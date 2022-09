Levi’s revine cu o nouă gamă dedicată modei feminine

Nu este un secret pentru nimeni că moda funcționează într-un mod circular, iar pentru sezonul toamnă-iarnă 2022, acest ciclu se plasează direct în anii ’90 și începutul anilor 2000. Pentru colecția pentru femei, Levi’s, creează o gamă de modele noi care combină aspectul brut și grungy de la începutul anilor ’90 cu atmosfera streetwear supradimensionată de la sfârșitul anilor ’90 – începutul anilor 2000. Într-o modalitate care amplifică proporțiile și se joacă cu textura și siluetele, acest sezon este doar despre un stil îndrăzneț și distractiv.

Topurile arată mai multă piele, unde bretelele și decolteurile pătrate sunt în centrul atenției. Cu toate acestea, pantalonii capătă un croi mult mai larg, creând un mix care permite o experimentare mai detaliată în ceea ce privește afișarea siluetei. Cele 4 modele noi ale colecției sunt: Baggy Dad, Baggy Boot, XL Flood și 80s Mom.

Baggy Dad

Inspirați de blugii Levi’s 550 din anii 1990, această pereche are un fit mai lejer care vine perfect la nivelul taliei, sprijinindu-se ușor pe șolduri. O pereche de blugi tip mid-rise care este mai lejeră în zona șezutului, având un finisaj subtil sub formă conică la tiv. Un aspect nostalgic ce nu pare absolut deloc neglijent. În plus, se asortează perfect cu perechea favorită de pantofi, cizme sau sneakerși. Este un blug care se îmbină cu tricouri decupate, unde ideea de siluetă clasică are un look impecabil.

Baggy Boot

Inspirați de Baggy Dad, această pereche de blugi are același aspect lejer la nivelul taliei, materialul sprijinindu-se ușor pe șolduri. Diferența este la tiv, unde în locul croielii conice, piciorul este complet liber. O pereche de pantaloni care oferă doza necesară de atitudine, combinată cu o atmosferă 90cistă. Croiala este modernă, păstrând un stil contemporan. Nu în ultimul rând, suprapunerea vospelei închise pe material reinterpretează într-un mod modern stilul grunge al anilor ’90.

XL Flood

O pereche de blugi care se joacă cu aspectul rave de la sfârșitul anilor ’90, dar într-un mod mult mai elegant și curat. XL Flood este piesa ideală pentru a experimenta cu adevărat ideea de proporții într-un look. Având o talie de tipul low mid-rise, unde materialul pare că se sprijină pe șolduri, piciorul este complet lăsat liber până la nivelul tivului, unde acesta este ușor mulat pe gleznă. Blugii sunt disponibil într-o culoare ecru fină, fiind ideală în combinație cu o cămașă tip western sau alături de un cardigan din tricot.

80s Mom

O pereche de blugi mom care este inspirată din cele mai emblematice stiluri Levis ale anilor 80. Blugii 80s Mom se remarcă printr-o talie înaltă, cu un fit lejer la nivelul picioarelor și un tiv ușor conic. Aceștia au un aspect mai confortabil și o talie mai înaltă decât originalii Levis Mom Jeans, fiind blugii perfecți pentru ținutele cu un aer vintage-modern.

Ne plac mult referințele directe către anii 80 și 90 în materie de piese din denim dedicate femeilor. Siluetele devin din ce în ce mai lejere, iar proporțiile sunt într-o schimbare completă – lucru care creează o modalitate complet nouă privind modul în care blugii trebuie purtați. Proporțiile amplificate sunt combinate cu mini top-uri, stilurile clasice sunt asortate cu cele streetwear ale anilor 90-2000. E o nostalgie amuzantă unde fit-urile și texturile se potrivesc perfect cu tendințele actuale.'—Jill Guenza, Vice President of Design for Womens Apparel at Levis, Strauss & Co.

Despre brandul Levis

Brandul Levis simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levis au devenit una dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levis continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levis, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro