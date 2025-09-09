Cele 4 zodii pentru care căsătoria nu este o prioritate în viața lor

Căsătoria nu se numără printre prioritățile acestor zodii.

  de  ELLE.ro
Cele 4 zodii pentru care căsătoria nu este o prioritate în viața lor

Aceste zodii preferă să se căsătorească mai târziu în viață pentru a vedea dacă într-adevăr se pot implica într-un astfel de angajament alături de persoana pe care o iubesc și dacă experiențele trăite împreună au fost suficiente pentru a le întări relația.

Capricorn

Capricornilor le este teamă ca nu cumva căsătoria lor să fie, de fapt, sortită eșecului, așa că nu este de mirare că se vor căsători mult mai târziu în viață. Nu vor să facă asta în perioada tinereții pentru că preferă să își urmeze idealurile, să se ocupe de dezvoltarea lor în mai multe planuri și să își aloce suficient timp și distracției.

Vărsător

Pe Vărsători nu îi vei vedea căsătorindu-se prea devreme. Chiar dacă au o relație foarte lungă, asta nu este neapărat o garanție că va duce și la un mariaj. Pentru ei, angajamentul acesta nu este obligatoriu și necesită mult timp de gândire, dar și o înțelepciune foarte mare. Nu se grăbesc și vor ca persoana cu care se căsătoresc să își dorească la fel de mult ca ei o căsnicie pe termen lung.

Fecioară

Fecioarele nu sunt deloc adeptele ideii de a se căsători de la o vârstă fragedă. Ele nu văd acest angajament ca fiind unul necesar relației lor. Văd mai mult asta ca pe o validare în societate, însă ele oricum nu se conformează acestor norme pe care le consideră mult prea presante. Vor să ducă o viață lipsită de griji și să se căsătorească atunci când vor simți cu adevărat asta.

Săgetător

Pentru nativii Săgetător, căsătoria nu reprezintă o prioritate în viața lor. Își propun să facă pasul spre un mariaj în cazul în care relația pe care o au este serioasă, cu implicații pe termen lung, iar sentimentele lor sunt profunde. Nu fug de acest angajament, însă își prețuiesc mult prea mult libertatea și simt că o căsătorie le-ar putea îngrădi din stilul de viață cu care s-au obișnuit.

