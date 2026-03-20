Tommy Hilfiger și Cadillac Formulă 1® Team lansează o colecție pentru fani într-o nouă era a îmbracamintei sportive americane

Pe măsură ce Formula 1® continuă să crească ca forță culturală globală, această colecție marchează sosirea echipei Cadillac Formula 1® pe grila de start cu Tommy Hilfiger ca partener oficial pentru îmbrăcăminte, înaintea sezonului 2026.

Tommy Hilfiger lansează colecția de articole pentru fani ai echipei Cadillac Formula 1®, care include copii fidele ale echipamentului echipei și o gamă de modele co-branduite. Pe parcursul sezonului 2026 sunt planificate lansări suplimentare pentru anumite curse și momente-cheie ale piloților. Ca expresie completă a stilului echipei, gama are la bază o moștenire comună de design emblematic și progres, aducând un design vibrant și inovații îndrăznețe pe scena globală a F1®.

În calitate de partener exclusiv al echipei pentru îmbrăcămintea fanilor, Tommy Hilfiger și Cadillac Formula 1® Team se reunesc în jurul unei viziuni comune asupra stilului american în sporturile cu motor. Având la bază stilul Classic American Cool al TOMMY HILFIGER, colecția se inspiră din legătura de lungă durată a mărcii cu acest sport și reimaginează codurile de design atemporale cu o notă contemporană și plină de încredere. Este o abordare nouă a ținutelor pentru circuit, modelată de apartenență, exprimare personală și autenticitate.

În România, colecția s-a lansat printr-un eveniment marca Xclusive by Băneasa Shopping City, la care au participat zeci de fani ai brandului. De altfel, colecția capsulă este disponibilă în exclusivitate în magazinul TOMMY HILFIGER din Băneasa Shopping City, începând cu 19 martie 2026.

La evenimentul Xclusive by Băneasa au participat Diana Bulimar, Raluka, Nicole Cherry, Vlad Drăgulin, Magdyz, Alina Tanasă, Ellida Toma, Mariciu, Georgiana Ionescu, Andrei Niculae, Lucy Faur, Silviu Mircescu, Adriana Matei, Alexandru Ion și mulți alții.

„Această colecție celebrează moștenirea brandului TOMMY HILFIGER în Formula 1® și sportul care a devenit astăzi', a declarat Lea Rytz Goldman, președinte global al brandului Tommy Hilfiger. „De zeci de ani, Tommy a adus moda în sport și divertisment, iar F1® este acum o forță culturală majoră în care ne prezentăm într-un mod unic. Parteneriatul cu echipa Cadillac Formula 1® ne permite să creăm piese clasice preppy, care sunt încrezătoare, colecționabile și create special pentru fani.'

Gama de articole pentru fani transmite mândria echipei prin croieli cotidiene. Articolele replicate reflectă echipamentul oficial al echipei, de la șepci de șofer la tricouri și polo-uri, îmbrăcămintea fiind îmbunătățită prin performanța de absorbție a umezelii și detaliile de precizie. O paletă rafinată de culori co-branduite, inclusiv roșu, alb și negru, accentuată cu detalii metalice și cromate, întărește sentimentul de apartenență și spiritul culturii curselor.

„Această colaborare reunește două branduri americane emblematice, care împărtășesc aceeași viziune asupra designului, performanței și relevanței culturale', a declarat Cassidy Towriss, Chief Brand Advisor, Cadillac Formula 1® Team. „În strânsă colaborare cu echipa Tommy Hilfiger, am creat o colecție de articole vestimentare pentru fani care sunt autentice, rafinate și fidele identității pe care o construim. Colecția 2026 este doar o mică parte din ceea ce urmează, și suntem încântați să continuăm să oferim fanilor produse de calitate, pe măsură ce echipa Cadillac Formula 1® prinde contur atât pe circuit, cât și în afara lui.'

Pe parcursul sezonului, colecția prezintă o serie de produse colecționabile, fiecare dintre ele spunând o poveste în mișcare. Produsele Race Specials, inspirate de orașe, surprind energia din Miami, Austin și Las Vegas prin culori unice și ilustrații specifice, în timp ce actualizările grafice reflectă identitatea echipei, locațiile curselor și elementele specifice piloților. Având la bază teme legate de tradiție și caracter, fiecare lansare extinde universul vizual al parteneriatului.

Transformarea Formula 1® într-un spectacol global axat pe stil și divertisment a durat ani de zile. Tommy Hilfiger a contribuit la această schimbare încă de la început, jucând un rol memorabil în aducerea modei și a povestirii în padoc. De la parteneriatele pionierat ale echipelor din anii ’90 până la modelarea erei actuale a „fashiontainment' – cel mai recent prin sponsorizarea filmului F1® The Movie (2025) – marca a împins continuu acest sport către noi spații culturale. Acum, acest impuls continuă cu echipa Cadillac Formula 1®, a cărei intrare pe grila de start marchează un nou capitol în inovarea și impactul cultural american, alături de anunțul pilotului Checo Pérez ca ambasador global al colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați.

