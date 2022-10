Zalando lansează prima colecție de Fashion Adaptabil adresată persoanelor cu dizabilități

Ca parte a angajamentului față de promovarea unui fashion mai incluziv, Zalando lansează prima sa colecție adaptabilă, prin intermediul brandurilor proprii: Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn și Even&Odd. Colecția este disponibilă în România și pe toate piețele pe care platforma este activă

Zalando, una dintre principalele platforme online de fashion și lifestyle din Europa, lansează prima colecție de fashion adaptabil ce cuprinde peste 140 de stiluri oferite de brandurile proprii Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn și Even&Odd. Fashion adaptabil înseamnă îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii dedicate persoanelor cu dizabilități, concepute special pentru a fi accesibile celor care se confruntă cu deficiențe permanente sau provizorii. Disponibilă pe toate piețele pe care Zalando este prezent, colecția cuprinde îmbrăcăminte și încălțăminte pentru femei și bărbați, și susține angajamentul companiei de a oferi până în 2025 o gamă și o experiență cu adevărat incluzive grupurilor insuficient reprezentate, lucru reflectat și de strategia companiei, Do.Better.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ unul din cinci europeni se confruntă cu o formă de dizabilitate. Odată cu lansarea colecției de fashion adaptabil, Zalando dorește să facă un prim pas și să răspundă nevoilor celor care trăiesc cu o dizabilitate, precum mobilitatea și dexteritatea reduse sau hipersensibilitatea senzorială. De asemenea, se adresează celor care îngrijesc copii cu deficiențe. Stilurile ce se regăsesc în prima colecție de fashion adaptabil includ haine compatibile cu scaunele cu rotile, materiale adaptate sensibilității tactile, articole cu închidere ușoară și modele utilizabile cu proteze sau bandaje. Anterior lansării colecției, Zalando a realizat ample cercetări de piață calitative și cantitative, în mai multe țări, pentru a înțelege mai bine experiența și nevoile persoanelor cu dizabilități.

Sara Diez, VP pentru categoria Femei și branduri proprii Zalando, spune: Ne dorim să fim Starting point for Fashion, un reper în domeniu și un spațiu deschis tuturor. Iar pe piața de fashion am observat că există discrepanțe – pentru persoanele cu dizabilități din România este în continuare o provocare să găsească haine adaptabile, dar care în același timp să fie la modă. Prin intermediul colecției adaptabile lansate de brandurile proprii Zalando sperăm să contribuim la rezolvarea acestei provocări și să oferim o gamă variată de stiluri adaptabile, la prețuri accesibile și pentru toate măsurile, într-un singur loc. Dorim să învățăm de la comunitatea persoanelor cu dizabilități și să îi inspirăm pe partenerii noștri, pentru ca împreună să continuăm să creăm o experiență plăcută pentru clienții noștri cu dizabilități și să contribuim la un fashion chiar mai incluziv'.

În procesul de creație și producție a colecțiilor pentru brandurile proprii, Zalando a lucrat cu agenția creativă All is for All, specializată în susținerea brandurilor să fie cu adevărat incluzive și accesibile pentru persoanele cu dizabilități.

Grace Stratton, Director All is for All: Dincolo de impactul funcțional, dizabilitatea reprezintă o comunitate în sine, o experiență trăită și împărtășită, ceva ce trebuie înțeles, apreciat și acceptat în mai mare măsură de persoanele fără dizabilități. Am susținut Zalando în calitate de parteneri pe tot parcursul acestei călătorii, dar și în poziționarea și crearea mesajului acestei campanii. Suntem mândri de felul în care aceasta înfățișează persoanele cu dizabilități și suntem recunoscători pentru colaborarea autentică pe care am avut-o.'

Pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să descopere și să cumpere articolele din gama adaptabilă Zalando, compania a lansat o secțiune de fashion adaptabil, pagini dedicate colecțiilor adaptabile și o etichetă asociată stilurilor adaptabile. Și pentru realizarea acestei activări de marketing și a optimizării experienței clienților, Zalando a beneficiat de susținere și consultanță din partea All is for All. Pentru a crește gradul de conștientizare când vine vorba de fashion adaptabil, Zalando a lansat o campanie specială, numită Iubește-te așa cum ești', ce are ca protagoniști reprezentanți ai comunității persoanelor cu dizabilități și prezintă conținut creat de aceștia.

Zalando va păstra un dialog deschis cu membrii comunității persoanelor cu dizabilități, pentru a îmbunătăți experiența de căutare și achiziție de fashion sustenabil a clienților.

