Reîntoarcerea lui Tommy Hilfiger la New York Fashion Week!

Roxana Voloșeniuc și cu mine am avut privilegiul să fim din nou invitate de către Tommy Hilfiger la New York și să asistăm la show-ul său pentru toamnă/iarnă 2022, dar să și petrecem timp înainte de spectacol, în backstage, unde atmosfera este cu totul specială, mai ales atunci când se află și Tommy însuși acolo.

Kate Moss, Kourtney Kardashian și Travis Barker, Lisa Rinna și tot felul de personaje celebre ce purtau piese din ultima colecție Tommy Hilfiger, stilizate însă extrem de personal, se opreau în culise să îl salute pe domnul Hilfiger înainte de show. Dar atmosfera aparte ce plutea în aer era creată și de către „modelele care se pregăteau, înainte să urce pe podium. Mi-am permis să pun termenul modele între ghilimele deoarece în ziua de azi, cel puțin la show-urile newyorkeze, nu mai putem spune că designerii își aleg simple modele, fără o personalitate aparte, care să defileze în hainele lor. Casting-ul este atât de divers încât fiecare piesă capătă alte valențe în funcție de cine o poartă. Și pot spune că Tommy Hilfiger are acest talent de a alege oameni reali care urcă cu o energie extraordinară pe scenă. Pe scurt, Hilfiger își dorește ca piesele sale să fie purtate de oameni reali. Mereu a fost adeptul conceptului de a arăta „o felie din viața adevărată când își concepe colecțiile sau campaniile. El este, până la urmă, designerul care se inspiră din trecut și trăiește în viitor!

De altfel, colecția sa „See Now, Buy Now (concept pe care îl comunică deja de peste trei ani), a fost prezentată în cadrul acestui eveniment pe care îl pot numi experimental, care a îmbinat componenta offline cu cea digitală. Show-ul a oferit o experiență interactivă, inspirată din viața creativă, specifică New York-ului, un epicentru pentru oameni și subculturi, un mix între lo-fi și hi-tech și o fuziune de stil și creativitate. Invitații au avut parte de momente spontane de creativitate, prezente printr-o expoziție IRL, amenajată la Skyline Drive-In din Brooklyn, și o activare paralelă în Metaverse. Show-ul a fost difuzat în direct chiar și pe Roblox!

Astfel se explică și ideea personală a lui Tommy Hilfiger, de a crea Tommy Factory, un spațiu creativ, inspirat de faimosul studio din New York al lui Andy Warhol. Fabrica lui Warhol a fost de fapt un mix între oameni și subculturi, stil și creativitate, iar Hilfiger însuși a avut câteva întâlniri cu Warhol, chiar în anii 70, când cultura pop așa cum o concepem azi abia apărea.

Hilfiger spune că „Tommy Factory nu este un spațiu fizic, este o stare de spirit. New York-ul este orașul în care Andy a adus împreună moda, arta, muzica și diverstismentul, când mi-am început pentru prima dată activitatea în industrie. Fabrica era cel mai popular loc, iar abordarea lui este cea care mă determină să interacționez cu cele mai inovatoare comunități, chiar și în ziua de azi, construind astfel noi experiențe creative.

Din această ciocnire a culturilor trecutului și viitorului, clasic și modern, s-a născut și campania pentru colecție, ce le are drept protagoniste pe Kate Moss împreună cu fiica ei, Lila Moss, care apar pentru prima dată împreună într-un astfel de demers creativ. Travis Barker, Anthony Ramos, Jon Batiste, Mr. Brainwash, legenda drag Wigstock, Lady Bunny, sau Steve Wiebe sunt, de asemenea, protagoniștii noii campanii.

În plus, Hilfiger a decis să schimbe și logo-ul brand-ului cu ajutorul ilustratorului Fergus Purcell. În ceea ce privește colecția, clasicul stil „prep este reimaginat și reinventat, păstrând acel aer retro recognoscibil, dar având acum și o componentă futuristă. E drept că noul logo a fost integrat perfect în noua colecție Tommy Hilfiger, dar și în colecția-capsulă realizată în colaborare cu designerul britanic Richard Quinn, unul dintre cei mai apreciați ai tinerei generații. Cei doi și-au unit forțele creative și au reușit să îmbine piesele clasice Ivy League, specifice lui Tommy, cu imprimeurile dramatice ce fac de ceva vreme parte din identitatea brand-ului designerului londonez. Ei bine, rezultatul este unul spectaculos, fiind vorba despre piese unice, care transcend stereotipurile culturale și îmbrățișează diversitatea.

În concluzie, multe noutăți, multe inovații în acest nou sezon de modă de la New York, pe care ne bucurăm să le împărtășim și cu tine și care sperăm să te inspire. Citește online și interviul exclusiv cu Tommy Hilfiger, pe care Roxana Voloșeniuc l-a realizat chiar înainte de începerea show-ului.

Încă ceva: show-ul Tommy Hilfiger din Brooklyn a avut loc pe o ploaie torențială și, în ciuda ei, invitații s-au bucurat și au stat până la final, iar modelele au defilat ca și cum podiumul era în plin soare. La finalul show-ului, Travis Barker a urcat pe scenă, și-a aruncat puffer jacket-ul oversized din colecția-capsulă semnată Tommy Hilfiger x Richard Quinn, și și-a început performance-ul la bustul gol, într-o atmosferă nespus de romantică, sub ochii mândri ai soției sale, Kourney Kardashian, și ai întregului public, care a savurat realmente acest moment.

Colecțiile pentru toamna 2022 sunt disponibile în magazinele Tommy Hilfiger selecționate și pe tommy.com.