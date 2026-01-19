7 beneficii ale parfumurilor unisex

Parfumurile se împart în trei mari categorii, după care urmează multe subcategorii.

E de la sine înțeles că de cele mai multe ori atunci când trebuie să facem un cadou cumpărăm un parfum în funcție de genul persoanei care urmează să îl primească. Dar poți la fel de bine să schimbi acest obicei și să îți faci viața și mai ușoară cumpărând parfumuri unisex de nisa și așa, între noi fie vorba, dacă nu îl nimerești în totalitate, poate fi mai ușor de făcut cadou mai departe.

O lungă perioadă de timp parfumurile unisex au fost privite cu ochi nu tocmai buni, însă este important să le dăm creditele pe care le merită și să le ajutăm să își câștige locul pe podiumul cadourilor de cumpărat, indiferent că vorbim despre sărbători, aniversări sau ca un reminder că ținem la cineva.

Așa că azi îți povestim despre beneficiile pe care le au aceste parfumuri și sperăm ca data viitoare când va trebui să cumperi unul pentru tine sau pentru altcineva, să iei în considerare și această variantă.

Odată ce începi să le folosești vei vedea și simți tot mai multe, însă noi îți spunem parte din cele mai cunoscute și unele pe care cu siguranță le vei auzi pentru prima dată și la care nici nu te-ai gândit.

Libertatea de exprimare este încurajată deoarece atât parfumul, cât și gusturile nu vor mai fi încadrate în doar două mari categorii și vei putea să alegi de exemplu influențe mai bărbătești chiar dacă ești femeie și nimeni nu te va privi ciudat.

Sunt mult mai versatile decât cele doar pentru femei și doar pentru bărbați și poți să le porți în mai multe contexte, de la timp liber la locul de muncă și la diverse petreceri fără să poată cineva să spună că nu se potrivesc.

Te pot ajuta să faci economii dacă de exemplu, atât tu cât și partenerul aveți aceleași gusturi olfactive. Asta deoarece puteți să cumpărați parfumuri pe care să le folosiți amândoi mai degrabă decât cele pentru fiecare gen în parte. Așa veți avea mai puține parfumuri, însă pot să fie mai de calitate.

Sunt potrivite pentru orice personalitate, adică nu se pune accentul atât de tare pe gen, cum ziceam și mai sus, ci pe acele mirosuri care te caracterizează cu adevărat și pe acelea care te ajută să îți scoți în evidență personalitatea.

Pot să reprezinte un simbol al conexiunii din cuplu sau dintre prieteni. Pentru că sunt ușor de împărțit și o altă dovadă că prieteniile pot să fie unite și prin folosirea aceluiași parfum fie că vorbim despre situații de criză în care cineva a uitat să se parfumeze și trebuie să ajungeți undeva împreună sau despre situații în care doar povestiți despre noi achiziții.

Au o semnătură olfactivă balansată și au șanse mai puține să fie deranjante. Asta pentru că uneori cele pentru doamne sunt foarte dulci sau grele, în special în sezoanele calde. Cele unisex în schimb sunt mult mai armonioase și astfel le face și mai ușor de asortat atât la diverse outfituri, cât și la ocazii.

Reflectă valorile moderne de adaptabilitate, minimalism și egalitate prin toate beneficiile pe care ți le-am spus mai sus. Astfel că oricând vei alege să porți sau să faci cadou un parfum unisex vei adera la aceste valori. Desigur însă că acest lucru nu este de la sine înțeles din prima și cei care nu cred în ele nu le vor prefera.

Alege mereu un parfum unisex pentru toate beneficiile pe care ți le aduce atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Foto: Unsplash

