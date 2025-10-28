Teambuilding cu aer de vacanță: când echilibrul dintre muncă și liniște se găsește în Delta Dunării

Există momente în care realizezi că niciun teambuilding cu flipchart, post-it-uri colorate și coffee break la minut nu mai funcționează.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Teambuilding cu aer de vacanță: când echilibrul dintre muncă și liniște se găsește în Delta Dunării

Există momente în care realizezi că niciun teambuilding cu flipchart, post-it-uri colorate și coffee break la minut nu mai funcționează. Oamenii au obosit. De zoom-uri, de KPI-uri, de traininguri în PowerPoint și de „energie pozitivă' forțată. Ce ne trebuie, de fapt, este o pauză care să ne aducă împreună altfel.
Un loc unde conversațiile curg firesc, nu din obligație. Unde colegii redevin oameni, nu doar roluri.

Și există locuri care nu cer să le înțelegi, ci doar să respiri în ritmul lor.
Doi Căpitani, o pensiune elegantă din Crișan, în inima Deltei Dunării, este unul dintre acele spații care par să-ți rescrie calendarul interior.

Un loc în care zgomotul notificărilor se estompează și începi, treptat, să-ți recunoști vocea proprie printre trilurile păsărilor și foșnetul apei.

Pensiunea Doi Căpitani, Delta Dunării. Foto: Pensiunea Doi Căpitani

Acel loc există. Și se numește Pensiunea Doi Căpitani.

În inima Deltei Dunării, la Crișan, între canale, stuf și aer sărat de mare, Doi Căpitani nu e doar o pensiune. E o stare de bine atent regizată. Un spațiu care te invită să încetinești ritmul, să respiri și să redescoperi bucuria de a lucra — și de a trăi — cu sens.

Mai mult decât un loc de cazare: un spațiu de reconectare

Pensiunea are două locații, fiecare cu câte 8 camere sau duplexuri, poziționate în curți separate. Asta înseamnă intimitate. Poți aduce întreaga echipă, dar fără senzația că „suntem 30 într-un hotel'. Doi Căpitani păstrează discreția și calmul unei reședințe private — luxul tăcut al spațiului personal.

Pentru ședințe, există o sală de conferințe luminoasă, perfect echipată. Dar ședințele cele mai inspirate nu se țin aici. Se țin pe terasă, cu privirea spre Dunăre, în timp ce vântul adie printre sălcii. Sau pe ponton, la o cafea, unde liniștea devine cel mai bun facilitator de idei. Aici, natura e partenerul tău de brainstorming.
Îți aduce idei noi, calm și o perspectivă proaspătă — exact ce cauți atunci când vrei ca o echipă să funcționeze nu doar eficient, ci și armonios.

Delta, cel mai bun coach pe care l-ai putea avea

În Deltă înveți ceva ce niciun training nu-ți oferă: răbdarea.

Ritmul ei lent, firesc, te învață să asculți, să observi, să te reconectezi la ce e esențial. Iar pentru o echipă, asta poate fi o revelație.

Pensiunea Doi Căpitani, Delta Dunării. Foto: Pensiunea Doi Căpitani

Ziua începe devreme, cu o cafea băută pe ponton, în timp ce soarele colorează Dunărea în tonuri de arămiu. Urmează excursii cu barca pe canale și lacuri, sesiuni de brainstorming pe mal, prânzuri lungi cu borș de pește și storceag, plimbări până la apus.

Seara, vinul din vinoteca pensiunii — o selecție atentă de vinuri românești, ținute la 16 grade — însoțește povești, râsete și momente de sinceritate pe care nicio sală de conferință nu le-ar putea crea.

Un loc ferit de gălăgie, dar cu ecou interior

Pensiunea Doi Căpitani e un manifest împotriva turismului gălăgios.

Aici nu auzi boxe, ci păsări, broaște și greieri.

Nu se aud discuții la microfon, ci oameni care în sfârșit se ascultă unii pe alții.

Locația promovează un tip de relaxare autentică: se mizează pe liniște, intimitate și natură. Curțile mari și terasele aerisite oferă destule colțuri pentru citit, visat sau pur și simplu stat degeaba — un exercițiu tot mai rar.