Pe măsură ce Formula 1® continuă să crească ca forță culturală globală, această colecție marchează sosirea echipei Cadillac Formula 1® pe grila de start cu Tommy Hilfiger ca partener oficial pentru îmbrăcăminte, înaintea sezonului 2026.

Tommy Hilfiger lansează colecția de articole pentru fani ai echipei Cadillac Formula 1®, care include copii fidele ale echipamentului echipei și o gamă de modele co-branduite. Pe parcursul sezonului 2026 sunt planificate lansări suplimentare pentru anumite curse și momente-cheie ale piloților. Ca expresie completă a stilului echipei, gama are la bază o moștenire comună de design emblematic și progres, aducând un design vibrant și inovații îndrăznețe pe scena globală a F1®.

În calitate de partener exclusiv al echipei pentru îmbrăcămintea fanilor, Tommy Hilfiger și Cadillac Formula 1® Team se reunesc în jurul unei viziuni comune asupra stilului american în sporturile cu motor. Având la bază stilul Classic American Cool al TOMMY HILFIGER, colecția se inspiră din legătura de lungă durată a mărcii cu acest sport și reimaginează codurile de design atemporale cu o notă contemporană și plină de încredere. Este o abordare nouă a ținutelor pentru circuit, modelată de apartenență, exprimare personală și autenticitate.

În România, colecția s-a lansat printr-un eveniment marca Xclusive by Băneasa Shopping City, la care au participat zeci de fani ai brandului. De altfel, colecția capsulă este disponibilă în exclusivitate în magazinul TOMMY HILFIGER din Băneasa Shopping City, începând cu 19 martie 2026.

La evenimentul Xclusive by Băneasa au participat Diana Bulimar, Raluka, Nicole Cherry, Vlad Drăgulin, Magdyz, Alina Tanasă, Ellida Toma, Mariciu, Georgiana Ionescu, Andrei Niculae, Lucy Faur, Silviu Mircescu, Adriana Matei, Alexandru Ion și mulți alții.

„Această colecție celebrează moștenirea brandului TOMMY HILFIGER în Formula 1® și sportul care a devenit astăzi', a declarat Lea Rytz Goldman, președinte global al brandului Tommy Hilfiger. „De zeci de ani, Tommy a adus moda în sport și divertisment, iar F1® este acum o forță culturală majoră în care ne prezentăm într-un mod unic. Parteneriatul cu echipa Cadillac Formula 1® ne permite să creăm piese clasice preppy, care sunt încrezătoare, colecționabile și create special pentru fani.'

Gama de articole pentru fani transmite mândria echipei prin croieli cotidiene. Articolele replicate reflectă echipamentul oficial al echipei, de la șepci de șofer la tricouri și polo-uri, îmbrăcămintea fiind îmbunătățită prin performanța de absorbție a umezelii și detaliile de precizie. O paletă rafinată de culori co-branduite, inclusiv roșu, alb și negru, accentuată cu detalii metalice și cromate, întărește sentimentul de apartenență și spiritul culturii curselor.

„Această colaborare reunește două branduri americane emblematice, care împărtășesc aceeași viziune asupra designului, performanței și relevanței culturale', a declarat Cassidy Towriss, Chief Brand Advisor, Cadillac Formula 1® Team. „În strânsă colaborare cu echipa Tommy Hilfiger, am creat o colecție de articole vestimentare pentru fani care sunt autentice, rafinate și fidele identității pe care o construim. Colecția 2026 este doar o mică parte din ceea ce urmează, și suntem încântați să continuăm să oferim fanilor produse de calitate, pe măsură ce echipa Cadillac Formula 1® prinde contur atât pe circuit, cât și în afara lui.'

Pe parcursul sezonului, colecția prezintă o serie de produse colecționabile, fiecare dintre ele spunând o poveste în mișcare. Produsele Race Specials, inspirate de orașe, surprind energia din Miami, Austin și Las Vegas prin culori unice și ilustrații specifice, în timp ce actualizările grafice reflectă identitatea echipei, locațiile curselor și elementele specifice piloților. Având la bază teme legate de tradiție și caracter, fiecare lansare extinde universul vizual al parteneriatului.

Transformarea Formula 1® într-un spectacol global axat pe stil și divertisment a durat ani de zile. Tommy Hilfiger a contribuit la această schimbare încă de la început, jucând un rol memorabil în aducerea modei și a povestirii în padoc. De la parteneriatele pionierat ale echipelor din anii ’90 până la modelarea erei actuale a „fashiontainment' – cel mai recent prin sponsorizarea filmului F1® The Movie (2025) – marca a împins continuu acest sport către noi spații culturale. Acum, acest impuls continuă cu echipa Cadillac Formula 1®, a cărei intrare pe grila de start marchează un nou capitol în inovarea și impactul cultural american, alături de anunțul pilotului Checo Pérez ca ambasador global al colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați.

