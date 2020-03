Anul acesta de Ziua Internațională a Femeii, compania suedeză FOREO a oferit femeilor din întreaga lume o platformă pentru a împărtăși povești frumoase și intime despre impactul ce îl au femeile din viața lor prin inițiativa campaniei #PayItForwardWithFOREO.

15.828 de femei au fost sărbătorite prin intermediul mesajelor emoționale și inspiraționale ce au transmis fericirea, forța și îndrumarea – povești care au fost auzite de milioane de oameni de pe glob.

Inițiativa a început cu o simplă întrebare – dacă ai putea face lumea un loc mai frumos, ce ai face? Doritoarele participante au fost invitate să nominalizeze o femeie care a avut un impact asupra vieții lor, spunând povestea lor brandului. FOREO le-a răsplătit pe acestea, dăruindu-le un dispozitiv LUNA mini 2 celor care au transmis cele mai creative și sincere mesaje.

„Am decis să folosim Ziua Internațională a Femeii ca platformă pentru ca femeile să-și spună poveștile și totodată să celebreze poveștile semenilor. De-a lungul săptămanii în care a avut loc campania, aproape 16.000 de femei s-au implicat, unele împărtășind povești profund emoționante și inspiraționale, care au fost cu adevărat greu de citit. Ca în orice inițiativă, trebuie să punem o limită pe stoc, dar având în vedere mesajele copleșitoare, putem confirma că am livrat sute de dispozitive în întreaga lume pentru a le mulțumi acestor femei pentru că au făcut lumea un loc mai frumos. '

FOREO, brand-ul de îngrijire a tenului cu o vechime de șapte ani, recunoaște că secretele frumuseții femeilor s-au perpetuat de-a lungul anilor încă de la începutul lumii și fiecare dispozitiv pe care îl lansează astăzi are în spate mulți ani de cercetare în îngrijirea pielii femeilor.

Pe lângă faptul că le oferă femeilor o platformă unde să-și spună poveștile, inițiativa #PayItForwardWithFOREO este o formă de recunoștiință pentru toate sfaturile de îngrijire care definesc frumusețea de astăzi și tehnologia viitorului, pe care se bazează dispozitivele FOREO.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, femei uimitoare din toată lumea au împărtășit poveștile lor cu adevărat inspiraționale și au adus în centrul atenției relațiile dintre ele:

Fiul Nicolei a murit în octombrie 2015 imediat după naștere, iar când fiul meu a murit în 2016, ea a venit la mine imediat. Nicola m-a susținut când am suferit cea mai mare durere, deși și a ei era greu de suportat. Mi-a povestit despre lucrurile prin care a trecut și m-a sfătuit cum să gestionez situația. Sentimentele din jurul pierderii unui copil sunt greu de suportat, dar împărtășite cu cei care înțeleg situația ne fac să simțim o oarecare ușurare. Împreună, ca prietene, am suferit decesele bebelușilor noștri, am sărbătorit de fiecare dată când am rămas însărcinate, fără să știm că aveam să suferim fiecare avorturi spontane, am născut fetițe la o lună distanță, am trecut din nou prin perioada de maternitate, care a dus la alte pierderi de sarcină, încercând să devenim din nou mame. Am fost acolo una pentru cealaltă, am trecut prin cele mai negre coșmaruri și cele mai fericite momente. Fără ea, aș fi fost singură în cele mai întunecate momente ale vieții mele. – Farrah Moore, Regatul Unit, @farrahkathleen

Cea mai importantă și incredibilă femeie este uimitoarea mea bunică! În timpul crizei politice după cel de-al Doilea Război Mondial în Republica Cehă, adolescența ei nu a fost una fericită, dar a crezut mereu în ea! Este cea mai puternică femeie cu un stil vestimentar uimitor. Motto-ul ei de viață este: Totul se întâmplă dintr-un motiv. Când am fost în cea mai rea perioadă a vieții mele, când am fost într-o relație cu adevărat toxică și nu știam ce să fac cu viața mea, ea a fost acolo pentru mine cu motto-ul ei. Adevărata femme fatale, Marilyn Monroe, bunica mea, inspirația mea. Mulțumesc că ești aici pentru mine! – Johana Stiburkova, Cehia, @johanastiburkova

FOREO a primit, de asemenea, un răspuns incredibil la această campanie de la clienții care au participat pe Instagram lăudând inițiativa creării acestei platforme:

„I-am spus bunicii mele că am nominalizat-o pentru această campanie, însă aceasta nu se mai poate opri din plâns. Sper că voi avea ocazia să-i ofer dispozitivul FOREO Luna mini 2, dar dacă nu… Vreau să vă mulțumesc, pentru că am reușit să creez un moment frumos pentru bunica mea. – @eszterbenyo

La mulți ani tuturor femeilor! Această inițiativă este absolut uimitore și îmi place mult ideea. #GirlPower.' – @md33x

„Aceasta este cea mai frumoasă campanie pe care am văzut-o vreodată. Felicitări!' – @bogyesz731

„Am vrut să folosim Ziua Internațională a Femieii ca mijloc de a sărbători. Suntem un brand care-și ascultă atent clienții, iar feedback-ul lor ne modelează viitorul, așa că nu numai că suntem mândri de platforma pe care am creat-o pentru ca oamenii să sărbătorească, dar suntem, de asemenea, bucuroși să oferim sute și sute de dispozitive LUNA mini 2 pentru cele mai emoționante mesaje.'

Pentru a citi mai multe povești caută #PayItForwardWithFOREO pe Instagram și pentru a fi la curent cu noile inițiative FOREO, vă rugăm urmăriți @foreo on Instagram sau abonați-vă la newsletter-ul FOREO pe www.foreo.com.

