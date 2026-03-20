Palette Francophone: limba franceză prinde culoare în mediul rural de Ziua Francofoniei

  . Actualizat 20.03.2026, 12:33,  de  Advertorial
De Ziua Francofoniei, Asociația POT SĂ AJUT transformă limba franceză într-o experiență artistică, în care cuvintele devin culori, iar cultura francofonă prinde viață pe pânză.

Asociația POT SĂ AJUT, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Aurel Decei' din Gura Râului, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România, organizează pe 20 martie, în județul Sibiu, „Palette Francophone' – o inițiativă de educație non-formală prin artă dedicată elevilor școlii, parte din programul Invizibilii.

În România, potrivit datelor Ministerului Educației, peste un milion de elevi studiază limba franceză ca limbă modernă, însă metodele clasice nu reușesc întotdeauna să mențină interesul copiilor. În același timp, un studiu recent al World Vision România arată că, din lipsa resurselor, 4 din 10 copii din mediul rural nu participă la nicio activitate extracurriculară care să le stimuleze creativitatea și încrederea în sine. Pentru copiii din familii monoparentale, conform studiului Invizibilii, aceste oportunități sunt și mai limitate. Lipsa timpului, presiunea financiară și accesul redus la activități extracurriculare pot influența dezvoltarea lor emoțională și educațională.

Palette Francophone' pornește de la o idee simplă: copiii învață mai ușor atunci când li se permite să creeze. 

În cadrul atelierelor, copiii descoperă repere francofone – locuri, simboluri, personaje sau cuvinte – și le reinterpretază liber prin pictură. Nu există reguli stricte sau modele de urmat. Fiecare copil își construiește propria viziune, folosind imaginația, emoția și elemente creative din universul său. Turnul Eiffel poate deveni un copac colorat, un croissant se poate transforma într-un personaj, iar cuvintele în limba franceză pot apărea printre forme, simboluri și povești pictate.

Activitatea este coordonată de Anda Ionaș, profesor de limba franceză, care îi încurajează pe copii să se exprime liber și să exploreze limba franceză într-un mod non-formal, prin dialog, imaginație și creație artistică. Astfel, copiii nu doar învață cuvinte noi, ci ajung să simtă cultura francofonă, să o descopere cu curiozitate și să o exprime în propriul lor limbaj vizual.

La final, lucrările realizate vor fi expuse într-o mini-expoziție în cadrul școlii.

„Ne dorim ca limba franceză să devină o experiență de bucurie pentru copii și să le ofere un context în care să se exprime liber. Prin artă, educația devine mai accesibilă, mai personală și mai apropiată de realitatea lor', declară Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

La rândul său, Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate al Provident Financial România, subliniază rolul acestor inițiative:
„Experiențele POT SĂ AJUT ne-au arătat cât de valoros este pentru oameni să simtă că nu sunt singuri, că fac parte dintr-o comunitate care îi susține. Prin artă, joc și educație, construim momente de conectare și învățăm împreună cum să fim mai bine.'

Prin „Palette Francophone', Asociația POT SĂ AJUT, împreună cu Școala „Aurel Decei' și partenerii săi, arată că o limbă străină poate fi descoperită altfel: prin culoare, emoție și libertatea de a crea.

Mai multe informații despre proiectele și inițiativele POT SĂ AJUT, dar și despre cum putem să facem #FapteBuneÎmpreună, inclusiv prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, pot fi găsite pe www.potsaajut.ro

Despre Asociația POT SĂ AJUT

Asociația POT SĂ AJUT sprijină familiile monoparentale prin programe de educație prin artă, și militează pentru conștientizarea impactului pe care îl are timpul de calitate petrecut în familie asupra dezvoltării sănătoase a copiilor. Prin evenimente care susțin și cultivă relațiile armonioase între părinți și copii, asociația pune accent pe educație ca fundament al dezvoltării personale și pe deschiderea către cultură, oferind astfel resurse și oportunități prin care contribuie la schimbarea în bine a comunităților vulnerabile. Pentru mai multe informații despre proiectele Asociației POT SĂ AJUT, accesați www.potsaajut.ro.

Despre Provident Financial România

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,1 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și companie internaţională listată la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România aproape 429 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 196 de milioane de euro. Cu aproape 2.000 de angajaţi, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România. 

Provident dezvoltă și susține proiecte de responsabilitate socială – programe de educație financiară, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate – în care a investit până acum peste 2,8 milioane de euro. Cu misiunea clară de a susține incluziunea financiară și socială, proiectele de investiție în comunitate se desfășoară sub umbrela Asociației Provident pentru Educație. 

După un debut în forță la București și o nouă întâlnire plină de energie la Craiova, Caravana Sănătății Orale ajunge acum la Brașov, chiar de Ziua Mondială a Sănătății.

