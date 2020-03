Probabil îți este deja dor de rezultatele obținute în salonul hair stylist-ului tău prefarat… Și nouă, așa că alături de stiliștii de la Maria Nila am selectat cele mai importante sfaturi de îngrijire și styling pe care le poți urma acasă pentru un rezultat profesional.

Curăță & îngrijește

Lecția no.1 – Secretul unei coafuri de Instagram începe cu un scalp sănătos și un fir de păr elastic. De aceea, spălatul pe cap la salon durează întotdeauna mai mult decât acasă. Nu te feri de combinații- alternează de la o spălare la alta un șampon pentru sănătatea scalpului cu unul pentru volum și/sau protecția culorii. Tamponează întotdeauna părul cu un prosop înainte de aplicarea tratamentului- astfel te asiguri că firul de păr nu este prea încărcat cu apă pentru a absorbi masca.

Lecția no. 2 – Mască sau balsam? Ambele! Clătește masca și aplică un balsam pentru câteva secunde, apoi clătește din nou – secretul stiliștilor pentru a închide cuticula și a avea acea strălucire de salon.

Coafează

Lecția no. 3 – O coafură profesională începe cu o bază de protecție termică (dacă folosești fohen-ul ) sau pentru textură (dacă alegi să usuci buclele natural). Poți combina mai multe produse de styling într-o singură sesiune de coafat. Cream Heat Spray este soluția ideală pentru un plus de hidratare, protecție și texturare, potrivit oricărui tip de coafură, iar apoi poți adăuga spray-ul de volum, crema pentru bucle sau Ocean Spray pentru textură.

Lecția no. 4 – Indiferent dacă optezi pentru păr drept sau bucle, începe să usuci părul cu ajutorul foehn-ului și al unui piepten de lemn/metal cu dinții rari- astfel vei descurca delicat părul și vei evita electrizarea în momentul în care vei folosi peria rotundă. Când părul este aproape uscat, împarte-l în 4 secțiuni pe care le vei usca șuviță cu șuviță începând de la ceafă.

Împrospătează culoarea

Lecția no. 5 – Unele lucruri sunt de neînlocuit și colorarea permanentă a părului, mai ales dacă necesită decolorare, trebuie lăsată doar pe mâna specialiștilor. Din fericire există o paletă largă de măști nuanțatoare ce oferă o culoare uniformă și un plus de îngrijire. Este momentul potrivit de a-ți exersa creativitatea și a încerca un nou look. Pentru părul deschis la culoare mergi pe nuanțe de violet și bright cooper; pentru părul șaten poți testa o nuanță cherry red sau cacao și brunetele se vor îndrăgosti de negru și cacao intensă.

După șamponare, tamponează părul cu un prosop. Masează masca colorantă pe lungimi utilizând mănuși, așteaptă între 3 și 10 minute pentru a obține intensitatea dorită, clătește și fixează culoarea cu balsam. Clătește din nou. Arată fantastic!

Descoperă acasă gama de îngrijire, styling și colorare de pe www.marianila.com

