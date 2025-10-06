Povești nerostite despre menopauză

Proiectul CUVINTENEROSTITE.RO, inițiat de Vichy, aduce la lumină experiențe autentice despre menopauză, cu emoțiile, fricile și redescoperirile pe care această etapă le aduce.

„Am plâns pentru că viața mea s-a terminat, spune Nicoleta Scarlat când o întreb ce a simțit în momentul în care a conștientizat că a intrat la menopauză. „Dar evident că nu a fost așa, completează rapid. Cu toate acestea, nu vrea să mascheze sau să înfrumusețeze adevărul despre o perioadă complicată. „Mă enervam mai des decât în mod normal, mi se părea ciudat. Plângeam cu muci, cum ar fi zis mamaia, la fiecare vorbă pe care nu o consideram bună. Recunoaște și că a trecut prin momente de anxietate sau tristețe odată cu această transformare și că ieșea „din casă doar cu privirea în jos. Pentru a nu vedea nimic din ce m-ar putea deranja.

Totuși, introspecția a ajutat-o să traverseze cu bine această perioadă. Cu timpul, a descoperit că menopauza nu înseamnă doar pierderi sau renunțări, ci și o formă neașteptată de liniște dincolo de tot tumultul cu care e asociată în mod normal. „Ciudat pentru mine, sunt mai calmă. De multă vreme lucrez cu mine, la nivel psihologic, iar asta m-a ajutat să fac pace cu cine sunt și să mă bucur de mine în orice formă.

În același timp, recunoaște că, înainte să treacă prin menopauză, cunoștințele ei erau vagi, moștenite din familie, ca în cazul mai tuturor femeilor care ajung la perimenopauză și menopauză prea puțin pregătite pentru tot ce presupun ele. „Am văzut la mama, dar în detaliu nu știam decât că m-a iertat Dumnezeu, spune ea. Restul l-a aflat mai târziu, din fluxul constant de informații din mediul online.

Dar dincolo de tot ce citea în diferite surse de informare găsite, a rămas fidelă unui obicei simplu: să își facă anual toate analizele și investigațiile necesare. „Am o regulă de aur când vine vorba de ITP-ul anual: analize de sânge, ecografie abdominală și de sâni, Papanicolau, vizite la stomatolog – sunt esențiale pentru mine.

Echilibrul necesar traversării acestei perioade și l-a construit și din gesturi mici, dar constante. Alimentația a devenit un punct de sprijin: mesele includ mereu salată, a redus consumul de carne și dulciurile și încă lucrează la renunțarea completă la zahăr.

La fel de importantă i se pare îngrijirea pielii și a corpului, pe care o consideră un ritual în sine, care constă în masaj săptămânal, băi cu săruri, creme, și atenție la săpunuri și șampoane. „Este foarte important și să faci terapie, mai adaugă Nicoleta. „Atât cât îți permiți și cu cine poți. De la confesiuni făcute preotului, prietenilor, până la terapiile holistice – recomand tot și orice te face să te simți bine fără să pierzi controlul realității.

În ciuda acestor obiceiuri care îi aduc echilibru, recunoaște că a existat și o teamă constantă asociată cu ceea ce știa despre menopauză: „că o să sufăr o degradare fizică. Este reală, doar că în zilele noastre ai multe lucruri care te pot ajuta. Cu alte cuvinte, schimbările nu pot fi oprite, dar pot fi gestionate și îmblânzite.

Nu se consideră o persoană care să dramatizeze, ba chiar reușește să vadă și partea pragmatică și mai bună a acestei etape la care o să ajungem toate, dacă avem noroc. „Nu mai ai grija să cumperi absorbante, spune zâmbind, convinsă că și un detaliu aparent banal poate să aducă o formă de eliberare după o viață de experiențe feminine care nu sunt întotdeauna dintre cele mai plăcute.

Pentru Nicoleta, menopauza nu e un capăt de drum, ci o etapă firească din viața unei femei, oricine ar fi ea. „Nu suntem primele, nu suntem ultimele, orice vreți puteți. Nu sunteți singure. Și, dincolo de toate, rămâne cu convingerea că „menopauza poate fi plăcută dacă știi să te iubești în toate formele tale.

Foto credit: Ștefan Dani

Realizatoare: Daria Georgescu

Text: Gabriela Calițoiu

