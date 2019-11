Sa fie acesta anul in care daruiesti si primesti cele mai frumoase cadouri? Renunta la compromisuri alegand destinatia perfecta de shopping unde visele devin realitate de Craciun: nimeni nu poate rezista unui cadou de la Victorias Secret! Intocmeste din timp lista de daruri si pregateste-te de Sarbatori mai sexy ca niciodata! Iti prezentam cateva idei inspirate pentru a oferi cadouri perfecte in acest sezon.

PJs

Calduroase, comode si intotdeauna glamour, Cozy Jogger PJs sunt alegerea perfecta pentru zile tihnite in casa sau sesiuni de jogging si plimbat catelul pe afara. Bine ai venit, vacanta!

Deux-pieces din flanel sunt noul hit al colectiei si raspunsul la intrebarea cum sa faci fericite doamnele si domnisoarele care iubesc caldura. Alege printul in functie de personalitatea celei care primeste cadoul si vei fi sigura ca anul acesta cele mai frumoase urari vor fi indreptate spre tine!

Pentru sora si prietenele tale, colectia Luxe din satin este o declaratie de stil si sofisticare in jurul bradului. Include-le in garderoba de Sarbatori si bucura-te de atingerea materialelor matasoase si de modele chic create special pentru voi!

Alege un set Supersoft Modal realizat din materiale ecologice foarte fine, pentru un outfit perfect in dimineata de Craciun. Fiind foarte usoare si extrem de confortabile, cu siguranta te vor face sa te bucuri de fiecare moment de rasfat de Sarbatori.

Arome seducatoare

Pentru toate invitatele carora nu le cunosti inca masurile, o aroma proaspata si senzuala intr-o sticla cu design sofisticat este alegerea castigatoare pentru cel mai inspirat cadou: parfumurile Bombshell si Dream Angel sunt doua abordari diferite ale puterii de seductie feminine – exploziva sau romantica.

Lenjerie

Si cum anul acesta gazda petrecerii este cea mai rasfatata de Craciun, este momentul sa iti alegi cel mai sexy cadou pentru tine insati: un set de lenjerie ultra fashion de la Victorias Secret.

Colectia Very Sexy te rasfata cu seturi ce imbina printul cu transparente si insertii satinate, perfecte pentru un after party senzual. Si cum cele mai inspirate cadori sunt cele dorite, indica-i iubitului tau raionul de body-uri din dantela in culori explozive ce pun cel mai bine in evidenta silueta – va fi un cadou mult asteptat pentru amandoi.

Pentru un plus de indrazneala alege produsele din colectiile Wicked si Dream Angels, cu materiale acoperite cu cele mai delicate dantele si accentuate cu inele aurii si multe curele, aceste piese fiind perfecte dupa petrecere.

Pentru cele mai frumoase cadouri de Craciun descopera intreaga colectie Victorias Secret in magazinul din Baneasa Shopping City!

