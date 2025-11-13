Magia sărbătorilor capătă un nou sens: Rituals lansează colecția de Calendare Advent 2025

Magia sărbătorilor capătă un nou sens: Rituals lansează colecția de Calendare Advent 2025

Rituals prezintă  în exclusivitate noua sa Colecție de Calendare Advent 2025, care redă magia sezonului sărbătorilor prin rafinament, frumusețe și o notă de surpriză. 

Adventul a fost mereu un moment prețuit pentru a număra zilele până la Crăciun, capturând farmecul și bucuria care depășesc granițele tradițiilor și aduc emoție tuturor. Anul acesta, Rituals aduce un suflu modern acestei tradiții prin trei calendare Advent unice, create pentru a transforma fiecare zi a lunii decembrie într-un moment de neuitat.

Tradiția Adventului surprinde magia acestei perioade a anului, iar fie că sărbătorești Crăciunul sau orice altă festivitate, simți în aer atmosfera plină de farmec. Este o perioadă universală a bucuriei și a încântării. Viziunea Rituals asupra tradiției Adventului prinde viață prin calendarele sale exclusive. Deschiderea unei noi ferestre sau uși în fiecare zi – 24 de surprize pentru 24 de momente de bucurie – redă perfect acea anticipare magică și se potrivește oricărei sărbători din această perioadă a anului.

Colecția de Calendare Advent 2025

Calendarul Advent Coroniță

Inspirat de clasica coroniță de Crăciun, Calendarul Advent Coroniță oferă o reinterpretare elegantă și modernă a decorațiunilor de sărbători. Designul său versatil permite să fie agățat pe perete sau așezat cu stil în orice colț al casei tale. Cu 24 de surprize luxoase, inclusiv produse bestseller Rituals și patru lumânări mini exclusive,  acest calendar îți înconjoară sărbătorile cu momente de răsfăț. Perfect pentru cei care iubesc spiritul tradițional al Crăciunului, dar și eleganța contemporană.

Calendarul Advent diorama Rituals

O piesă centrală spectaculoasă, Calendarul Advent diorama Rituals se transformă într-un decor festiv de 360°, complet iluminat. În fiecare zi este dezvăluită o nouă surpriză, în timp ce scena de sărbătoare prinde tot mai multă viață. Cu lumini festive, patru produse la dimensiune standard, dar și produse din linia Private Collection, acest calendar cu strălucirea sa magică este la fel de plăcut de privit pe cât este de desfăcut. Ideal pentru cei care caută o experiență de Advent fermecătoare și de lux.

Grădina de Iarnă Festivă

Creat pentru iubitorii de parfumuri, Grădina de Iarnă Festivă reunește eleganța colecției Private Collection de la Rituals. Include cinci cadouri emblematice pentru parfumarea casei și patru produse la dimensiune standard, toate ambalate cu rafinament și gata de oferit în dar. O experiență senzorială premium pentru locuința ta în acest sezon festiv.

Cu reduceri de până la 44% din valoarea totală a produselor, surprize în ediție limitată și șansa de a descoperi produse Rituals inedite, aceste calendare Advent sunt mai mult decât simple daruri, sunt momente zilnice de bucurie și rafinament. Fie că dorești să aduci un plus de strălucire sărbătorilor de acasă sau cauți cadoul perfect, Colecția Advent Rituals 2025 promite o experiență festivă desăvârșită.

Calendarele The Ritual of Advent sunt disponibile în magazinele Rituals, online și la anumiți distribuitori.

Despre Rituals

Rituals Cosmetics este mândră să facă parte din comunitatea Certified B Corporation™, dedicându-se în mod constant îmbunătățirii impactului său social și de mediu în industria frumuseții de lux. Ca pionier în integrarea îngrijirii corpului, băii și casei într-un portofoliu unic, Rituals îmbrățișează filosofia de a transforma gesturile zilnice în momente pline de sens.

Fiecare produs este inspirat dintr-o tradiție străveche, invitându-te să găsești fericirea în lucrurile mărunte. Cu un portofoliu amplu de inovații în îngrijirea corpului, parfumuri pentru casă, îngrijire naturală a pielii, produse pentru bărbați și articole de home wear, Rituals îi invită pe consumatori să-și îmbogățească viața prin momente autentice de stare de bine.

Fondat la Amsterdam în anul 2000, Rituals s-a impus drept un expert global în domeniul său, fiind prezent în peste 33 de țări și în orașe emblematice precum Londra, Paris și Hong Kong, cu peste 1.300 de magazine, 4.176 de shop-in-shop-uri și prima Mind Oasis din lume.

În spiritul angajamentului său față de responsabilitatea socială și sustenabilitate, Rituals își propune ca 90% dintre formulele sale să fie de origine naturală, iar ambalajele să fie reîncărcabile, reciclabile sau realizate din materiale reciclate.

Pe lângă eforturile sale de sustenabilitate, brandul este dedicat și generării unui impact pozitiv dincolo de companie, prin angajamentul de a direcționa 10% din profitul net către proiecte care susțin bunăstarea oamenilor și a planetei.

Pentru mai multe informații, vizitați www.rituals.com 

Sursa foto: Rituals

