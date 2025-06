MODIVO Sale – Tendințele SS25 la prețuri irezistibile

Primăvara și vara 2025 vin cu o briză proaspătă, în care moda se împletește cu buna dispoziție, libertatea de exprimare și confortul absolut. Pe podiumuri domină culorile vibrante, materialele naturale și stilurile lejere, iar acum ai ocazia să aduci toate aceste trenduri direct în garderoba ta – MODIVO dă startul marii reduceri de vară, cu prețuri reduse cu până la -50%! Este momentul ideal să te răsfeți cu piese din colecția SS25 sau să descoperi comori din sezoanele trecute.

Tendințele sezonului – Ce se poartă în SS25?

Culoare & optimism. Sezonul SS25 celebrează viața prin nuanțe solare și vibrante: galben luminos, fucsia electrică sau albastru cobalt intens. Aceste tonuri transformă orice ținută într-o declarație de stil. Rinascimento și Calvin Klein propun rochii vaporoase și cămăși în culori vii – perfecte pentru zilele toride în care vrei să ieși în evidență.

Natural și respirabil.Țesăturile naturale sunt răspunsul corect pentru vară. Bumbacul și inul domină selecția de la Polo Ralph Lauren și Guess, sub forma cămășilor ușoare, fustelor fluide și rochiilor lejere. Look-uri effortless, feminine și adaptate stilului tău de viață.

Athleisure cu aer urban. Piesele sport reinterpretate în cheie stilistică urbană rămân în top. Shorturi, tricouri oversized și hanorace cool de la adidas Originals sau EA7 Emporio Armani definesc garderoba celor care îmbină comoditatea cu trendurile din streetwear. Ideal pentru city breaks, festivaluri sau weekenduri active.

Întoarcere la classic. Preppy style is back! Polo-urile atemporale, cămășile din in și croielile simple capătă o nouă energie în interpretările propuse de BOSS și Polo Ralph Lauren. Un look curat, fresh și extrem de versatil pentru orice moment al verii.

Selecția must-have – Pentru ea, pentru el, pentru cei mici

Pentru ea. Alege rochii feminine, din materiale fine, semnate Rinascimento, pentru apariții estivale pline de rafinament. Completează-ți garderoba cu cămăși oversized de la Calvin Klein sau fuste pastelate de la Guess, perfecte pentru un look soft, dar sofisticat.

Pentru el. Bărbatul MODIVO din SS25 mizează pe croieli curate și materiale naturale. Optează pentru tricouri, polo-uri și cămăși din in de la BOSS, Polo Ralph Lauren sau EA7, alături de pantaloni scurți confortabili de la adidas Originals – combinația ideală între stil clasic și relaxare modernă.

Pentru copii. Și cei mici merită un refresh stilistic! MODIVO propune piese confortabile, colorate și prietenoase cu pielea: pantaloni scurți, tricouri și cămăși din colecțiile Guess, Tommy Hilfiger și Name it – perfecte pentru explorări, joacă și distracție la soare.

Accesorii de vacanță – între funcțional și fashion

Nicio escapadă de vară nu este completă fără bagajele potrivite. În campania de reduceri găsești genți ușoare, trolere elegante și rucsacuri stylish, care bifează atât partea practică, cât și cea estetică. Alege designul care te însoțește cu stil în orice destinație.

MODIVO Club – Stilul tău merită mai mult

Devino membru MODIVO Club și bucură-te de beneficii exclusive: reduceri suplimentare, acces prioritar la campanii și oferte personalizate. Înscrierea e simplă, iar avantajele sunt garantate – pentru că o experiență de shopping premium începe cu tine

Intră pe modivo.ro și lasă-te inspirat(ă) de cele mai hot piese ale sezonului – la prețuri care te vor face să zâmbești!

Sursa foto: Modivo

