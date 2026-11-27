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În urmă cu câteva luni, am avut ocazia să o cunosc pe Lydia Sarfati, fondatoarea Repêchage, un brand american de skincare care folosește algele marine în formulele sale încă din 1980. Recunosc că nu eram tocmai familiarizată nici cu produsele, nici cu tratamentele concepute de Lydia, însă simpla idee că a reușit să construiască un brand în jurul unui ingredient pe care, la vremea respectivă, puțini îl asociau cu îngrijirea pielii mi-a atras imediat atenția.

Dar, dincolo de toate explicațiile despre ingrediente, beneficiile lor și datele științifice, cel mai convingător argument a fost chiar în fața mea. În cadrul evenimentului am asistat și la o demonstrație a tratamentului Repêchage Triple Action Lift Peptide Cryo Facial, iar la final pielea modelului arăta atât de luminoasă, netedă și hidratată, încât am putut observa diferența chiar dacă nu mă aflam în primul rând. Așa că, evident, nu am putut rezista tentației și mi-am făcut o programare la Uptown Esthetics, clinica fondată de dr. Ioana Drăgoicea, medic primar în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, pentru a-l testa și eu.

Dar înainte să-ți povestesc cum a decurs experiența, cred că ar trebui să-ți explic ce presupune, de fapt, acest tratament. Triple Action Lift Peptide Cryo Facial combină patru peptide cu extracte de alge marine și ingrediente hidratante, precum acidul hialuronic. Peptidele, despre care probabil ai tot auzit în ultimii ani, sunt fragmente scurte de aminoacizi care, în funcție de structura lor, pot contribui la îmbunătățirea fermității pielii și la reducerea ridurilor fine. Lor li se alătură extractele de Laminaria Digitata, o algă marină bogată în vitamine, minerale și aminoacizi, folosită de Repêchage încă de la debutul brand-ului.

La Uptown Esthetics, m-am lăsat pe mâinile Anei-Maria Stoica, care s-a ocupat de tenul meu timp de mai bine de o oră și jumătate. Totul a început cu o curățare a pielii, folosind o cremă demachiantă Repêchage și un dispozitiv de exfoliere cu ultrasunete. A urmat aplicarea Triple Action Lift Peptide Cooling Mist, un produs cu peptide și efect răcoritor, apoi a serumului din aceeași gamă, care combină peptidele cu extracte de alge marine și este conceput pentru a hidrata pielea și a-i îmbunătăți aspectul fermității. În această etapă, Ana-Maria a folosit și un dispozitiv cu lumină LED roșie și radiofrecvență.

După aplicarea cremei Triple Action Lift Peptide, care completează efectul hidratant al serumului, a urmat masajul facial, probabil partea mea preferată din întreaga procedură. Și spun asta în condițiile în care, de obicei, prefer tratamentele care implică diverse dispozitive și tehnologii, nu neapărat pe cele dedicate relaxării.

Au urmat cele două măști, de departe cea mai interesantă etapă a tratamentului. Prima are un efect răcoritor, ușor mentolat, și este concepută pentru a hidrata pielea și a estompa aspectul liniilor fine. Cât despre cea de-a doua, cea pe care o vezi și în fotografie și care se întărește treptat, îmi amintesc că, în timpul demonstrației de la eveniment, mă gândeam că nu aș fi în stare să o suport, având în vedere că sunt destul de claustrofobă. I-am spus asta și Anei-Maria înainte să o aplice, rugând-o să o îndepărteze dacă simt că mă sufoc. Dar, surprinzător, am rezistat fără probleme toate cele 15 minute, până când masca s-a întărit complet. În timp ce o aplica prin mișcări ascendente, Ana-Maria mi-a explicat că rolul ei este să potențeze efectele primei măști și să ofere un efect de lifting. La final, după ce masca luase deja forma feței mele, a îndepărtat-o și a aplicat din nou mistul și crema hidratantă Repêchage.

Cât despre rezultat, cred că cel mai bun feedback l-am primit de la Vlad Chirea, fotograful care m-a însoțit la tratament și care mi-a spus, imediat ce Ana-Maria a terminat procedura, că pielea mea arăta foarte bine. Și, într-adevăr, asta am observat și eu când m-am uitat în oglindă. Tenul era extrem de hidratat, luminos și neted, fără roșeață sau alte semne care să necesite o perioadă de recuperare.

Însă adevăratul test a venit a doua zi, când am zburat spre New York. În mod normal, după un zbor atât de lung, tenul meu este întotdeauna deshidratat și tern, indiferent câte produse aplic înainte sau în timpul călătoriei. De data aceasta, însă, lucrurile au stat diferit. Chiar și după toate orele petrecute în avion, pielea era în continuare hidratată, fără acea senzație de uscăciune cu care eram obișnuită. Iar partea amuzantă e că, înainte de tratament, mă gândisem serios să-l reprogramez, tocmai pentru că îmi făceam griji că pielea mea ar putea fi roșie sau iritată. Nu numai că nu s-a întâmplat nimic din toate astea, dar tenul meu a rezistat cu brio chiar și unui zbor transatlantic.

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