Tokyo sau Mecca tehnologiei moderne: Cum s-a vazut capitala nipona prin ochii lui Adi Despot

Pentru solistul trupei Vita de Vie, experienta lansarii noilor dispozitive IQOS la Tokyo a fost una cu care va ramane mult timp de-acum inainte.

Tokyo este o frontiera culturala in multe feluri si stiu ca asta a fost primul lucru pe care l-am remarcat odata ajuns in inima capitalei nipone. Este un oras al contrastelor, un loc unde traditiile inca se pastreaza, dar unde viitorul este in perpetua anticipare. Aici, la un pas vezi gheise pe strazi, iar la altul cele mai noi gadgeturi si tehnologii de ultima ora care sunt gata sa iti schimbe viata.

Se vede cu ochiul liber ca Japonia in sine e o experienta, mai ales din punct de vedere al educatiei – curatenia si ordinea, dar si normele de conduita stau aici la rang de lege. Oamenii sunt extrem de politicosi, bine organizati, iar infrastructura… nu stiu daca mai are sens sa-ti zic ca este una din viitor: nu exista intarzieri, blocaje sau altfel de probleme de care te lovesti la noi.

Cel mai mult m-a impresionat evenimentul de lansare a noilor dispozitivelor IQOS 3 si IQOS 3 Multi, la care am participat alaturi de alti utilizatori IQOS romani si nu numai – a fost evenimentul multumita caruia am si ajuns, intr-un final, la Tokyo. Abia aici mi-am dat seama de nivelul real de dezvoltare tehnologica si de avansul cercetarilor stiintifice din Japonia.

Locatia a fost cum nu-ti poti imagina cu ochii deschisi. Am facut primii pasi intr-o gradina japoneza clasica, aproape fara sfarsit, unde simturile o iau razna; camerele de acolo erau menita sa-ti trezeasca si sa-ti ascuta si pana la cel mai mic si inofensiv simt. Au fost multe alte detalii, ca oglinzile ce aveau un efect halucinant, care au facut ca decorul de acolo sa nu fie uitat prea curand, cel putin de catre mine.

Si, revenind la motivul plecarii mele in Japonia, nici el nu poate fi amintit ca unul banal si neinspirat. Probabil ai vazut la mine pe Instagram cum arata noile dispositive care continua demersul pentru viitor fara fum – IQOS 3 si IQOS 3 Multi. Ce pot sa spun e ca acest dispozitiv, pe care il folosesc de ceva timp, nu va trece neobservat. Nu ma pricep eu prea bine la moda, insa noul IQOS poate fi considerat un accesoriu must-have prin design-ul sau, care, apropo, poate fi personalizat cu o paleta de peste 500 de culori si combinatii.

Si sa nu mai vorbim despre noutati: :holderul se incarca mai rapid decat la versiunea anteriorioara, are un design compact si ergonomic si in plus o sa fie disponibil in 4 culori.

Desi am petrecut doar cateva zile in Tokyo, am adunat amintiri cat pentru cativa ani, cel putin. Recunosc, am trait fiecare moment petrecut acolo si am venit acasa cu un bagaj mai mare, si nu doar material. Ce sa mai, o experienta cat pentru o viata de om!

