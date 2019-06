Fericirea e un concept destul de abstract și, în general, tindem să o situăm pe un piedestal la care puțini pot ajunge. De cele mai multe ori uităm, însă, cât de mărunte pot fi lucrurile care ne fac să ne simțim împliniți. Trecem prin fiecare zi robotic, iar când privim în urmă realizăm că suntem mai obosiți, mai stresați și din ce în ce mai greu de mulțumit. Ce bine ar fi dacă ne-am aminti din când în când că fericirea e, de fapt, foarte simplă și e mult mai aproape decât credem. Iar oamenii de știință vin să dovedească acest lucru printr-un studiu detaliat.

Cea mai mare contribuție la bunăstarea noastră generală și la gradul de mulțumire pe care îl avem față de existența noastră îl au… casele în care locuim. Raportul GoodHome realizat de Kingfisher, companie internațională de îmbunătățire a locuinței care deține Brico Depôt, și de Institutul de Cercetare a Fericirii, un grup independent de experți, a demonstrat că 73% dintre oamenii care sunt mulțumiți de casa lor sunt încântați și de viața lor, la nivel general.

Raportul este publicat în contextul în care Kingfisher a lansat GoodHome, un nou brand internațional de îmbunătățire a locuinței, conceput pentru ca reamenajarea locuinței să devină accesibilă tuturor. Brandul GoodHome este disponibil exclusiv în magazinele Brico Depôt.

Cercetătorii au intervievat 13.000 de persoane din toată Europa, precum și experți internaționali în psihologie și științe sociale, urbanism și arhitectură, pentru a înțelege legătura dintre locuințe și gradul de mulțumire pe care îl avem față de viața noastră. Se spune că „banii nu aduc fericirea' și, oricât de idealist ar suna, răspunsurile ne dau motive să credem că este și adevărat. Participanții la studiu au plasat casele mult mai sus în „graficul fericirii' decât salariul sau locul de muncă.

O locuință mai mare nu înseamnă neapărat că proprietarul este mai mulțumit de standardul de viață pe care îl are. De fapt, cercetarea a arătat că există cinci nevoi emoționale care determină cât de fericiți ne simțim acasă: mândria, identitatea, confortul, siguranța și controlul. Așadar, putem avea o casă care să ne reprezinte și în care să ne simțim relaxați, chiar dacă ea nu e la fel de mare precum proprietățile vedetelor de la Hollywood.

„Studiul nostru indică faptul că, deseori, căutăm fericirea în locurile nepotrivite. Uneori, ceea ce credem că ne face fericiți și ce ne face de fapt fericiți nu este același lucru. Raportul se bazează pe convingerea că locuințele noastre ne conturează viața. Casele noastre sunt locul unde găsim confortul și siguranța. Locul unde lăsăm garda jos și ne deconectăm alături de cei dragi. Într-o lume care necesită din ce în ce mai mult atenția noastră, casele noastre sunt locul în care ne putem retrage și căuta refugiu', a declarat Meik Wiking, CEO al Institutului de Cercetare a Fericirii și autor al uneia dintre cel mai bine vândute cărți, The Little Book of Hygge.

Un alt aspect inedit pe care l-au descoperit oamenii de știință este legat de „relația contractuală' pe care o persoană o are cu locuința sa. Ești mai fericit dacă deții o casă a ta ori poți să te simți la fel de împlinit și dacă ai statutul de chiriaș? Studiul a arătat că, indiferent de felul în care ne raportăm la un imobil, important pentru fericirea noastră este, mai degrabă, sentimentul de control atunci când ne aflăm acasă. În practică, el se rezumă la puterea de a face schimbări și de a avea o locuință care să poată fi adaptată la diferite etape din viața noastră. Nu rămâne, deci, decât să decizi cum vrei să arate casa ta, pentru a fi mai fericit.

