Natura întâlnește arta textilelor: Viziunea creativă a designerului Paulin Machado pentru colecția IKEA STOCKHOLM 2025

Cea mai recentă ediție a colecției reunește piese atemporale, create sub îndrumarea talentatei Paulin Machado, unul dintre designerii implicați în proiect. Trei designeri suedezi, fiecare având un stil unic, au colaborat la crearea unei colecții unitare, cu piese care se fac remarcate și își exprimă propria personalitate. Fiecare dintre aceștia are un stil distinct, iar Paulin a fost profund inspirată de peisajele nordice și de ciclurile naturale ale vieții. A surprins frumusețea subtilă a trecerii anotimpurilor scandinave în imprimeuri și modele textile rafinate.

Experiențele sale – inclusiv anii petrecuți în India – i-au conturat o viziune artistică bogată și au întărit legătura profundă cu natura. De la pădurile de mesteacăn până la nuanțele hipnotice de gri ale iernii nordice, fiecare detaliu al colecției STOCKHOLM 2025 spune o poveste autentică și reflectă iubirea sinceră a lui Paulin pentru arta textilă.

Paulin, ce te-a atras să urmezi o carieră în designul textil și ce menține vie această pasiune a ta?

De când mă știu, am fost genul de persoană căreia îi plăcea să meșterească, să facă ceva cu mâinile; când eram copil, coloram și pictam. Dar nu m-am gândit să urmez acest drum cu adevărat… Consideram că nu poți să-ți construiești o carieră din asta și că trebuie să faci ceva care apoi să se transforme într-un job real. Dar uneori în viață lucrurile ți se întâmplă pur și simplu; pentru mine a fost un semn pe care am construit o fundație în domeniul textilelor.

Când anume ai realizat că se conturează drumul tău profesional?

Când am terminat liceul, aveam 18-19 ani. Eram foarte sigură de ceea ce voiam să fac. În Suedia poți urma un fel de colegiu profesional de doi ani. De obicei, urmezi aceste cursuri înainte de a intra în studii artistice mai aprofundate, pentru că trebuie să-ți faci un portofoliu. Am ales să urmez acest colegiu de industrie textilă pentru că te învață cum se țese manual și se imprimă. Am aplicat, am fost admisă și cred că atunci m-am îndrăgostit cu adevărat de această meserie. Apoi, am aflat că bunica din partea mamei a fost și ea pasionată de acest domeniu, raportat la vremurile acelea, iar eu habar nu aveam despre această pasiune a ei. I-am găsit schițele și atunci am înțeles că acest lucru este cumva în ADN-ul meu.

Este moștenirea ta…

Da, este moștenirea mea. Dar, în adolescență, nimeni nu mi-a spus că aceasta a fost și pasiunea bunicii mele. Și din partea tatălui meu au fost oameni care făceau diferite lucruri manuale – croitorie, broderie. Am crescut cu această amprentă a artizanatului. Așa că, după cei doi ani de colegiu profesional, am aplicat la Școala Suedeză de Textile a Universității din Borås și cred că atunci pot spune că am intrat într-o altă zonă, alături de oameni cu aceeași pasiune pentru acest domeniu ca și mine. Această școală este uimitoare pentru că îți dezvoltă latura artistică fără să uite de progresul tehnologic. Te învață să imiți realitatea prin tehnici inovatoare și să te folosești de abilitățile tale creative, native. Așa am pornit eu pe acest drum și pasiunea pentru acest domeniu nu m-a părăsit nicio clipă.

Și astfel ai învățat să creezi modele de printuri…

Oh, da, ador să fac asta. Îmi place să creez, fac o mulțime de desene de mână care se transformă apoi în imprimeuri și îmi place să le văd pe textile, să le „construiesc', să le țes, să tricotez, deci îmi place tot ce ține de această industrie. Particip și la un club de tricotat și croșetat. În fiecare miercuri tricotăm manual, împreună cu un grup de doamne. Eu sunt cu siguranță cea mai tânără de acolo 🙂 Ele mă învață tehnici vechi, dar perfect valabile. Și este minunat! Știi ce înseamnă FIKA? La nordici, este un fel de pauză de cafeluță cu prăjiturică. Ne întâlnim timp de două ore în fiecare miercuri la FIKA și croșetăm.

Poți să ne spui mai multe despre procesul tău creativ atunci când lucrezi la un nou design textil? Cum începi un proiect și cum îl adaptezi unui public țintă?

