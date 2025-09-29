Teatrul EXCELSIOR anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs

Premieră pe țară

Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: Tristețe și bucurie în viața girafelor, pe un text semnat de Tiago Rodrigues, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi europeni contemporani. Regia este semnată de Irisz Kovacs, iar scenografia poartă semnătura Rékăi Oláh. Premiera oficială va avea loc vineri, 10 octombrie, și sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la ora 19:00, în Sala „Ion Lucian' a teatrului.

Această producție deschide o stagiune care promite să fie marcată de curaj, experiment și dialog cu realitățile lumii contemporane. Alegerea piesei semnate de dramaturgul portughez Tiago Rodrigues – astăzi directorul Festivalului de la Avignon – nu este întâmplătoare: ea confirmă orientarea EXCELSIOR către teme universale, dar filtrate prin sensibilitatea adolescenților și tinerilor, pentru care teatrul devine nu doar un spațiu de spectacol, ci un teren de reflecție și recunoaștere.

Tristețe și bucurie în viața girafelor. Foto: Teatrul EXCELSIOR

Tristețe și bucurie în viața girafelor propune o călătorie emoționantă și ludică prin universul unei fetițe de 9 ani, într-un oraș marcat de crize personale și sociale. Textul lui Rodrigues, tradus și montat pe cele mai importante scene europene, devine, în lectura scenică a lui Irisz Kovacs, un spectacol despre inocență, fragilitate și maturizarea forțată, dar și despre felul în care imaginația poate transforma realitatea. Tristețe și bucurie în viața girafelor este mai mult decât o poveste despre identitate și inocență – este un spectacol despre cum imaginația devine armă de supraviețuire și instrument de înțelegere a lumii.

Copilăria e ca un spațiu fizic, în care poți păși. Îi poți privi interiorul printr-o membrană transparentă, iar întâmplările specifice vârstei rămân repere toată viața – civilă și artistică. Uneori mă regăsesc revenind voit la acea voce interioară care întreba „de ce?', înainte să se obișnuiască cu faptul că nedreptatea și inegalitățile sociale nu au soluții magice, că ele există în paralel cu  generozitatea și sublimul, iar juxtapunerea lor este de neînțeles. Povestea  este, așadar, dedicată copilului care nu se oprește din a ridica întrebări, copil pentru care  neajutorarea adulților e mai înspăimântătoare decât orice pericol. Iar estetica de colaj a spectacolului e o odă adusă frumuseții și durerii maturizării între decupaje din revistele anilor 2000, betoane fierbinți și crize de tot felul.

Irisz Kovacs, regizoarea spectacolului 

Născută în 1999, Irisz Kovacs face parte din noul val de regizoare care schimbă peisajul teatral românesc. A absolvit Facultatea de Teatru și Film din Cluj-Napoca și a montat spectacole la #REACTOR de Creație și Experiment Cluj-Napoca, Teatrul de Stat Constanța, Teatrul German de Stat Timișoara și Apollo111.

Premiile și recunoașterile nu au întârziat să apară: a fost laureată a festivalului-concurs D-butan-T și câștigătoare a Premiului „Iulian Vișa' la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2024, dar și o nominalizare la Premiul UNITER pentru debut, în 2022. Regiile sale se caracterizează printr-un echilibru subtil între sensibilitate și umor, între ludic și gravitate, între convenție și realitate.

Tristețe și bucurie în viața girafelor. Foto: Teatrul EXCELSIOR

Tiago Rodrigues (n. 1977, Portugalia) este unul dintre cei mai apreciați dramaturgi și regizori europeni contemporani. Montările sale au fost prezentate în capitale culturale precum Lisabona, Paris, Bruxelles, Berlin sau Londra. Scriitura lui se remarcă prin felul în care îmbină observația socială cu poezia cotidianului, iar personajele sale trăiesc în tensiunea dintre fragilitatea individului și forța realităților colective.

În 2022, Rodrigues a fost numit director al Festivalului de la Avignon, cea mai importantă manifestare teatrală din lume. Această poziție confirmă nu doar valoarea creației sale, ci și relevanța discursului său artistic într-o Europă marcată de întrebări legate de identitate, comunitate și reziliență.

Tristețe și bucurie în viața girafelor. Foto: Teatrul EXCELSIOR

Piesa Tristețe și bucurie în viața girafelor a fost tradusă și jucată pe numeroase scene europene, fiind considerată una dintre cele mai intime și, în același timp, universale lucrări ale sale.

Teatrul EXCELSIOR și-a consolidat în ultimii ani identitatea de spațiu cultural dedicat generațiilor tinere. Pentru adolescenți și tineri, TEATRUL devine un spațiu al întrebărilor, al confruntării cu realitatea și al dialogului cu lumea.

Tristețe și bucurie în viața girafelor. Foto: Teatrul EXCELSIOR

Noua stagiune este gândită tocmai în această direcție: spectacole curajoase, conectate la problemele actuale, construite într-un limbaj accesibil, dar care nu simplifică, ci provoacă reflecție, iar alegerea unui text de Tiago Rodrigues pentru deschiderea stagiunii subliniază dorința EXCELSIOR de a conecta publicul tânăr la marile teme ale teatrului european contemporan.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului Excelsior și la casieria teatrului. Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail [email protected].

TRISTEȚE ȘI BUCURIE ÎN VIAȚA GIRAFELOR

de Tiago Rodrigues

traducerea: Ana Maria Mihăilescu

cu: Dana Marineci, Robert Radoveneanu, Alex Popa, Oliver Toderiță, Matei Arvunescu, Ciprian Cojenel

regia: Irisz Kovacs

scenografia: Réka Oláh

muzica: Adrian Piciorea

producător delegat Vasea Blohat

durata spectacolului: 2h (fără pauză)

recomandare de vârstă: 14+

Foto: Teatrul EXCELSIOR

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
