6 zodii care nu au deloc simtul umorului

Desi nu esti nimic gresit in a nu avea un simt al umorului, acesta este totusi un afrodisiac natural – iar, cu o persoana fara umor probabil nu o sa ajungi prea departe, romantic sau in orice alt mod.

Si precum multe alte parti ale personalitatii noastre, semnul sub care ne-am nascut joaca un rol si in cat de amuzanti suntem. Aici este o lista a zodiilor care chiar duc lipsa in departamentul umor:

Rac

Desi Racii sunt cunoscuti pentru ca au o parte destul de materna atunci cand vine vorba de interactiuni cu altii, cateodata aceasta calitate le stirbeste din abilitatea de a rade. Sigur, viata ne cere sa fim seriosi de multe ori, insa daca nu poti rade, viata o sa fie plictisitoare – iar ceilalati o sa te creada si pe tine plictisitor. Deci, daca vrei sa fii in continuare invitata la petreceri, invata sa razi si sa glumesti.

Scorpion

Oh, Scorpionii! Atat de dificili… Pentru inceput, niciodata nu prea poti afla ce gandesc, pentru ca sunt atat de greu de citit si nu rad nici macar atunci cand esti de-a dreptul hilara. Ei poate vor incerca sa faca o gluma, insa daca nu este auzita de un alt Scorpion, probabil va parea doar putin cruda. Iar acesta este doar un alt motiv pentru care Scorpionii ar trebui sa ramana langa alti Scorpioni – ca prieteni sau parteneri.

Sagetator

Exista ceva mai rau decat cineva care vrea si are nevoie sa fie in centrul atentiei si care crede si ca este amuzant, desi nu este – Sagetatorii. Cunoscuti ca fiind destul de… rautaciosi, Sagetatorii chiar nu-si pot pune la punct simtul umorului. Asa ca ii lasam sa isi caute in continuare atentia si acceptam ca nu vor fi multe momente amuzzante atunci cand suntem cu ei.

Capricorn

Poate pentru ca sunt nascuti in cea mai rece parte a anului, cel putin in emisfera nordica, Capricornii par a fi la fel de reci precum lunile in care s-au nascut. Si, din pacate, frigul se extinde si la nivelul umorului lor – a fost practic inghetat si nu mai exista. In general, nativilor Capricorn nici nu prea le place sa se distreze, asa ca se intelege de ce nu le-ar placea nici sa rada si sa glumeasca.

Fecioara

Fecioarele, cu atentia lor pentru detalii, sunt prea concentrate pe lucrurile marunte pentru a avea un sens al umorului. Nu inseamna ca nu isi doresc unul sau ca nu le pasa ca nu au, ele doar, ei bine… nu au. Natura lor meticuloasa le face mult mai potrivite pentru alte vocatii – detectiv, de exemplu – dar comedian, nu prea.

Berbec

Desi Berbecii nu sunt la fel de incapatanati precum Taurii, sunt destul de incapatanati sa nu reactioneze la glume. Ceea ce este destul de trist, pentru ca sunt cunoscuti drept lideri carora le place sa fie la carma si ar fi mult mai placut daca ar putea sa conduca si sa mai si rada din cand in cand – insa poate le cerem prea mult.