La IKEA avem un flux de lucru clar. De cele mai multe ori primim un brief foarte specific de la echipa care lucrează la dezvoltarea produselor, iar brief-ul include tot, de la rezolvarea unor probleme tehnice și până la preț, totul este foarte detaliat. La IKEA este o muncă de echipă pentru realizarea oricărui tip de produs. Chiar dacă eu sunt designerul, întotdeauna voi avea un dezvoltator de produse și câțiva ingineri în spate. Adică există o mulțime de oameni în jurul tău. Însă, când vine vorba de imprimeuri și culori, de obicei încep cu un mood board. Îmi fac propriul meu mood board, unde adaug culori din natură, texturi și câteva elemente specifice IKEA, desigur. Mă bazez pe tendințe relevante la nivel global, însă întotdeauna îmi aleg propria mea inspirație din natură și mă bazez pe ea. Cam așa încep, conturând un mic univers.

Cum te-a influențat călătoria în India în tot ceea ce faci?

Am locuit în India timp de patru ani și jumătate și a fost, fără îndoială, o experiență care mi-a schimbat viața. Mi-a resetat complet existența și a devenit cel mai important proces de învățare din cariera mea. Diversitatea Indiei – atât culturală, cât și geografică – este uriașă, iar eu am absorbit enorm, mai ales în domeniile care mă pasionează cel mai mult: meșteșugurile, culorile și textilele.

Am călătorit constant, vizitând furnizori din toate colțurile țării, pentru a înțelege mai bine modul lor de lucru și ce știu ei să facă. De la covoare și perdele, până la perne și materiale pentru tapițerie – fiecare vizită m-a ajutat să învăț mai mult. Femeile pe care le-am întâlnit, adevărate maestre în broderie, țesut manual și realizarea de covoare, au fost o sursă de inspirație pentru multe dintre produsele pe care le-am creat. Fără îndoială, India a fost pentru mine cea mai importantă și mai uimitoare „școală'.

Oamenii pe care i-am întâlnit acolo mi-au lăsat o impresie puternică – sunt calzi, amabili și profund ancorați într-o cultură bogată. Prin operațiunile IKEA susținem antreprenorii locali, mulți dintre ei femei sau persoane din comunități vulnerabile, cu care co-creăm produse, și îi ajutăm să aibă un trai stabil. Colaborăm direct cu ei, vizitându-i constant – nu doar în India, ci și în Bangladesh, Indonezia, Thailanda și Iordania, unde lucrăm și cu refugiați sirieni. Toate acestea fac parte dintr-o misiune mai amplă a companiei: aceea de a crea un impact real, sustenabil, pe termen lung.

Ai menționat că natura este o importantă sursă de inspirație pentru creațiile tale. Poți să ne detaliezi cum se văd schimbările sezoniere din Scandinavia în modelele și imprimeurile textile?

Sigur! Pentru fiecare piesă pe care am creat-o pentru colecția STOCKHOLM 2025 m-am lăsat inspirată de întreaga paletă naturală de culori ale pământului, începând cu toamna scandinavă, atunci când frunzele capătă nuanțe arămii, iar culorile îmbracă o patină ruginie. Odată cu venirea iernii, natura se transformă și continuă să fie o sursă inepuizabilă de inspirație. Pentru sezonul rece, am imaginat o „grădină de iarnă', cu diferite nuanțe de gri care, alături de zăpada albă și stâncile negre, creează o frumusețe aparte.

Un moment relevant pentru mine a fost când, analizând aceste culori, am realizat că unele nuanțe de gri pot părea banale sau sobre la prima vedere, dar, privite în detaliu, ascund o complexitate fascinantă.

În colecția STOCKHOLM 2025 am surprins și o atmosferă de primăvară, cu tonuri verzi de lime, alături de întreaga gamă de culori de pământ. Așadar, paleta noastră cromatică este complet inspirată din schimbările anotimpurilor și din natura nordică, iar toate nuanțele se îmbină armonios.

