La începutul primăverii, Remix aduce un omagiu look-urilor atemporale și iconice inspirate de personaje feminine remarcabile

Credit photo: Remixshop.com

Tendințele sunt temporare, dar stilul este pentru totdeauna! În viețile tuturor există o femeie care ne-a inspirat de-a lungul vieții: mama, bunica, sora, o profesoară sau poate o personalitate feminină sau un personaj din filme, seriale sau dintr-un roman. Ne-au inspirat prin personalitatea și stilul lor unic și cu siguranță păstrăm în casele sau birourile noastre o fotografie veche a părinților sau bunicilor noștri pe care le iubim și în care arată foarte cool și stylish, un poster sau o revistă cu personalitatea noastră feminină preferată.

Începutul primăverii, când sărbătorim femeile, este cel mai bun moment pentru a aduce un omagiu acestor look-uri iconice. În acest spirit, influencerul și creatoarea de conținut Denisa Sima a recreat un look iconic inspirat de un personaj feminin dintr-un serial, cu haine second hand și outlet de pe remixshop.com.

Trendurile vin și pleacă, dar stilul este pentru totdeauna! Carrie Bradshaw din serialul Sex and The City are un stil iconic și inspirațional! Ea m-a inspirat întotdeauna, așa că sunt fericită să-i reinterpretez look-ul iconic – fusta ei amplă și roz, cu articole de pe remixshop.com.

V-am mai povestit despre @remixshop.official, un magazin online de unde poti accesa articole de tip outlet si second hand, dar unde iti poti vinde si tu articolele care nu iti mai plac sau nu ti se mai potrivesc. Remix este modalitatea smart de a cumpăra piese unice și de a elibera spațiul din dulapul tău pentru a face loc pentru mai multe produse care te reprezintă – este bun pentru stilul tău, bugetul tău și planetă', spune Denisa Sima.