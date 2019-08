Iată cinci direcții pentru viitorul mobilității, prezente deja la bordul Audi e-tron:

Camere video în loc de oglinzi retrovizoare

e-tron aduce o premieră în producția de serie prin opțiunea oferită utilizatorilor de a înlocui oglinzile retrovizoare cu camere video. Acestea permit zoom și reglaj tactil, iar imaginile sunt afișate pe ecrane montate pe portierele din față și captează și o parte din unghiul mort.

Alimentare rapidă și baterii cu autonomie mare

Prin alimentarea la stații ultra-rapide, bateria se poate încărca până la 80% capacitate în doar 30 de minute. O încărcare completă care permite parcurgerea a 400 km necesită 50 de minute. Bateriile e-tron au o durată de viață mare, după opt ani de utilizare, acestea având în continuare o capacitate de stocare de circa 80%.

Personalizarea mașinii online

Personalizarea mașinii este foarte facilă acum, iar anumite funcții de pot adăuga și după achiziție prin sistemul multimedia de la bord sau aplicația myAudi. Spre exemplu se pot ajusta sistemul de iluminat, sistemele de asistență sau funcțiile de infotainment.

Sisteme de recuperare a energiei

Noul SUV electric de la Audi are un sistem inovator de recuperare a energiei care susține autonomia mare a bateriei. O parte din energie este recuperată prin sistemul de frânare. Frânele răspund foarte rapid.

Producție în fabrici fără fum

e-tron este produs într-o fabrică din apropierea centrului Bruxelles-ului, în prima fabrică a Audi cu amprentă de carbon zero. Dacă utilizatorii alimentează la stații cu energie „verde' automobilul va avea impact zero asupra mediului. Fabrica din Bruxelles este alimentată doar cu energie produsă de panouri fotovoltaice, iar sistemul de încălzire are la bază centrale care funcționează pe bază de biomasă.

