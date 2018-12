Cu siguranta ti s-a intamplat cel putin o data, sa vezi o femeie, fie necunoscuta, fie o apropiata de-a ta si sa crezi despre aceasta ca este pur si simplu intruchiparea elegantei feminine. Totusi, ce defineste eleganta? Care e secretul unei femei elegante si ce face ea diferit? Ar trebui sa stii ca este destul de simplu sa fii eleganta, insa e necesar sa ai in vedere cateva trucuri utile, ce te vor ajuta si te vor inspira in acest demers. Ti-am pregatit o lista cu cele mai importante 5 lucruri pe care ar trebui sa le stii, atunci cand vine vorba de eleganta.

Machiajul si parul

Chiar daca nu esti o impatimita a machiajului natural, ar trebui sa stii ca un prim pas in a avea un aspect cat mai elegant si mai feminin, este sa porti cat mai putin machiaj – acesta ar trebui sa aiba linii naturale, fine, care sa iti puna cat mai frumos in valoare trasaturile. Un mic truc in a realiza un astfel de look este sa pui accent ori pe machiajul buzelor, ori pe cel al ochilor, ori pe cel al pometilor. Daca o sa iti faci un machiaj care le include pe toate, tenul ar putea parea incarcat, deci, deloc natural. Totodata, parul ar putea sa fie coafat discret. In cazul in care obisnuiesti sa iti lasi parul doar natural, poti face efortul de a-l aranja astfel incat sa para mult mai ingrijit, deci, mai elegant.

Hainele

Referitor la haine, exista o lunga dezbatere pe tema elegantei. Din nefericire, din ce in ce mai multe femei au renuntat la hainele elegante si prefera doar obiecte vestimentare comode sau incaltaminte fara tocuri. Eleganta nu impune un anumit buget, trebuie doar sa decoperi ceea ce ti se potriveste si sa incerci sa porti haine care te avantajeaza si care aduc, cu sine si eleganta. De pilda, daca nu obisnuiesti sa renunti la talpa joasa sau la pantofii sport, ai putea macar incerca sa porti perechea de blugi preferati cu o pereche de tocuri. Priveste-te in oglinda si incearca sa accesorizezi tinuta, astfel incat cateva obiecte banale, ca o pereche de blugi si un tricou alb sa poata fi insotite de un colier statement si de tocuri. Vei vedea cum, din start, look-ul tau va fi diferit.

Un al doilea aspect referitor la eleganta hainelor tine si de inlocuirea frecventa a pantalonilor cu rochiile. O tinuta clasica, eleganta, poate fi formata chiar si dintr-o rochie simpla si o pereche de tenisi. Matasea este recunoscuta ca fiind un material nobil si extrem de elegant. Poti sa iti faci o idee despre aceste rochii de catifea aici. Vesele si colorate, sau doar negre, aceste rochii te pot scoate din impas atunci cand vrei sa creezi o tinuta eleganta dar nu ai multe piese din care sa o compui.

Postura

Poate parea un gest minor, dar si postura te va ajuta sa fii o persoana mai eleganta. Aceste trucuri nu tin doar de machiaj si par, astfel incat merita o atentie la fel de mare. Incearca sa stai dreapta atunci cand mergi, sa privesti inainte si chiar si atunci cand stai jos, adopta o postura eleganta – nu sta cocosata si nu iti sprijini capul in maini. Trebuie sa fii increzatoare in tine si in fortele proprii si nu uita – limbajul corpului tau spune multe despre tine!

Expresia

Da, chiar si expresia te poate ajuta in a fi eleganta! Persoanele din jur te vor percepe ca fiind asa atunci cand ai un zambet pe fata, atunci cand esti dornica sa ajuti si cand ai o atitudine pozitiva. Sigur ca nu poti fi mereu asa, insa va conta chiar si intentia. O persoana mereu incruntata sau care tot timpul are grimase atunci cand se discuta ceva, nu va fi vazuta ca fiind cea mai agreabila persoana din incapere

Comportamentul

Eleganta se vede cel mai bine transpusa prin comportamentul tau. E absolut necesar sa saluti atunci cand intri intr-o incapere, sa multumesti pentru orice mic gest, sa fii politicoasa si respectoasa si sa ai, pe cat posibil, gratie si finete in gesturi. Nu tipa si nu ridica tonul, desi poti fi nervoasa peste limite. Manierele conteaza, de asemenea, foarte mult si te vor ajuta sa fii o persoana pe care toti o vor in jurul lor – astfel, poti fi admirata si pentru conduita, nu doar pentru hainele pe care le porti sau pentru aspectul fizic.

Eleganta feminina reprezinta simplitate, bun gust, conduita morala si decenta, mai presus decat moda, lux sau machiaj. Atata timp cat tii cont de cele cateva trucuri oferite, cu siguranta vei reusi sa te simti mai increzatoare si mai frumoasa.

