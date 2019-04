Crema sau spuma de curatare? Acum le poti avea pe amadoua intr-o formula usoara si eficace de curatare a tenului, potrivit tuturor tipurilor de piele!

Compania de beauty FOREO anunta lansarea noului MICRO FOAM CLEANSER – formula cremoasa ce se transforma in spuma la contactul cu apa, curatand in profunzime tenul si oferind in acelasi timp ingrijire datorita continutului de amino-acizi si vitamina E.

Creata de experti pentru a actiona la adevaratul potential impreuna cu periile de curatare din gama LUNA de la FOREO, Micro Foam Cleanser este activata sonic de pulsatile acestuia.

Spre desosebire de majoritatea formulelor de curatare disponibile in acest moment, Micro Foam Cleanser nu usuca pielea, contribuie la mentinerea nivelului de hidratare la nivelul epidermei si protejeaza tenul impotriva deshidratarii.

Cateva motive pentru care Micro Foam Cleanser de la FOREO va deveni rapid un aliat important in rutina de ingrijire a tuturor celor care isi doresc un ten curat si sanatos:

Nu contine sulfati, phenoxyethanol, silicon, disodium EDTA sau uleiuri minerale

Formula vegana, certificata Cruelty-Free, cu ambalaj reciclabil

Bogata in extracte naturale precum portulaca oleracea, seminte de salvie, centella asiatica si houttuynia cordata.

Curata eficient fara a lasa urme grase pe piele

Este potrivita tututor tipurilor de ten, este testata dermatologic si nu are parfum

Formula potrivita atat pentru zi cat si pentru seara

Dupa cateva zile de utilizare reda tenului stralucirea naturala

FOREO Micro Foam Cleanser este disponibil in varianta de 20 ml la pretul de 47 lei iar in luna aprilie la achizitia oricarui aparat LUNA 2 sau LUNA mini 2 din magazinele Douglas si pe www.douglas.ro primesti un FOREO Micro Foam Cleanser 100 ml cadou.

