MODIVO la timpul viitor

ELLE: În plină eră a shopping-ului online, care sunt așii din mânecă, prin ce surprinde, prin ce atrage MODIVO?

Aleksandra Szol: MODIVO te încurajează să fii tu însuți tot timpul și să te exprimi, indiferent de tendințe. Cred că ascultarea intuiției este puterea noastră. A fi împreună este cel mai frumos lucru. Ar trebui să avem grijă unii de alții, de noi și de planetă. Împărtășim această idee în campania noastră FW22-23. Spunem o poveste despre neocolectivism – despre modul în care ne influențăm reciproc și despre o lume înfloritoare, plină de diversitate și varietate.

Lucrăm la cele mai bune soluții tehnologice pe care dorim să le oferim pe o „tavă virtuală tuturor celor care intră pe site-ul MODIVO.

ELLE: Fiind o prezență relativ nouă pe piața din România, cum crezi că a fost primit MODIVO? Ai reușit să-ți faci o părere despre preferințele româncelor în materie de fashion?

A. S.: România este extrem de importantă pentru noi. Suntem cu adevărat impresionați de stilul românilor. Utilizați un brandmix interesant și arată foarte bine! După părerea mea, românii sunt îndrăzneți și nu se tem să se distreze cu și prin modă. Apelați la mărci casual, sport și premium. Ne-ar plăcea să vă oferim mai multe mărci locale pe site-ul MODIVO în viitorul apropiat. Suntem foarte concentrați pe aspectele locale și eco-friendly.

ELLE: Într-o perioadă în care totul merge către sustenabilitate, cum te raportezi la ideea de shopping responsabil?

A. S.: Prin mai multe soluții. Consider cumpărăturile înțelepte ca fiind răspunsul. Precum toți ceilalți – ne concentrăm pe hiperpersonalizare, automatizare și omnichannel – conduc MODIVO în această direcție. Dorim să oferim haine perfect asortate, adaptate preferințelor clienților – toate la momentul potrivit. Dorim să ne cunoaștem clienții cât mai bine. Cheia aici este economisirea de timp: cumpărarea cu un singur click și expedierea comenzii cât mai repede posibil acolo unde doresc clienții, în mai bun moment pentru ei. În opinia mea, aceasta este cea mai bună direcție pentru comerțul electronic.

Avem, de asemenea, o soluție excelentă pentru a minimiza livrările în multe locuri. Pentru a reduce transporturile, oferim servicii de rezervare și colectare. Clienții noștri din Polonia și Cehia pot comanda produse online și le pot ridica din magazinul fizic. Aici le pot proba și apoi decide dacă vor să le cumpere sau nu. În acest fel avem o singură expediere în loc de multe către adrese private. Vom încorpora această soluție anul acesta în România. Celălalt lucru este că anul acesta am deschis un centru logistic în apropiere de București pentru a ne face livrările mai rapide și mai sustenabile, reducând astfel amprenta de carbon.

Aspectul sustenabil este extrem de important pentru noi. Oferim multe mărci eco-friendly, desfășurăm campanii educaționale, introducem ambalaje reutilizabile și multe altele.

ELLE: Mai crezi în tendințe? Au ele în continuare puterea de a schimba dinamica, de a influența masiv moda străzii?

A. S.: Foarte bună întrebarea! Absolut nu! Nu cred în tendințe în sensul că ar trebui să purtăm anumite modele sau culori. Fiecare dintre noi este o tendință. Creatorii de modă se inspiră din fiecare dintre noi. Strada este un podium. Ar trebui să purtăm orice ni se potrivește și ne oferă ocazia de a ne exprima. Încurajez pe fiecare să își însușească propria versiune. Suntem unici și speciali. Moda este un instrument grozav, care ne permite să transmitem lumii mesajul despre cine suntem. Să-l folosim!

ELLE: Cum ți-ai descrie stilul personal?

A. S.: Foarte personal! Între Milano și Brooklyn. Sunt o newyorkeză mental. Toți cei care mă cunosc pot spune că stilul meu este unic. Îmbin cu curaj diferite stiluri . Nu plănuiesc ce voi purta mâine. Mă decid când mă trezesc, trebuie să simt starea de spirit. De obicei încep să mă îmbrac de la pantofi, apoi decid ce li se potrivește. Iubesc șepcile! Le port aproape zilnic. Puteți găsi o mulțime de culori în garderoba mea, pantaloni cargo, jachete bomber, costume, rochii cu puf și sneakers. Dopamine dressing este ceva ce iubesc! Nu în ultimul rând, accesoriile sunt cu siguranță declarația mea de modă.

ELLE: Dacă ar trebui să dai un sfat cititoarelor în ceea ce privește o garderobă echilibrată, care ar fi acela?

A. S.: Aș spune – orice te face să te simți bine și îți dă putere. Ar fi ceva diferit pentru fiecare persoană. Pentru mine, este o șapcă și adidași. Pentru tine ar putea fi o jachetă perfect croită, blugi sexy sau tocuri înalte. Depinde cine ești.

