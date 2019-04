Tenorul Alexandru Badea a invitat, la Oradea, pentru Festivalul European Music Open, care se va desfăşura în perioada 11 – 16 iunie, oaspeţi de marcă, unii în premieră naţională, precum Filarmonica de tineret din Viena, cu dirijorul Michael Lessky, şi pictorul taiwanez Chen Ching – Jung.



Printre invitaţii din acest an se mai numără: coregraful Eduard Clug şi Compania de balet Maribor, din Slovenia, Cvartetul ESO din Taipei, trioul „The Three Wise Men”, Marcel Iureş şi Florin Piersic jr., Cvartetul transilvan (cu Gabriel Croitoru), compozitorul Dan Dediu cu opera „O scrisoare pierdută” – cu Maia Morgenstern şi soprana Elena Dediu, Mircea Cărtărescu şi Dan Liviu Boieriu, precum şi solişti ai Operei din Viena.



„Îi mulţumesc domnului dirijor Michael Lessky, fondatorul Filarmonicii de tineret din Viena pentru deplasarea sa la Oradea şi pentru implicarea în festival. Sper că această a patra ediţie a festivalului va genera un interes major. Nu mi-aş permite să apar în faţa dvs. şi a publicului, dacă nu aş considera întâlnirile pe care le propunem adevărate evenimente culturale”, a declarat într-o conferinţă de presă, directorul artistic al festivalului, Alexandru Badea.



Prima zi a festivalului, marţi, 11 iunie, se conturează în jurul coregrafului Eduard Clug, născut la Beiuş, actualmente directorul artistic al Companiei de balet Maribor din Slovenia, care va aduce în faţa orădenilor o gală de balet, pe scena Teatrului Regina Maria.



A doua zi, miercuri, va avea loc vernisajul pictorului Chen Ching-Jung, din Taipei/Paris, care, la cei 85 de ani, îşi va prezenta, gratuit, pentru prima dată în România, expoziţia personală numită „Liniştea din sufletul meu”, la sediul Muzeul Ţării Crişurilor.



„Datorită relaţiei personale dintre domnul Badea şi maestru, am reuşit să ne întâlnim, să facem alegerea lucrărilor şi să organizăm expoziţia, greu de realizat pe linia cu Taiwan, dar facilitată de faptul că o bună parte din an trăieşte în Paris. Profesor emerit al Universităţii naţionale din Taiwan, fost consilier al preşedintelui din Taiwan, multiplu medaliat pe plan mondial, pictorul Chen Ching-Jung ne donează Muzeului Ţării Crişurilor un mozaic de doi pe trei metri, reprezentând Maica Domnului cu Pruncul Iisus, o lucrare apreciată financiar la suma de 250.000 de euro”, a declarat Aurel Chiriac.



În deschiderea expoziţiei, Cvartetul ESO din Taipei va prezenta un program de melodii tradiţionale taiwaneze. Recitalul va fi completat de tenorul Hung Yu Tseng, student al Conservatorului din Viena, acompaniat la pian de pianista Kuo Ya-Feng.

În cursul serii este programat un concert de swing jazz, susţinut de trioul „The Three Wise Men”, respectiv Frank Roberscheuten – clarinet/saxofon, Rossano Sportiello – pian şi Martin Breinschmid – percuţie.



În a treia zi, Marcel Iureş şi Florin Piersic jr. vor prezenta, pe scena teatrului orădean, piesa de teatru „Stage Dogs”, o producţie a Teatrului Act din Bucureşti, în regia lui Florin Piersic Jr. care este şi autorul piesei.

Vineri, după-amiază, Cvartetul transilvan (Gabriel Croitoru, Nicuşor Silaghi, Marius Suărăşan şi Vasile Jucan) va interpreta patru suite româneşti, în concertul susţinut la Catedrala greco-catolică Sf. Nicolae.



În timpul serii, la teatru, vor fi prezentate fragmente din opera „O scrisoare pierdută” de Dan Dediu, o variantă special creată pentru acest festival. Invitata de onoare va fi Maia Morgenstern, alături de care îşi vor da concursul soprana Elena Dediu (sora compozitorului şi soţia tenorului Alexandru Badea), tenorul Andrei Lazăr şi baritonii Marian Pop, Daniel Filipescu şi Răzvan Georgescu, solişti cu o activitate artistică recunoscută pe scenele internaţionale.



Sâmbătă, de la ora 14,00, în Catedrala romano-catolică, va răsuna „Requiemul” de Mozart, interpretat de solişti ai Operei din Viena – Ileana Tonca, Bongiwe Nakani, Herbert Lippert, Russi Nikoff , acompaniaţi de Filarmonica de tineret din Viena, sub bagheta lui Michael Lessky şi de de Corul Filarmonicii de Stat din Oradea, dirijor Lászlóffy Zsolt.



Seara, se vor întâlni într-un colocviu, pe scena teatrului, scriitorul Mircea Cărtărescu şi criticul literar Dan Liviu Boieriu, născut în Salonta.



Festivalul se va încheia duminică, la teatru, cu o Gală de operă, susţinută de solişti ai Operei de Stat din Viena, acompaniaţi de Filarmonica de tineret din Viena, dirijor Michael Lessky.



Festivalul cultural European Music Open este organizat de Primăria Municipiului Oradea, cu implicarea tenorului Alexandru Badea, Teatrul de Stat „Regina Maria”, Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune (APTOR) şi susţinut de sponsori. Vezi aici listă firme Oradea care sprijină evenimentul.



