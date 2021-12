Milla merge mai departe

„Sunt foarte bine.”, îmi spune pe Zoom, cu un zâmbet larg, Milla Jovovich, supermodelul și actrița iconică din The Fifth Element sau seria Resident Evil, în vreme ce se plimbă relaxată prin casă. E 9 dimineața în Los Angeles, unde locuiește, și ziua se apropie de final la noi, vinerea. Am așteptat cu entuziasm s-o întâlnesc, chiar și la atât de mare distanță, și să o descos. La 45 de ani are aceeași mină fresh și aceeași privire pe care i-o știm, în vreme ce povestește cum și-a petrecut ultimii ani: „Fac mereu ceva entuziasmant, chiar dacă nu lucrez. De fapt, simt că nu mă opresc niciodată. Vom face un nou film la anul, dar de curând tocmai mi-am luat o casă și mă entuziasmează gândul că ne mutăm săptămâna viitoare. Trebuie să-ncep să împachetez, sunt într-un moment în care vreau să scap de tot.” Glumește despre cele 65 de cutii cu haine – întreaga arhivă a unui model care a avut parte de nesfârșite podiumuri și covoare roșii – din garaj, împărțită între dorința de a se debarasa de toate și cea de a le păstra pentru cele trei fiice ale ei. „Chiar mă gândeam că locul potrivit pentru colecția mea ar fi un studio, dar singura scuză să am unul ar fi să muncesc cu hainele, altfel n-ar avea sens să plătesc chirie. Poate voi lansa o altă linie de îmbrăcăminte.”

Râde tare și des pe parcursul conversației noastre, prilejuită de faptul că tocmai s-a alăturat, ca ambasadoare, campaniei The Walkers, inițiată de Johnnie Walker, care îl mai are drept reprezentant și pe Adrien Brody. Are sens, dacă te gândești la parcursul ei, care a început din copilărie și a traversat industrii întregi timp de decenii, ca Milla Jovovich să fie desemnată Walker. Nu s-a oprit nicicând din a merge mai departe. Cum au contribuit la asta rădăcinile ei din Estul Europei, o întreb, gândindu-mă că s-a născut în Ucraina și a crescut în Rusia. Și se pornește. „Ar fi greu să găsești un est european care nu are rădăcini foarte puternice. Încă vorbesc rusa, și cu copiii mei, cred că este un privilegiu să ai toată istoria asta în spate. E o parte importantă din istoria mea personală. Când mă gândesc la istoria Rusiei, la literatură și la poezie, la educația primită de la părinții mei, atât de diferită. Și apoi, sunt lucrurile evidente, cum e mâncarea, faptul că mă duc la magazinul rusesc, faptul că am crescut mâncând lucruri de care alți copii nu s-ar atinge, toate te fac să fii cine ești, te fac confortabil să fii parte dintr-o anumită cultură. Sunt foarte recunoscătoare pentru asta.”

Cu atât mai mult se bucură să reprezinte Johnnie Walker în țările Europei de est, printr-un clip inspirat de tenacitatea și forța ei și a celor asemenea ei, de convingerea de a merge mereu mai departe, chiar și (sau mai ales) când obstacolele par de netrecut, fără să aleagă drumul bătătorit. „De-asta mi-a părut atât de bine”, spune. „Oamenii-mi sunt atât de apropiați și Johnnie Walker este un brand de-a dreptul iconic. Pentru mine a reprezentat dintotdeauna acest mister întunecat, tata avea mereu o sticlă de Johnnie în colecția lui. Mereu l-am perceput ca pe ceva foarte sofisticat. Am început să beau whisky, să mă bucur de el, spre 30 de ani. Deși, să fiu cinstită, de obicei îl beau mixat. Dar mi-a plăcut mereu acel sentiment de rafinament, de istorie. Mereu am fost anglofilă, și până și eticheta îmi amintește de Marea Britanie și de vremuri trecute, în care bărbații încă se îmbrăcau la costum…”, sfârșește râzând. O întreb cu ce-și mixează băuturile și zice că „dacă le mixez eu, sunt foarte simple”, așa că se bucură când merge într-un loc frumos, unde poate fi servită cu un mix rafinat pe bază de whisky.

Clipul campaniei, regizat chiar de soțul ei, Paul W.S. Anderson, vorbește tot despre parcursul ei și despre a merge înainte. I-a plăcut să lucreze din nou împreună, îmi spune. „Nu mai lucraserăm de ceva timp și facem o echipă grozavă. În plus, de-a lungul timpului ne-am bucurat să bem împreună câte un Johnnie Walker în multe rânduri… așa că a fost decizia corectă să facem clipul tot împreună.”, râde iar, în hohote.

Dar dinamica de muncă între ei a funcționat dintotdeauna, zice. „Ne distrăm foarte bine, cred că și de-asta avem așa o relație de succes, pentru că ne bucurăm unul de compania celuilalt și ne inspirăm unul pe altul, ne simțim bine pe platou. Este cel mai bun prieten al meu. Să pot să fiu toată ziua cu el, să-l privesc lucrând, să facem schimb de idei, cred că despre asta este vorba și în prietenie, și în dragoste, și în căsnicie. El este o persoană atât de creativă…”. Și tu ești, nu mă abțin, amintindu-mi nu doar de multiplele ei filme, de la mici proiecte independente la blockbustere, dar și de muzica pe care o lansează constant pe site-ul ei sau la label-ul de modă acum închis, pe care l-a fondat. „Cred că avem asta în comun și de aceea ne cerem sfatul tot timpul. E ceva ce împărtășim și apreciem unul la celălalt. Suntem legați fundamental prin filmele pe care l-am făcut, prin proiectele realizate împreună.”

Foto: PR