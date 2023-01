Miopia – o viziune generală asupra mijloacelor moderne de tratament

Miopia este o afecțiune care afectează de generații vederea copiilor – viitorii adulți purtători de ochelari. Miopia nu se vindecă, din păcate, însă cu măsurile corecte vis a vis de conduita terapeutică, ea poate fi oprită din evoluție. Iată cum!

Este bine știut faptul că miopia împiedică vederea la distanță. Obiectele îndepărtate se văd în ceață, iar persoana afectată de miopie are tendința să mijească ochii pentru a distinge mai clar.

Cum apare miopia?

Cu miopia te poți naște, mai ales dacă părinții suferă de acest viciu de refracție. La nivel de anatomie a ochiului, miopia reprezintă o imperfecțiune a globului ocular, care determină mutarea punctului de refracție în fața retinei.

Pentru a vedea clar la distanță, este nevoie ca acest punct să se formeze exact la nivelul retinei.

Miopia la copii

Primele semne ale miopiei la copii sunt sesizate în primii ani de școală, când vederea le este solicitată la clasă. Epuizarea, durerile de cap, mijirea ochilor, frecatul ochilor, oboseala cronică și nevoia de a dormi la prânz sunt semne care trebuie să trimită părintele cât mai curând cu copilul la un control de specialitate.

Copiii nu pot beneficia de corecția chirurgicală a miopiei, în perioada copilăriei, din cauza faptului că se află încă în proces de creștere iar ochiul nu și-a atins stadiul final de dezvoltare.

Ce poate un părinte însă să facă, până atunci este să se preocupe de gestionarea corectă a miopiei.

Ce înseamnă managementul miopiei?

Managementul sau gestionarea miopiei conține un set de măsuri simple care creează o conduită terapeutică corectă a bolii. Aceasta presupune:

Corectarea vederii copilului

Încetinirea/stoparea progresiei miopiei.

Vestea bună este că ambele obiective pot fi realizate printr-un simplu gest: purtarea lentilelor MiYOSMART.

O viziune clară pe termen lung

Soluția inovatoare marca HOYA utilizează o tehnologie ce poartă numele de Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) (segmente multiple încorporate de defocalizare), și a fost dezvoltată în cooperare cu Universitatea Politehnică din Hong Kong.

Lentilele MiYOSMART, dotate cu tehnologia DIMS, reușesc să corecteze vederea pe întreaga lor suprafață, prin alternarea zonei de focalizare cu cea de defocalizare. Astfel, vederea la distanță este percepută clar de către pacientul miop, și, simultan, este încetinită și progresia miopiei cu aproximativ 60%.

În unele cazuri (21,5%, conform studiilor) miopia este oprită definitiv din evoluție. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial' care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

De considerat la primele semne ale miopiei

Ca părinte, este foarte important de luat în considerare faptul că miopia presupune un set de măsuri de care depinde accentuarea viciului de vedere.

Odată ce primele semne aduc cu sine suspiciunea de miopie, este esențială înțelegerea mecanismului care determină boala. Așadar, o informare corectă contribuie semnificativ la luarea celei mai bune decizii cu privire la sănătatea vederii propriului copil.

Un alt aspect important, după adoptarea metodei prin care este gestionată miopia este adoptarea unui stil de viață sănătos din punct de vedere al vederii. Acesta presupune limitarea timpului dedicat lucrului de aproape (citit, scris, expunerea vederii la ecrane electronice) și crearea unei rutine zilnice prin care copilul va petrece minimum două ore pe zi în aer liber.

Sănătatea este o prioritate în viața fiecăruia dintre noi, ea determinând succesul și starea de bine în viața de zi cu zi. Pentru cei care cercetează, îmbunătățesc și își dedică viața medicinei, sănătatea este o misiune.

Lentilele MiYOSMART sunt un produs marca HOYA, companie cu o prezență de peste 80 de ani pe piața dispozitivelor medicale de optometrie, care investește constant în inovație, conștientizare și educație în peste 52 de țări.

HOYA Lens România se află pe piața locală din anul 2013 furnizând produse de optică premium, fiind deopotrivă preocupați de formarea profesioniștilor, pentru a asigura mai departe progresul în domeniul optometriei.

