatii complicate.

Trasaturi negative:

Una dintre cele mai mari temeri ale tale este esecul si tinzi sa renunti cu usurinta la aproape orice atunci cand simti ca nu vei reusi. Te atasezi mult prea repede in relatii si asta face dificile despartirile si schimbarile in general. Ganditul indelung te pune in valoare. Asa ca invata sa nu mai fii atat de critica cu tine si vei reusi sa iei decizii cu mai multa siguranta.

