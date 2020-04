Fericirea este acel sentiment la care tindem cu toții, indiferent de culoare, apartenența politică, status marital, sex sau vârstă. Cu toții ne dorim un singur lucru, să fim fericiți. Însă ce anume îi face pe oameni să fie fericiți? Ce le provoacă bucuria aceea supremă cu iz euforic? Pentru unii poate să fie o sumă de bani, pentru alțui împlinirea în dragoste, iar cei mai puțini dintre ei se mulțumesc cu bucuria lucrurilor mici. Poate că aceștia sunt, până la urmă, cei mai fericiți oameni, cei capabili să se bucure de zumzetul unei albine, de zborul unei păsări, de un peisaj extraordinar, ori de o floare primită într-o zi anume.

Să ne imaginăm, spre exemplu, situația în care este ziua cuiva, ești din București, și alegi un serviciu de livrare flori București, pentru a-i face o surpriză. Va reuși acest gest să aducă bucuria persoanei căreia îi dăruiești florile? Noi am fi capabili să punem pariu că da. Florile bucură pe toată lumea. Nu există om care să nu fie fericit atunci când primește un buchet de flori de la cineva drag. Iar dacă buchetul de flori este trimis anonim, putem să adăugăm acelei fericiri și un pic de mister, care poate condimenta sentimentul de fericire pe care acesta deja îl are.

Legătură strânsă dintre sentimentul de fericire și flori

Așadar, care este legătura dintre flori și fericire? S-au întrebat oameni simpli și s-au întrebat până și oamenii de știință, cei acreditați să ne arate cum stau lucrurile, indiferent despre ce am discuta. Și în cazul florilor, s-a descoperit că acestea sunt în strânsă legătură cu serotonina și cu starea de bine a omului.

Probabil că va amintiți zâmbetul de fericire al persoanei iubite, atunci când i-ați dăruit un buchet cu flori, nu? Ei, bine, aceea e fericirea. Și, ca să fie lucrurile complete, aceleași studii spun că deținerea florilor în casă ajută la păstrarea armoniei în familie și la detensionarea situațiilor neplăcute, care, inevitabil apar într-o familie din când în când.

S-a constatat faptul că cei care primesc flori vor avea o stare de spirit îmbunătățită pe o perioadă mult mai lungă, în comparație cu cei ce primesc altfel de cadouri materiale, indiferent de valoarea lor în bani. Explicația este una destul de simplă și este bazată pe faptul că omul este clădit de așa fel încât să aibă nevoie constantă de natură și de conexiunea cu aceasta. Astfel, având în casă flori, acea conexiune va fi realizată cu succes. Florile ne dau energie, ne stimulează imaginația și, în cele din urmă, ne parfumează casele cu miresme ce nu pot fi reproduse nici de cele mai fine și mai scumpe parfumuri.

Pe același principiu, o plimbare în natură ne poate reconecta și da energia de care avem atâta nevoie. Am face bine să nu mai ignorăm această legătură pe care ar trebui să o păstrăm cu plantele, florile, animalele și mediul înconjurător. Dacă am reuși să ne adaptăm stilul de viață, am constata că nivelul de stres ne-ar scădea, iar noi, prin definiție, am fi mult mai fericiți și mai împăcăți cu tot ceea ce e în jurul nostru.

Livrare flori Bucureșți, calea spre fericire

Se poate spune că acei curieri care se ocupă cu livrare flori Bucureșți sunt mesageri ai fericirii, iar atunci când îți aduc o floare ori un buchet de flori, în realitate, acei oameni minunați îți aduc un pachet plin cu fericire. Poate fi o exagerare poetică, însă dacă vă gândiți mai bine, o să ne dați dreptate.

Știți pe cineva care nu se simte tocmai bine? Tocmai a intrat în spital, sau poate a avut parte de o întâmplare nefericită în viață? De indicat este ca, în cazul în care ții la persoana respectivă, să nu rămâi indiferent și să îi fi alături. Pe lângă toate acestea, adu-i flori. Deși, poate că nu își va da seama de prima dată de acest lucru, florile îi vor însenina pe nesimțite ziua și vor contribui la schimbarea stării de spirit a acestuia.

Ești îndrăgostit însă nu prea știi cum să abordezi situația? Dacă ești bucureștean alege-ți o florărie care îți place, selectează buchetul de flori pe care îl dorești trimis și apelează cu încredere la livrare flori București, de obicei un serviciu inclus în meniul oricărei florarii online care se respectă. Astfel, fără prea mari bătăi de cap, vei reuși să faci un gest frumos și poate să primești apreciere pentru acesta. De la apreciere la dragoste sunt câțiva pași mici, pe care suntem siguri că știi cum să îi parcurgi, odată ce ai avut inspirația să trimiți un buchet frumos de flori. Primul pas, de regulă, este cel mai greu, însă și cel mai important. Florile, tocmai pentru că ele înseamnă natură, nu vor fi absolut niciodată depășite, iar dăruirea lor va provoca fericire în orice situație.

