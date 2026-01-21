TOP 5 blendere pentru mese sănătoase în fiecare zi

Un stil de viață sănătos începe în bucătărie, iar un blender de calitate poate fi aliatul tău de nădejde pentru mese nutritive pregătite rapid și fără efort. De la smoothie-uri pline de vitamine, supe cremă hrănitoare sau sosuri delicioase, până la piureuri pentru prânz sau gustări energizante, un blender performant îți oferă libertatea de a experimenta rețete diverse în fiecare zi – fără compromisuri.

În 2026, gama de blendere disponibile pe Altex.ro acoperă o varietate de nevoi: puteri diferite pentru ingrediente dure sau sensibile, capacități care se potrivesc familiilor mari sau celor mici, și funcții inteligente care simplifică pregătirea alimentelor.

Blender GORENJE B501LBW, 1.5l, 500W, 2 trepte viteza, alb-negru

Sursa foto: Altex.ro

Blenderul Gorenje B501LBW se evidențiază prin combinația excelentă între performanță și simplitate: cu un motor de 500 W și două trepte de viteză, acest model este perfect pentru preparate sănătoase de zi cu zi. Capabil să transforme fructe și legume în smoothie-uri bogate în nutrienți sau să facă piureuri fine pentru supe, blenderul oferă o experiență de gătit fără complicații.

Capacitatea generoasă de 1,5 l este ideală pentru familii sau pentru cine vrea să pregătească porții mai mari dintr-o singură sesiune.

Detalii aici

Blender NUTRIBULLET Original NB606R, 0.7l, 1 treapta viteza, 600W, rosu-argintiu

Sursa foto: Altex.ro

Blenderul NutriBullet Original NB606R este un ajutor excelent atunci când vrei să prepari smoothie-uri nutritive în cel mai scurt timp. Cu un motor de 600 W și o singură treaptă de viteză bine calibrată, transformă rapid fructele, legumele și alte ingrediente în băuturi fine și consistente.

Capacitatea de 0,7 l îl face potrivit pentru porții individuale (de exemplu, pentru micul dejun pe fugă sau gustări energizante după antrenament).

Designul compact îl face ușor de depozitat în bucătării mici sau apartamente, iar curățarea rapidă îl transformă într-un blender perfect pentru utilizare frecventă. NutriBullet Original NB606R este ideal dacă vrei soluții sănătoase, rapide și fără bătăi de cap în fiecare zi.

Detalii aici

Mini blender GORENJE BSM600LBW, 0.6l, 300W, 1 treapta viteza, alb-negru

Sursa foto: Altex.ro

Mini-blenderul Gorenje BSM600LBW este o soluție foarte practică pentru cei care vor să pregătească porții mici de smoothie-uri, shake-uri sau sosuri rapide. Cu un motor de 300 W și o singură treaptă de viteză, acest model oferă performanța necesară pentru mixarea eficientă a ingredientelor mai moi. Capacitatea de 0,6 l este perfectă pentru porții individuale sau pentru gustări pe parcursul zilei.

Fiind compact și ușor de manevrat, Gorenje BSM600LBW se potrivește perfect în bucătării cu spațiu redus sau în case unde blenderele mari nu sunt o necesitate constantă. Dacă vrei un blender simplu, ușor și eficient pentru rețete sănătoase de bază, acesta este o alegere inspirată.

Blender portabil NUTRIBULLET NBP003B, 0.475l, 1 treapta viteza, USB-C, negru

Sursa foto: Altex.ro

Blenderul portabil NutriBullet NBP003B este conceput pentru persoanele mereu pe fugă, care nu vor să renunțe la mesele sănătoase – indiferent unde se află. Dotat cu o capacitate de 0,475 l și alimentare prin USB-C, acest model îți permite să prepari smoothie-uri sau băuturi nutritive direct de la laptop, powerbank sau priză.

Fără butoane complicate și cu o singură treaptă de viteză, tot ce trebuie să faci este să adaugi ingredientele, să conectezi blenderul și să pornești mixarea. NutriBullet NBP003B este soluția perfectă pentru cei care vor să rămână hidratați și energizați cu rețete rapide, fără a renunța la confort sau mobilitate.

Blender TEFAL BlendForce 2 BL438831, 1.75l, 800W, 2 trepte viteza, gri-negru

Sursa foto: Altex.ro

Blenderul Tefal Blendforce 2 BL438831 impresionează printr-o combinație solidă de putere (800 W) și capacitate mare de 1,75 l, făcându-l potrivit pentru întreaga familie. Cele două trepte de viteză îți oferă control asupra consistenței, fie că vrei un smoothie cremos, supe fine sau chiar sosuri dense.

Motorul puternic abordează cu încredere ingrediente mai dure, inclusiv bucăți de fructe înghețate sau legume fibroase.

Cu un design ergonomic și vase ușor de curățat, Tefal Blendforce 2 face ca prepararea rețetelor sănătoase să fie o plăcere – nu o corvoadă. Dacă îți dorești un blender versatil și robust care să facă față provocărilor culinare zilnice, acesta este una dintre cele mai echilibrate opțiuni din categoria sa.

Un blender potrivit poate face diferența între mese pregătite în grabă și un stil de viață cu adevărat echilibrat. Modelele incluse în acest top acoperă nevoi variate – de la blendere clasice, cu capacitate mare pentru întreaga familie, până la variante compacte sau portabile, ideale pentru un ritm de viață activ. Indiferent de alegere, fiecare dintre ele contribuie la prepararea rapidă a meselor sănătoase, fără efort suplimentar.

Foto: Pexels

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro