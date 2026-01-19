Red Bull Homerun revine pe 7 februarie în Poiana Brașov: ultima coborâre e cea mai distractivă!

Red Bull Homerun revine pe 7 februarie în Poiana Brașov: ultima coborâre e cea mai distractivă!

Red Bull Homerun revine iarna aceasta cu cea de-a cincea ediție în Poiana Brașov și transformă ultima coborâre a zilei într-una dintre cele mai spectaculoase și distractive competiții de schi și snowboard. Evenimentul va avea loc pe pârtia Drumul Roșu, cu punctul de plecare lângă lacul din platoul Ruia și sosirea la baza pârtiilor, în apropierea Telecabinei Kanzel. Cei care vor să ia startul pe 7 februarie se pot înscrie începând de astăzi, însă locurile sunt limitate, așa că graba face parte și de data aceasta din joc. 

La finalul programului instalațiilor de transport pe cablu, toți participanții pornesc simultan, în celebrul stil Le Mans: alergare pe zăpadă până la echipamente, apoi o coborâre în viteză, în care primul ajuns la linia de sosire câștigă. 

Simplu, rapid și spectaculos

Red Bull Homerun este probabil cel mai simplu sistem de concurs din lume, dar și unul dintre cele mai spectaculoase. Riderii se întâlnesc în vârful muntelui după o zi petrecută pe pârtie, iar ultima coborâre din zi se transformă într-o cursă în care viteza, inspirația și spiritul de gașcă fac diferența.

Competiția are categorii separate pentru schi și snowboard, atât la fete, cât și la băieți, astfel încât fiecare participant să intre direct în lupta pentru podium. În plus, pentru cei care știu că stilul contează la fel de mult ca viteza există categoria specială Dress To Impress, unde este premiat cel mai trăsnit și creativ costum de pe pârtie.

Mai mult decât o competiție: o sărbătoare a ultimei coborâri

Red Bull Homerun nu este doar despre cine ajunge primul jos, ci despre atmosfera de final de zi pe pârtie, prieteni, costume trăsnite și multă distracție. Este momentul în care muntele se transformă într-un teren de joacă, iar ultima tură devine memorabilă.

Cele mai tari momente de la eveniment vor putea fi urmărite pe Instagram @redbullro, unde vor fi publicate fotografii și clipuri direct de pe pârtie. Toate detaliile despre eveniment și regulamentul de participare sunt disponibile aici.

Un singur lucru e sigur: la Red Bull Homerun, ultima coborâre e cea mai distractivă.

Foto credit: Red Bull România

