Nefiind un sport de echipă, așa cum este de exemplu fotbalul (cu excepția portarului, jucătorii poartă același echipament), tenisul permite celor care îl joacă, chiar și la cel mai înalt nivel, alegerea unor echipamente, unice în destul cazuri, desigur respectând contractele de publicitate cu producătorii de echipament sportiv, atunci când ele există.

Top 3 cei mai eleganți tenismeni de-a lungul timpului

Roger Federer. În vârstă de 38 de ani, elvețianul Roger Federer este unul dintre puținii tenismeni cu o ținută impecabilă în majoritatea timpului, fie pe teren, fie în afara acestuia, chiar dacă unele din alegerile sale vestimentare „old-school' nu au primit aprecieri unanime. Actualmente pe poziția a 3-a în topul ATP, la aproximativ 2.000 de puncte distanță de rivalii Rafael Nadal (locul 2) și Novak Djokovic (locul 1), Federer este jucătorul care a stat cel mai mult pe locul 1 în topul ATP – 310 săptămâni și are în palmares 20 de trofee de Grand Slam.

Săptămâna trecută, Federer a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul drept, în urma căreia va fi nevoit să stea departe de terenul de joc o perioadă destul de lungă. Astfel, Federer va rata turneele de la Indian Wells, Bogota, Miami si Roland Garros, însă cel mai probabil va fi apt pentru Wimbledon 2020 (turneul său preferat – 8 trofee). La NetBet, unul dintre operatorii de jocuri de noroc licențiați ONJN cu cea mai bogată secțiune de pariuri sportive live și jocuri casino online, numele lui Roger Federer nu apare la Roland Garros 2020, însă este favoritul numărul 2 la Wimbledon 2020, cu o cotă de 6.00.

Arthur Ashe (1943-1993). Pe lângă trofeele de Grand Slam câștigate și participarea activă la „American civil rights movement' (împotriva rasismului), Arthur Ashe a fost un tenisman recunoscut pentru ținuta sa impecabilă. Născut în Richmond, Virginia, americanul nu a fost niciodată neglijent în ceea ce privește ținuta afișată pe teren și în afara lui, așa că merită cu prisosință trecut pe lista celor mai eleganți tenismeni din istorie.

Din păcate, Ashe a decedat la doar 49 de ani, din cauza unei pneumonii agravate de virusul HIV cu care se pare că ar fi fost infectat în anii 80 în timpul unei operații la inimă.

În memoria sa, principalul stadion din complexul de la Flushing Meadows (23.771 locuri), acolo unde se dispută US Open an de an, a fost denumit Arthur Ashe Stadium.

Rene Lacoste (1904-1996). Mai e cineva care nu a auzit de brandul Lacoste? Fie că vorbim de celebrele tricouri polo, pantofii de sport, genți sau alte articole vestimentare, Lacoste este unul din cele mai renumite branduri din lume, însă nu foarte mulți oameni știu că omul care a adus celebrul „crocodil' în lumea vestimentației sportive a fost un talentat tenisman.

Născut la Paris, pe 2 iulie 1904, Lacoste a câștigat 7 turnee de Grand Slam în perioada 1920-1930, fiind poreclit, ați ghicit, Crocodilul, datorită tenacității cu care rezista în turneele de tenis, chiar și în cele în care nu era favorit. La 25 de ani, Rene Lacoste s-a retras din activitatea sportivă, pentru a fonda celebra companie producătoare de vestimentație sportivă ce îi poartă și azi numele.

