Perioada cea mai festiva din an se apropie cu pasi repezi! E timpul sa ne gandim la cadourile potrivite pentru cei dragi, sa confirmam prezenta la cele mai interesante petreceri de sezon, sa alocam, in sfarsit, timp din belsug pentru familie si prieteni, sa ne odihnim si sa ne incarcam de energie buna si momente vesele.

In plus, e sezonul in care glitterul e cel mai iubit element al unui outfit reusit, e timpul coafurilor speciale, al tinutelor sic, dar cu un touch de sexy si al selfie-urilor de grup, care sunt musai sa iasa cat mai bine. Daca atunci cand iti alegi rochita lucrurile par a merge mai usor, te gandesti cu emotie la ce hair-style sa abordezi la party-urile de Craciun si de Revelion, astfel incat sa fie simplu de realizat, dar totodata de efect si potrivite oricarui stil de tinuta.

Maria Nila, brandul suedez de produse de par profesionale vine in intampinarea ta si iti propune doua coafuri splendide, care vin la pachet cu… instructiuni pentru a le realiza chiar acasa la tine.

Codite impletite in relief

Piaptana parul bine si pune in palma 2 picaturi din uleiul de argan nutritiv Maria Nila. Freaca palmele intre ele cateva secunde pentru a distribui in mod egal uleiul. Apoi trece-ti degetele prin par, insistand pe jumatatea inferioara a parului (si pentru a evita sa-l incarci la radacini). Uleiul va avea rolul sa hidrateze si sa catifeleze suvitele de par si astfel vei putea lucra mai bine cu ele. Imparte apoi parul in trei sectiuni si ocupa-te de ele pe rand. Incepe cu prima sectiune si imparte-o in alte trei parti. Incepe sa impletesti astfel: trece suvita din stanga pe sub cea din mijloc, apoi pe cea din dreapta. Continua, dar de fiecare data mai iei in plus cate o suvita din parul ramas liber in sectiunea respectiva. La final, fixeaza cu un elastic transparent. Repeta cu fiecare sectiune de par. Nu te ingrijora daca nu iti iese din prima! Exerseaza poate cu cateva zile inainte si sigur vei reusi.

Coronita impletita din par

Sectioneaza parul de-a lungul crestetului, de la o ureche la alta. Piaptana-l pe tot intr-o laterala si pulverizeaza cateva ture de spray delicat de coafare Maria Nila, pentru a-i conferi textura, stralucire si pentru a-l ajuta sa nu se mai electrizeze. Incepe sa-l impletesti in stil obisnuit, dar nu prea strans, pentru a-i da libertate ulterior. La final fixeaza coada cu un elastic transparent. Trece coada astfel creata peste crestet, fixeaz-o in cealalta parte cu cateva agrafe – alege-le aurii si mai groase, tocmai pentru a nu te teme ca se vor vedea inestetic, ci pentru a da un aer glam coafurii. Trage apoi usor de impletituri, pentru a crea cozii iluzia de volum in plus si de a da acea forma de bentita. Parul lasat liber poate fi stilizat cu ondulatorul si fixat cu ajutorul Stayling spray-ului de coafare Maria Nila.

Maria Nila ofera o gama larga de produse de ingrijire a parului si protectie a culorii acestuia destinate hairstylistilor din intreaga lume. Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, produse in Suedia, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor cat si a ambalajelor.

Produsele Maria Nila sunt certificare de Leaping Bunny, Peta si Vegan Society. De asemenea, toate ambalajele de la Maria Nila sunt compensate climatic prin Plan Vivo si prin furnizarea de produse profesionale de inalta calitate, Maria Nila face un pas ia inspre spre o lume mai durabila si mai prietenoasa.

Produsele pentru ingrijirea parului Maria Nila sunt disponibile exclusiv in Romania la profihairshop si online pe profihairshop.ro si www.marianila.com

