OPPO Reno14 surprinde tendințele primăverii: cum arată noua estetică a sezonului

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

După multe sezoane în care am vorbit obsesiv despre minimalism și quiet luxury, primăvara aceasta începe să facă loc unor lucruri mai vizibile, mai asumate, mai puțin preocupate de perfecțiune.

Se simte mai ales în felul în care sunt construite siluetele. Talia coboară, dar fără dramatism, într-o variantă mai matură și mai controlată, care schimbă subtil proporțiile (vezi colecțiile primăvară-vară Chanel, Schiaparelli, McQueen, Tory Burch). Astfel, silueta se alungește, iar tu poți face trimiteri subtile la referințe pe care le credeai uitate, din perioada anilor 90.

În același timp, apare din nou interesul pentru volum și pentru detalii care amintesc de arhivele Rococo de la Versailles, dar reinterpretate cu o energie foarte actuală (Vaquera, Christian Dior, Sacai, Erdem). Opulența devine un statement, romantică, dar niciodată inocentă. Nu-ți fie teamă să exagerezi, este chiar indicat.

Texturile devin și ele din ce în ce mai importante. Pielea, de exemplu, nu mai este rezervată doar jachetelor, ci intră firesc în zona de zi, de la fuste la pantaloni, în combinații care par mai relaxate decât înainte. Tocmai de aici pornește și ideea unui sacou purtat cu bermude din piele, o formulă care păstrează eleganța, dar o scoate din zona previzibilă. Accesorizează acest tip de look cu o pereche de pantofi din piele, atipici, care, deși au o inspirație clară din lumea fotbalului, păstrează în același timp un aer ușor formal.

Pe lângă asta, styling-ul joacă un rol esențial. O bluză clasică, în dungi, purtată cu denim și completată de câteva accesorii neașteptate capătă o energie diferită. Este relaxat, ușor ironic, dar foarte actual.

În același timp, codurile clasice ale bibliotecii ies la lumină (vezi prezentările Boss, Prada, Celine). Cardigane, fuste midi, gulere și ochelari sunt purtate cu o eleganță intelectuală și o ironie subtil seducătoare. Este permis totul, de la mănuși lungi în tonuri alternative, până la încălțări sport combinate cu fuste prețioase.

În paralel, influențele utilitare sunt reinterpretate într-o variantă mai rafinată. Tonurile de kaki, croielile precise, aerul ușor militar sunt echilibrate de detalii mai soft, ceea ce le face foarte ușor de purtat.

Și poate unul dintre cele mai vizibile detalii ale sezonului este mișcarea. Franjurii revin (vezi prezentările Gabriela Hearst, Ulla Johnson, Christian Siriano, Bottega Veneta, Chanel), dar nu ca un accent boho, ci integrate în piese foarte controlate, unde creează ritm și dau o energie specială unei ținute. De asemenea, corseteria nu mai înseamnă rigiditate, ci o formă mai flexibilă, mai ușor de purtat (Louis Vuitton, Dior). Structura rămâne vizibilă, dar este integrată într-un mod care pune accent pe libertate și confort. În aceeași direcție, siluetele se relaxează și prin apariția pantalonilor balon, care adaugă volum fără să încarce, schimbând subtil proporțiile și oferind o alternativă mai lejeră croielilor clasice.

În acest context, trenciul rămâne piesa de bază a primăverii, dar nu mai trebuie să fie clasicul bej. Variantele în nuanțe mai profunde, precum maro sau ciocolatiu, îl fac să pară mai actual, iar felul în care este purtat se schimbă. Nu mai este doar un layer, ci poate deveni piesa principală, chiar o rochie, suficientă în sine.

În mod cert, în acest sezon, detaliile devin din ce în ce mai importante, iar accesoriile încep să joace un rol diferit. Nu mai sunt doar un finishing touch, ci parte din construcția unei ținute.

Bijuteriile, de exemplu, ies din zona minimalistă și devin din nou statement. Cercei mai mari, coliere vizibile, piese care nu încearcă să se integreze discret, ci să fie observate. Nu este despre exces, ci despre intenție, despre acel punct de focus care schimbă complet un look altfel simplu.

Și gențile urmează aceeași direcție. Fie că vorbim despre mini bags sau forme mai neobișnuite, devin obiecte cu personalitate, nu doar funcționale. Texturile, detaliile și proporțiile contează la fel de mult ca outfit-ul în sine, iar uneori chiar ele dau tonul întregii ținute.

În același registru intră și ochelariii, curelele sau combinațiile mai neașteptate de accesorii, care nu mai sunt gândite „corect', ci mai degrabă intuitiv. Totul pare mai liber, dar în același timp mai atent construit.

Și poate tocmai de aceea obiectele pe care le ai mereu la tine încep să conteze mai mult decât credeai.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro