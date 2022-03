Îngrijire delicată pentru un stil de viață agitat

Poluarea, razele UV, stilul de viață dezechilibrat sunt doar câțiva dintre factorii care influențează în mod direct calitatea pielii noastre. Cum nu îi putem ține sub control pe toți, avem nevoie de ajutor din exterior pentru a avea un ten sănătos și lipsit de imperfecțiuni cât mai mult timp. Iar natura ne oferă întotdeauna cele mai bune remedii. Conștienți de puterea plantelor și de beneficiile pe care le au asupra organismului, specialiștii Nu Skin au decis să le încorporeze în produsele lor pentru a-ți oferi tratamente și soluții de îngrijire eficiente. Împletind tehnologia cu inspirația din mediul înconjurător, cercetătorii brand-ului american au reușit să aducă o parte din natură în jungla urbană a zilelor noastre.

Gama Nutricentials nu doar că îți pune la dispoziție o paletă largă de produse, special create pentru nevoile diverse ale tenului tău, însă are la bază un element cu totul inovator în industria de beauty. Plantele din compoziție au o putere de adaptabilitate incredibil de mare, reușind să facă față chiar și celor mai neprielnice condiții climatice. Prin știinţa inovatoare, Nu Skin a utilizat extracte din trandafir de Ierihon, ciupercă chaga, ginseng siberian, rădăcină de maral și rădăcină de rujă, cinci plante care prosperă în condiţii extreme, și le-a transformat într-un complex botanic bioadaptabil, ce îți va ajuta pielea să rămână strălucitoare și luminoasă, chiar și în momentele în care este supusă poluării, radiațiilor UV și modificărilor de umiditate sau de temperatură.

După numai un an de la lansarea Nutricentials Bioadaptive Skin Care™, Nu Skin a mărit gama cu alte trei produse, ce îți vor oferi ocazia de a te bucura de o rutină de îngrijire completă și complexă.

Primul dintre acestea este Eye Love Bright Eyes, o cremă special concepută pentru zona ochilor, ce îmbunătățește aspectul tern și neuniform al pielii, oferindu-i în același timp o doză sporită de luminozitate și de strălucire.

În plus, datorită ingredientelor din compoziția sa, precum glicerină și extract de scoarță de Albizia Julibrissin și de Darutoside, Eye Love Bright Eyes este extrem de eficientă și în ameliorarea ridurilor și a liniilor fine din jurul ochilor. De asemenea, formula sa este îmbogățită și cu extract de Lespedeza Capitata, ce ajută la reducerea semnelor de oboseală și la estomparea cearcănelor.

Având o textură lejeră, Eye Love Bright Eyes poate fi folosită atât dimineața, înainte de aplicarea machiajului, cât și seara, fiind alegerea perfectă pentru îmbunătățirea aspectului pielii obosite din jurul ochilor.

Cel de-al doilea produs este Complexion Protection, o cremă cu SPF 50 și bogată în minerale, ce protejează pielea împotriva razelor UV, dar și a poluării sau a stresului oxidativ.

Utilizând-o zilnic, înainte de expunerea la soare, formula sa ajută și la atenuarea efectelor vizibile ale expunerii excesive la lumina albastră și lumina infraroșie, precum decolorarea pielii sau aspectul tern al acesteia.

Ultimul produs pe care specialiștii Nu Skin l-au dezvoltat este Pilow Glow, o mască special concepută pentru a fi utilizată pe parcursul nopții pentru a hidrata pielea în profunzime. Mai exact cu 150%, conform studiilor clinice realizate. Plantele bioadaptabile ajută la protejarea pielii și îmbunătățesc capacitatea acesteia de a face față factorilor de mediu nocivi.

Pe lângă acestea, în compoziția măștii se regăsesc și alte ingrediente recunoscute pentru proprietățile lor hidratante, precum algele roșii, glicerina, extractul de măr și uleiul de semințe de jojoba. În plus, apa de mare folosită îmbunătățește luminozitatea pielii, reduce aspectul porilor și calmează pielea.

Folosește masca de trei ori pe săptămână și vei observa cum pielea ta va deveni luminoasă, hidratată, radiantă și mult mai sănătoasă!

Însă produsele Nu Skin te vor ajuta nu doar să arăți mai bine, ci să te simți mai bine. Sustenabiltatea este una dintre valorile principale ale brand-ului, așa că vei putea avea grijă de pielea ta, în timp ce salvezi mediul înconjurător. Specialiștii Nu Skin folosesc componente sustenabile precum rășina de post consum (PCR) sau bio-rășina obținută din trestie de zahăr, pentru crearea multe produse și intenționează ca această practică să devină o obișnuință.

De asemenea, lucrează constant la reducerea deșeurilor și la crearea unor ambalaje cât mai sustenabile. Iar munca deja a început, cu depozitul din Venlo, care este alimentat cu energie verde din resurse regenerabile, are un sistem de iluminare LED cu consum redus, și unde sunt folosite materiale reciclabile pentru realizare ambalajelor. În plus, până în prezent, Nu Skin a ajutat la plantarea a peste 51.000 de copaci și la protejarea a 2.137 de acri de mangrove, recifuri, păduri și insule. Iar prin eliminarea tăvii din plastic ce se regăsea în ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, Nu Skin a reușit să reducă în fiecare an cantitatea de plastic folosită cu 21 de tone. Dar, misiunea brand-ului nu se oprește aici. Până în 2030, Nu Skin și-a propus ca toate ambalajele produselor să fie reciclabile, reutilizabile și regenerabile.