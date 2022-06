Your style. Your story: Zalando este locul unde găsești piesele care îți exprimă perfect personalitatea

Stilul personal nu este o chestiune care ține prea mult de modă, nu e atins neapărat de tendințele sezoniere, ci poate doar updatat uneori, și asta pentru că unic, e individual, și tine de felul în care alegi să îți faci simțită prezența și să te exprimi pe tine, așa cum ești, autentic și în continuă evoluție în fiecare zi.

Moda, însă, ne oferă uneltele să ne descoperim și să ne perfecționăm stilul, ba chiar să îl schimbăm uneori, în funcție de necesități sau de mood-ul de moment. Și ne oferă, desigur, toate acele piese dezirabile despre care știm, la un moment dat, că ni se vor potrivi perfect.

Despre asta este vorba pe Zalando, locul în care îți poți găsi, de azi înainte, stilul preferat.

Chiar campania de lansare a platformei în România, care celebrează și prezența Zalando în 25 de țări din Europa, urmează conceptul Your style. Your story – și îți oferă inspirație din plin astfel încât să te simți tu în hainele tale, oricând și oriunde. Au avut deja ocazia să se inspire și să experimenteze cinci artiști și creatori de conținut pe care îi știi deja – Irina Rimes, Olimpia Melinte, Bruja, Lorelei Bratu și Edi Brandabura, iar în imaginile alăturate vezi alegerile făcute de Olimpia și Edi, care au folosit selecția generoasă de piese fashion de pe platformă pentru a-și exprima, fiecare, stilul personal.

Astfel, Olimpia Melinte și-a compus o ținută cool de zi în care vedetele sunt sandalele cu platformă și geantă See by Chloe într-o nuanță intensă, dar versatilă, outfit pe care îl poate purta fără probleme și la repetiții, dar și la o întâlnire relaxată cu prietenele, dar și o ținută mai quirky, în care saboții verzi și pantalonii în dungi sunt în prim plan, și care e la fel de potrivită și pentru o sesiune de cumpărături, și pentru o plimbare în parc, și pentru o seară la film. „Mereu mi-a plăcut ca hainele mele să reflecte cine sunt și care este povestea mea, așa că mă bucur că am avut ocazia să-mi găsesc stilul preferat pe Zalando!', spune Olimpia Melinte.

Nici nevoile specifice stilului masculin urban nu au fost uitate – Edi Brandabura a ales, din impresionanta selecție de piese, două ținute cool & casual, ambele cu un touch sporty, care îi reflectă personalitatea și interesele. Dacă prima poate fi folosită mai ales la întâlnirile între prieteni, cea de-a doua e perfect adecvată unei zile aglomerate la muncă. „Jobul mă ține activ, sunt într-una pe drumuri și trebuie să fiu mereu pregătit. Felul în care mă îmbrac este unul dintre lucrurile care contează cel mai mult – este modul în care le spun oamenilor cine sunt.', mărturisește Edi.

Fii sigur, deci, că ai să găsești și tu pe Zalando piesele care să-ți spună povestea, care se potrivesc stilului tău de viață și care vin în garderoba ta ca o completare fericită a pieselor pe care deja le deții și le iubești. Și asta pentru că platforma berlineză de fashion și lifestyle îți pune la dispoziție o selecție incredibilă de brand-uri internaționale și locale (printre ele, Nike, Bershka, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Guess, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Moschino și multe, multe altele), cu piese ce includ și creațiile marilor designeri, dar și cele mai recente lansări de streetwear. Le găsești pe toate pe aplicația mobilă Zalando (disponibilă în App Store sau Google Play Store), care îți oferă și 100 de zile de retur gratuit la comenzile tale.

Asta ca să te simți liber să explorezi, să experimentezi și să îți spui cât mai bine povestea, așa cum numai stilul personal te poate ajuta să o faci. Ce mai aștepți, deci?