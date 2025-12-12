KFC și Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei stațiuni premium de pe litoralul românesc

Această colaborare evidențiază intrarea unor branduri globale de renume în proiecte turistice moderne din România.

NIBIRU, cea mai nouă și ambițioasă stațiune de entertainment și lifestyle, anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Sphera Franchise Group, holding-ul care deține companiile ce operează în sistem de franciză brandurile KFC și Taco Bell în România. Acordul marchează integrarea unor nume importante din industria globală în infrastructura NIBIRU, consolidând oferta gastronomică a stațiunii și contribuind la experiența completă promisă publicului tânăr și familiilor.

Restaurantele KFC și Taco Bell vor fi amplasate în zonele cu trafic intens ale stațiunii, într-un concept arhitectural modern, complet integrat în estetica NIBIRU. Formatele sunt adaptate special pentru fluxuri mari de vizitatori și vor funcționa începand cu iulie 2026. Investiția totală în configurarea celor două unități este estimată la peste 1,2 milioane euro.

Suntem bucuroși să ne alăturăm unui proiect care redefinește standardele turismului pe litoralul românesc. NIBIRU introduce un concept inovator de destinație – dinamică, modernă și adaptată unui public conectat la tendințele globale. Pentru noi, această inițiativă reprezintă o oportunitate strategică de a fi prezenți acolo unde oamenii își doresc experiențe autentice. Vedem un potențial real în această colaborare și credem că împreună putem contribui la transformarea pieței locale', declară Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

Litoralul românesc redevine atractiv pentru brandurile internaționale

Parteneriatul dintre NIBIRU și Sphera apare într-un moment în care zona Costinești – sudul litoralului se află în plină reconstrucție economică și urbanistică, atrăgând interesul companiilor globale. Infrastructura în dezvoltare, creșterea fluxului de turiști și dezvoltarea de proiecte cu funcțiuni multiple duc la reactivarea pieței locale de investiții.

Piața de F&B din România a depășit pragul de 2,5 miliarde de euro anual, potrivit analizelor din industrie, iar destinațiile turistice sezoniere devin interesante, în special acolo unde există un mix coerent între entertainment, retail și gastronomie.

Suntem încântați să anunțăm debutul acestui parteneriat, care reprezintă un pas firesc în evoluția KFC pe piața de food service din România. Colaborarea reflectă angajamentul nostru constant de a oferi consumatorilor o experiență relevantă și memorabilă, construită pe calitate, inovație și excelență operațională.

KFC este un brand deja bine ancorat în preferințele românilor, iar această inițiativă ne permite să ne apropiem și mai mult de clienții noștri, printr-o prezență adaptată nevoilor și așteptărilor lor în continuă schimbare', spune Marian Gogu, General Manager KFC România.

Taco Bell mizează pe modelul de stațiune-experiență

Pentru Taco Bell, prezența în NIBIRU are o fundamentare strategică solidă: brandul se adresează direct publicului care definește ecosistemul stațiunii – tineri creativi, dinamici, cu apetit pentru distracție și experiențe inovatoare.

Taco Bell are în ADN-ul său conexiunea cu publicul tânăr, iar NIBIRU se afirmă ca un proiect vizionar, aliniat cu așteptările acestei generații. Considerăm această colaborare o evoluție firească și suntem entuziasmați să aducem brandul nostru într-un spațiu care promite să devină un reper pentru experiențe moderne și autentice', explică Daniel Basalău, General Manager Taco Bell România.

NIBIRU, un nou pol de investiții private pe litoral

Cu o investiție totală de 50 de milioane de euro, NIBIRU își propune să devină una dintre cele mai importante destinații recreative și culturale de pe litoralul românesc. Stațiunea funcționează ca un ecosistem complet: comerț, gastronomie, activări culturale, festivaluri și evenimente dedicate publicului tânăr si familiilor. Proiectul NIBIRU este rezultatul unui efort coordonat al unei echipe extinse de arhitecți, ingineri, consultanți, constructori și specialiști în project management și entertainment.

Acest model, similar destinațiilor consecrate din lume precum Dubai, Mykonos sau Ibiza, creează premisele pentru atragerea de parteneriate serioase și pentru creșterea economică a zonei Costinești. Brandurile internaționale joacă un rol esențial în consolidarea unei destinații mature, cu servicii și infrastructură.

„Suntem într-un moment în care litoralul românesc are șansa să se reinventeze. Parteneriatul cu KFC și Taco Bell arată că marii jucători cred în această transformare și în proiectele noi construite cu seriozitate și viziune. Pentru NIBIRU, este încă un pas în direcția corectă pentru a oferi o experiență completă, la standarde internaționale.', afirmă Andrei Șelaru (Selly), cofondator  si CEO NIBIRU.

Despre NIBIRU

NIBIRU este cea mai nouă stațiune de entertainment de pe litoralul românesc, un ecosistem care integrează retail, gastronomie, activări culturale, zone imersive și festivaluri. Stațiunea va funcționa între 1 iulie și 1 septembrie, cu un trafic estimat la peste 900.000 de vizitatori lunar.

Despre Sphera Franchise Group

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România și KFC în Chişinău, Republica Moldova și în anumite zone din Italia și de asemenea, brandul Cioccolatitaliani în Italia. Sphera Group a achiziționat și drepturile de franciză pentru deschiderea de restaurante Hard Rock Café în România și Republica Moldova. Grupul deține peste 175 de restaurante pe cele trei piețe și are aproximativ 5.000 de angajați. Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în indicele MSCI Frontier Markets.

Foto credit: NIBIRU

