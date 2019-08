Arta, ingineria si arhitectura se unesc într-o expoziţie unica, „Unzip your Mind', găzduită de Qreator între 22 august si 18 septembrie. Expoziţia prezintă cea mai recentă colaborare dintre IQOS şi artistul britanic, Alex Chinneck, lansată in aprilie 2019 in cadrul Milano Design Week.

Folosind ‚fermoarul ca simbol iconic pentru a deschide pereţi, spaţii şi minţi, Chinneck reuşeşte să schimbe percepţia asupra obiectelor şi materialelor familiare, provocând vizitatorii să se intrebe cum arată, se simte si poate fi un viitor mai bun.

Inspirată de procesul transformării, instalaţia prezentată în cadrul celui mai important eveniment global de design a impresionat publicul prin transformarea suprarealistă a unei cladiri milaneze. Expozitia „Unzip Your Mind' continua povestea transformarii, aducand in atentia publicului elemente si fragmente din creatia originala sub forma unor noi instalatii special concepute si expuse in Qreator by IQOS.

„După reactia extraordinara din partea publicului la instalatia prezentata in Milano, care a atras mai mult de 200.000 de vizitatori în 6 zile, expoziția de la Qreator încearcă să surprindă dimensiunea și natură ludică a instalației, deschizând-o către o audiența mai largă.' (Alex Chinneck)

Prin mixul efervescent de evenimente, proiecte curajoase si parteneriate speciale, Qreator s-a pozitionat nu doar ca o sursa de inspiratie pentru comunitatile creative din Bucuresti, ci si ca un scouter de idei progresive. Aducand in atentia vizitatorilor concepte si artisti care propun o abordare originala a lumii inconjuratoare, Qreator sustine si incurajeaza noi perspective asupra viitorului prin lentila creativitatii.

Cu ocazia implinirii a doi ani de Qreator in toamna lui 2019, expozitia „Unzip Your Mind' semnata de Alex Chinneck deschide seria evenimentelor care pozitioneaza acest spatiu pe harta internationala a hotspoturilor creative.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro