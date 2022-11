MODIVO dă tonul celor mai noi tendințe ale sezonului prin noile colecții

MODIVO, unul dintre cei mai relevanți retaileri în materie de articole vestimentare și accesorii din întreaga lume, și-a prezentat colecția toamnă-iarnă 2022 în București, în cadrul unui eveniment cu adevărat superb unde au participat stylists, vedete și influencers H Gallery a fost locul unde piesele au fost admirate precum adevărate lucrări de artă. De la croieli fine, culori diversificate și imprimeuri acaparatoare, toate au fost prezente în gama variată de articole. Printre tendințele de top din această toamnă s-au numărat canadienele pufoase, costumele monocrom și pantalonii din piele.

Partenerul principal al evenimentului a fost PayPo, lider pe piață în metodele de plată Buy Now Pay Later în Polonia și Europa Centrală și de Est, ce și-a avut lansarea oficială cu ocazia acestui eveniment.

De acum plătești doar după ce ai primit cumpărăturile, ai verificat și ai decis să păstrezi produsele comandate. Înainte de PayPo, cumpărăturile nu erau atât de convenabile și sigure. Acum cumperi, pur și simplu, mai smart!

Modalitatea de plată Pay Po poate fi folosită și pe platforma MODIVO, unde ai opțiunea de a amâna plata produselor din comandă cu până la 30 de zile, fără costuri suplimentare.

În plus, primii ultilizatori Pay Po pe modivo.ro se vor bucura de un voucher de 30 RON la prima comandă.

Descoperă cele mai relevante branduri ale momentului la un click distanță pe

www.modivo.ro!