Iubești cu patimă natura…

Da, așa este! O iubesc. Această legătură sacră dintre mine și natură a crescut după ce am trăit în India, în New Delhi, un oraș mare, dens și foarte poluat. Acolo am înțeles cât de prețioasă este natura și aerul curat. Înainte de India, vedeam natura ca pe ceva firesc, normal. Dar această experiență mi-a schimbat complet perspectiva asupra vieții și mediului înconjurător. Oamenii care trăiesc în mediul urban uită să observe ciclurile naturale ale vieții. Este important să înțelegem ciclul vieții cu ajutorul anotimpurilor. Avem nevoie atât de vreme caldă, cât și de răcoare, pentru a permite naturii să se odihnească și să revină la viață. Este o perspectiva yin-yang… avem nevoie de ambele. Când m-am întors în Suedia, am locuit întâi în Malmö, un orășel mai mic. Dar, după doi ani, m-am mutat la țară pentru a fi și mai aproape de natură.

Există un anotimp sau un element natural preferat care te inspiră cel mai mult?

Da, iubesc toamna.

Nu este deprimantă, cu goliciunea crengilor părăsite de frunze sau cu iarba uscată?

Da, mulți o consideră așa, deprimantă, dar pentru mine, începutul toamnei, imediat după vară, este cea mai frumoasă perioadă a anului. Soarele e și mai prietenos, lumina pare trecută printr-un filtru de miere, iar atmosfera este liniștită. În timpul verii, totul pare să fie pe steroizi, este un vibe energizant. Dar mie îmi place calmul toamnei târzii. Se numește vară indiană… Nu găsesc deprimantă tranziția spre toamna târzie. E plăcut să te îmbraci mai călduros, dar fără să-ți fie frig. Într-un fel, ai dreptate, copacii fără frunze sunt goi, dezbrăcați, dar trebuie să înțelegem că și ei au nevoie de acel timp de odihnă. Eu văd lucrurile așa: toate frunzele care erau în copaci acum fac o treabă minunată fertilizând solul. Așadar, văd aceasta ca pe o etapă din…

Ciclul vieții…

Exact! Ciclul vieții. Așa că nu o găsesc deprimantă. Cred că este pur și simplu foarte frumos. Și apoi vine zăpada, acoperind solul fertilizat de frunzele căzute.

Deja văd cu alți ochi sursa de inspirație pentru produsele textile, modelele și imprimeurile din colecția STOCKHOLM 2025…

Înseamnă că ne-am făcut treaba bine: natura nordică a fost principala noastră sursă de inspirație pentru această colecție. Personal, m-am lăsat foarte mult inspirată de pădurile de mesteacăn. Avem o mulțime în Suedia – copacii aceia frumoși, cu trunchiul alb, cu linii negre, parcă desenate, sunt un simbol clasic al țării. În primăvară, trunchiul alb este înconjurat de jur împrejur de frunze mici, de culoarea lime-ului, iar în iarnă, frunzele cad și în jurul crengilor se așterne ceața. Am inclus două covoare lucrate manual în colecție, inspirate de pădurea de mesteceni, cu elemente grafice și o mică tușă de culoare verde-lime. Toamna ne oferă mușchi și ciuperci, iar tradiția suedeză de a culege ciuperci este una transmisă din generație în generație, un mic secret bine păstrat. E fascinant cum acest obicei este parte din identitatea noastră. Dar voi, în România, culegeți ciuperci?

Oh, Da! Știi ciuperca aceea roșie cu puncte albe din desenele animate? O avem și noi în păduri…

Chiar pare din povești ciuperca aceea, este ireală! Ei bine, iată inspirația din spatele tuturor textilelor din colecția STOCKHOLM 2025! Vine din lumea mea de basm, lumea pădurii. Natura nordică, aș spune.

Există proiecte viitoare sau tendințe în designul textilelor care te entuziasmează în mod special?

Sunt foarte implicată în tendințele care dezvoltă și aplică sustenabilitatea. Cred că viitorul aparține afacerilor care au acest potențial. Exact asta ne-am dorit să surprindem în colecția STOCKHOLM 2025 – o celebrare a designului atent gândit, creat să reziste în timp. Fiecare piesă este realizată din materiale de înaltă calitate, durabile, care nu doar că au un aspect atemporal, ci sunt concepute pentru a trece proba timpului. Oamenii vor trăi alături de aceste obiecte și le vor iubi mulți ani de acum înainte. Atunci când un obiect rezistă – atât ca funcționalitate, cât și ca stil – el devine, în mod natural, parte dintr-un stil de viață mai sustenabil.

Colecția STOCKHOLM 2025 este deja disponibilă în toate magazinele IKEA România din București și Timișoara, cât și online. Disponibilitatea produselor colecției variază de la o piață la alta.