ELLE: Poți recomanda câteva piese care nu ar trebui să lipsească din nici o garderobă, via Modivo?

A. S.: Aș recomanda câteva produse de bună calitate de la mărci scandinave. Sunt realizate în spiritul modei sustenabile. Este vorba despre țesături și detalii de înaltă calitate. Aceste mărci oferă croieli și stiluri care se potrivesc fiecărei forme corporale.

ELLE: Ai un parfum preferat?

A. S.: Sigur. Iubesc Erba Pura Xerjoff, Bois Imperial, Falcon Leather sau Heeley Cardinal – încercați și voi, o să vă placă.

ELLE: Genți sau pantofi?

A. S.: Întotdeauna pantofi.

ELLE: Atunci când nu faci shopping online ai niște adrese secrete?

A. S.: Cumpăr mult în timp ce călătoresc. Apoi tratez acele comori ca pe niște suveniruri.

ELLE: Cine sunt designerii care reușesc să te surprindă în permanență?

A. S.: Alessandro Michele. Ador conceptul lui de modă individuală, spectaculoasă, inspirată din trecut, dar bizar de contemporană. Sezon după sezon capătă curaj. Creațiile de podium inspirate din istoria artei și metafizicii devin din ce în ce mai colorate, din ce în ce mai stratificate și din ce în ce mai expresive, unice. El construiește un viitor incluziv prin distrugerea stereotipurilor de gen. Îl găsesc un vizionar.

Demna Gvasalia. Îl iubesc pentru că este autentic și excentric. El reușește să combine diverse influențe într-un întreg coerent, atât de iubit de millennials.

Olivier Rousteing. Îl prețuiesc pentru creativitatea și gândirea sa analitică în același timp. A insuflat un aer de de prospețime extraordinară brand-ului Balmain și și-a menținut poziția pe piață. Este super talentat!

Virgil Abloh. El a fost condus de dedicarea meșteșugului său și de misiunea de a deschide uși altora și de a crea căi spre egalitate în artă și design. A făcut street style-ul luxuriant. Un alt vizionar genial!

Nicolas Ghesquière. Cea mai influentă figură din lumea modei. Este foarte talentat, motivat și dedicat. Colecțiile sale sunt proaspete, cu un cadru minimalist, lipsit de detalii inutile. Mereu la punct!

ELLE: Crezi că designerii români se pot regăsi în portofoliul MODIVO?

A. S.: Da, cu siguranță. Scena designului vestimentar românesc este plină de originalitate, creativitate, sensibilitate și prospețime. Suntem deschiși spre designerii voștri și acest aspect local este crucial pentru noi. Sper că vom începe să lucrăm cu ei foarte curând.

ELLE: Cum crezi că va arăta viitorul modei?

A. S.: Aparține Metaverse și gaming-ului. Multe brand-uri de jocuri valorifică acest apetit în creștere pentru modă, oferind ținute virtuale exclusive, realizate în colaborare cu designeri sau celebrități. Fortnite, de exemplu, a fost una dintre primele platforme de jocuri care a unit cu adevărat moda și jocurile. Un bun exemplu este și Tommy Hilfiger, care a renunțat la show-ul offline și a creat doar în acest spațiu. Moda va fi conectată cu tehnologia din ce în ce mai mult. Înseamnă colorarea hainelor, schimbarea structurii, posibilitatea de afișare a aurei, wearfits sau wearable, care permit hainelor să intre în contact cu corpul și să îi arate parametrii. Există haine care au caracteristici specifice, precum cele pentru motocicliști – care îți permit să suni după ajutor atunci când se întâmplă ceva. Aceasta este deja artă multifațetată, are o dimensiune estetică și ceva foarte avansat. Mărcile Balmain, Gucci și Burberry operează deja în realitate augmentată. Este o direcție foarte interesantă!

ELLE: Care este viziunea MODIVO pentru următoarea perioadă?

A. S.: Planificăm extinderea pe mai multe piețe externe. Acum suntem disponibili în 17 țări, în curând vor fi mai multe. Ne concentrăm pe programul de loialitate și pe lansarea marketplace-ului. Ne dezvoltăm misiunea de a ne exprima. În curând, pe marketplace vom introduce produse cosmetice, decorațiuni pentru casă și multe altele. Ne vom invita clienții să se exprime prin casele lor și prin stilul de viață pe care îl duc.

Vom răspunde nevoilor viitorilor clienți. Clienții sunt nerăbdători, se răzgândesc, aleg în funcție de valorile lor și se așteaptă ca totul să se întâmple după propriile reguli. Ne dorim clienți care să stabilească regulile, să decidă când vor să plaseze o comandă și când vor să vadă produsele selectate. Ne vom concentra pe soluții omnicanal și orientate spre tehnologie, care economisesc timp clienților noștri și îi ajută să ia cele mai bune decizii de achiziție.

de Maurice Munteanu