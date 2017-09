Semnele zodiacale care vor straluci in luna octombrie

Cu totii avem luni sau saptamani mai bune sau mai putin bune, dar ramane la noi decizia de a da vina pe horoscop sau pe alti factori care ne pot influenta norocul. Cu toate astea, eixsta cateva zodii care vor excela in special in luna octombrie a acestui an. Iata care sunt cele patru norocoase:

Berbec

In luna octombrie te sfatuim sa iei lucrurile mai usor, din toate punctele de vedere. Chiar daca esti obisnuita cu un ritm mai alert in viata de zi cu zi, o abordare mai linistita si calma poate fi in avantajul tau. Cu Saturn intr-o pozitie extraordinar de buna, ai sansa de a scapa de cateva kilograme si iti vei mentine forma optima pe tot parcursul lunii. Cel mai bun lucru este ca noul tau program nu trebuie sa fie unul extrem de solicitant, si vei aprecia starea de bine pe care ti-o va da. Punctul culminant al lunii este cu siguranta luna plina a semnului tau zodiacal, in ziua de 17 octombrie. Vei simti o implinire pe plan emotional, si vei emana o stralucire si luminozitate cu care ii vei artage pe cei din jurul tau. Asa ca, planuieste-ti ceva special pentru aceasta zi si te vei simti ca si cum ar fi o a doua zi aniversara pentru tine!

Rac

Vei avea parte de multe momente in care vei iesi in evidenta in luna octombrie, asa ca ar fi bine sa profiti cat mai mult de aceste ocazii. Poti sa petreci cat timp doresti la coafor sau la sala pentru a arata cat mai bine, dar suportul planetar iti va da acel boost pe care nu il poti capata oriunde, oricum. Venus, planeta frumusetii si a seductiei se va afla intr-o pozitie avantajoasa dupa 8 octombrie, dandu-ti ajutor in ceea ce priveste starea ta de sanatate. Ca sa fii in forma maxima, incearca sa te apuci de un joc motivant cum ar fi tenisul, squash-ul sau jocurile in echipa care iti vor da o stare de bine si vei avea ocazia sa socializezi mai mult. Daca simti nevoia de a vorbi cu cineva, atunci Mercur, planeta comunicarii va fi intr-o pozitie benefica dupa 9 octombrie si vei avea parte de o conversatie motivanta cu o persoana apropiata tie.