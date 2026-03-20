Reebok lansează produse versatile pentru noul sezon

Granița dintre sport și ținutele casual devine tot mai estompată. Aceasta este chiar premisa noii colecții de îmbrăcăminte și încălțăminte Reebok, disponibilă în magazinele MODIVO, epantofi, CCC și worldbox. Este o linie dedicată femeilor care jonglează cu roluri, ritmuri și contexte diferite, păstrând în același timp un stil coerent și ușor de recunoscut. Concepută ca un întreg, colecția completează armonios fiecare moment al zilei – de la antrenament, la plimbare, pauza de prânz sau întâlnirile de seară.

Conceptul se bazează pe coeziune. Atât croielile, cât și paleta cromatică au fost gândite astfel încât piesele din liniile Active și Lifestyle să se îmbine natural, permițând crearea unor ținute create din combinații aparent neconvenționale. O gamă cromatică temperată, inspirată de tonuri pământii, conferă întregului un aspect armonios și facilitează realizarea unor garderobe capsulă. Astfel, colecția nu impune soluții prestabilite, ci oferă libertatea de a crea propriile combinații – simple, funcționale și coerente din punct de vedere estetic.

În ceea ce privește îmbrăcămintea, atenția este atrasă de piesele create în acord cu direcțiile actuale din moda funcțională. Pantalonii de trening cu croială largă sunt un exemplu relevant, nu mai sunt asociați exclusiv cu sportul, ci devin astăzi o piesă esențială în garderoba de zi cu zi, îmbinând confortul cu o siluetă modernă. În același spirit, o rochie midi neagră, cu textură reiată, mută colecția în zona de lifestyle și evidențiază ADN-ul său sportiv într-o ținută potrivită pentru a doua parte a zilei. Topurile cropped și hanoracele oversized deschid, la rândul lor, posibilități variate de suprapuneri, reflectând perfect ideea unui stil de viață dynamic, dar și nevoia de confort.

Simplitatea vizuală a colecției este susținută de soluții tehnice bine gândite la nivel de produs. Colanții și pantalonii scurți de tip cycling din linia Active sunt prevăzuți cu talie înaltă și o bandă lată, de susținere, care asigură confort și o fixare optimă în timpul mișcării. Densitatea ridicată a țesăturii garantează acoperire completă, menținând totodată nivelul necesar de respirabilitate. Sunt piese concepute pentru mișcare, dar care pot fi integrate cu ușurință și în ținutele de zi cu zi.

Aceeași direcție se regăsește și în selecția de încălțăminte. Zona de lifestyle pune accent pe modele inspirate din arhiva Reebok, reinterpretate într-un stil contemporan. Modelul F/S LO, realizat din piele moale, oferă un nivel ridicat de confort. Workout Plus, în nuanță pastelată de galben, completează perfect paleta cromatică a colecției, în timp ce Classic AZ atrage atenția prin imprimeul animal print – unul dintre trendurile-cheie ale sezonului. Alte modele, precum Fiori, Forte Lounger Double Up și Ultra Lo, evidențiază un potențial stilistic clar, situându-se la granița dintre estetica retro și stilul urban modern. Asortate cu pantaloni de trening cu croială largă, o rochie midi sau un set simplu de activewear, acestea creează un look echilibrat, expresiv fără a fi ostentativ.

Modelele din zona performance sunt, la rândul lor, concepute pentru a susține activitatea fizică fără a se desprinde de contextul cotidian. Un exemplu reprezentativ pentru această categorie este modelul de alergare FloatZig 2, care redefinește conceptul de reziliență. Amortizarea SuperFloat+, tehnologia Zig Tech și talpa din cauciuc carbon reactiv asigură un pas dinamic și o experiență de alergare plină de energie, indiferent de ritm. Alte propuneri, precum Road Strider, răspund aceleiași nevoi de mișcare, dinamism și lejeritate, integrându-se vizual în restul colecției. Această tranziție fluidă între funcționalitate și stil reprezintă unul dintre cele mai puternice atuuri ale întregii linii.

Reebok nu se concentrează pe un singur moment, ci privește timpul ca pe un întreg. În loc să împartă garderoba în sport și casual, propune o abordare mai firească și mai flexibilă. În această viziune, femeile nu își aleg ținutele în funcție de program. Garderoba este cea care se adaptează ritmului lor individual. Și o face cu stil, fără compromisuri.

Colecția de îmbrăcăminte și încălțăminte Reebok este disponibilă online, în aplicațiile mobile și în magazinele selectate MODIVO, epantofi, CCC și worldbox.