Teambuilding cu sens: în natură, nu în PowerPoint

Într-o lume în care companiile vor echipe agile, performante, inovatoare, poate cel mai curajos gest este să le oferi o clipă de liniște.

Să-i scoți din sălile de conferințe și să-i aduci acolo unde ideile se nasc din tihnă, nu din presiune.

La Doi Căpitani, echipele devin din nou comunități. Oameni care împart povești, nu doar taskuri. Aici se reconstruiește încrederea, se reaprinde curiozitatea, se recapătă energia.

Pensiunea Doi Căpitani, Delta Dunării. Foto: Pensiunea Doi Căpitani

Pentru că Delta are darul de a-ți arăta cât de frumos e când încetinești ritmul.

Doi Căpitani, Crișan – Delta Dunării
Două curți, 16 camere, o sală de conferințe, două restaurante, două piscine, o terasă la Dunăre și o lecție de viață simplă:

Înconjurat de liniște, ideile se aud mai bine.

Alege un team-building altfel. În natură, nu în PowerPoint. În Delta care inspiră.

Foto: Pensiunea Doi Căpitani

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Merită să cumperi o bicicletă pliabilă? Avantajele și dezavantajele pe care merită să le știi înainte să alegi bicicleta de oraș 
Advertorial
Merită să cumperi o bicicletă pliabilă? Avantajele și dezavantajele pe care merită să le știi înainte să alegi bicicleta de oraș 
Suplimente pentru femei în funcție de vârstă - Ce are nevoie corpul tău la 20, 30 și 40+ ani
Advertorial
Suplimente pentru femei în funcție de vârstă - Ce are nevoie corpul tău la 20, 30 și 40+ ani
Cum să-ți păstrezi energia și condiția fizică în sezonul rece?
Advertorial
Cum să-ți păstrezi energia și condiția fizică în sezonul rece?
De ce ambalajul contează mai mult decât crezi în fidelizarea clienților
Advertorial
De ce ambalajul contează mai mult decât crezi în fidelizarea clienților
Texturi, straturi și atitudine: Outerwear-ul sezonului rece se rescrie la Sport Couture
Advertorial
Texturi, straturi și atitudine: Outerwear-ul sezonului rece se rescrie la Sport Couture
Reset de toamnă cu Wear & Share by Remix
Advertorial
Reset de toamnă cu Wear & Share by Remix
Libertatea
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
„Am pierdut vreo 17 kilograme în 5 luni și jumătate, dar sănătos. Se simte și la piele”. Ce dietă a urmat Ioana State. Comedianta a slăbit enorm / FOTO
„Am pierdut vreo 17 kilograme în 5 luni și jumătate, dar sănătos. Se simte și la piele”. Ce dietă a urmat Ioana State. Comedianta a slăbit enorm / FOTO
catine.ro
A devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood după ce a acceptat rolul de dansatoare exotică. Ce spune despre personajul care i-a adus succesul
A devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood după ce a acceptat rolul de dansatoare exotică. Ce spune despre personajul care i-a adus succesul
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit. Ce spun nutriționiștii despre cele două variante
Iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit. Ce spun nutriționiștii despre cele două variante
Universul are un mesaj important pentru aceste zodii pe 29 octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj important pentru aceste zodii pe 29 octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din advertorial
Olivia Grigorescu despre tot ce e între Cer și Pământ
Olivia Grigorescu despre tot ce e între Cer și Pământ
Advertorial

+ Mai multe
Ferma de sub Penteleu
Ferma de sub Penteleu
Advertorial

O oază rurală în care viața are ritmuri din alte vremuri, în care găsești liniște, mâncare ca acasă, animale prietenoase și o atmosferă de poveste în orice sezon. Am vorbit cu fondatorii fermei de sub penteleu despre acest loc cu totul special.

+ Mai multe
Fashion Notes - Noiembrie 2025
Fashion Notes - Noiembrie 2025
Advertorial

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate: am strâns pentru tine știrile momentului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC