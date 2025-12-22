Ghidul complet al cardurilor de cumpărături: cum funcționează și ce beneficii oferă

Foto: stefamerpik / Freepik

Cardurile de cumpărături au devenit un instrument modern de plată, folosit de oamenii care vor să aibă control mai bun asupra cheltuielilor, acces la rate fără dobândă și un plus de flexibilitate în bugetul lunar. Dacă te-ai întrebat vreodată cum funcționează un card de cumpărături sau dacă merită să îți faci unul, acest ghid îți explică tot ce trebuie să știi simplu, clar și pe înțelesul tuturor.

Ce este un card de cumpărături

Un card de cumpărături este un tip de card de credit pe care banca îl emite pentru achizițiile tale de zi cu zi. El îți permite să cumperi acum și să plătești mai târziu, fie integral, fie în rate. Deci principalul avantaj al acestui produs bancar este că îți permite să faci achiziții costisitoare fără a-ți destabiliza bugetul. Iată toate beneficiile cardului explicate pe larg.

Care este diferența față de un card de credit obișnuit? Cardurile de cumpărături sunt optimizate pentru rate fără dobândă, oferte speciale la comercianți și programe de cashback.

Cum funcționează un card de cumpărături

Modul de funcționare este simplu:

Plătești cu cardul la magazine fizice sau online. Alegi plata în rate, dacă magazinul este partener al băncii emitente. La final de lună, banca îți transmite un extras cu suma de rambursat. Plătești ratele lunar până la rambursarea totală a sumei împrumutate.

Atât timp cât respecți termenele de plată, dobânda este zero și cardul e un instrument extrem de util și avantajos.

Care sunt beneficiile cardului de cumpărături

1.Rate fără dobândă

Este principalul avantaj al unui card de cumpărături. Atunci când ai de făcut cheltuieli mari (electrocasnice, cursuri, servicii medicale, renovări, vacanțe, etc) poți plăti în 3 până la 24 de rate fără dobândă. Nu trebuie decât să achiți ratele lunare la timp pentru a evita penalitățile.

2. Cashback și puncte bonus

Unele carduri dau înapoi sub formă de cashback o parte din banii cheltuiți. Poate că 1% nu pare mult, dar dacă plătești adesea cu cardul produse sau servicii scumpe, acești bani se adună. Alte carduri îți oferă la fiecare achiziție puncte pe care le poți transforma apoi în reduceri sau produse.

3. Securitate sporită

Cardurile moderne vin cu sisteme antifraudă, plăți securizate online și notificări instant la fiecare tranzacție.

4. Limită de credit flexibilă

În funcție de venituri, poți obține o limită care să acopere cheltuielile importante fără să îți afecteze economiile.

Pentru cine sunt potrivite cardurile de cumpărături

Cardurile de cumpărături se adresează consumatorilor care vor mai multă predictibilitate și siguranță în bugetul lunar. În cazul în care trebuie să faci o achiziție costisitoare, nu trebuie să-ți folosești toți banii din cont. În schimb, poți lăsa banca să achite în locul tău, urmând să restitui banii în rate lunare.

Criteriile de eligibilitate

Ca să aplici pentru un card de cumpărături trebuie să îndeplinești câteva condiții: o anumită vechime la locul de muncă actual (de obicei e vorba de trei luni), un anumit venit lunar de care depinde limita de credit acordată, un scor de credit bun. Pentru a afla lista exactă de condiții, trebuie să accesezi site-ul băncii emitente. Procesul de obținere a cardului este destul de simplu și se desfășoară online.

Cum alegi un card de cumpărături

Există multe oferte și poate fi dificil să alegi cardul potrivit nevoilor tale. În principiu, trebuie să fii atent la:

comisioane (de administrare, retragere, emitere)

perioada de grație

numărul de rate fără dobândă oferite

rețeaua de comercianți parteneri

condițiile de aprobare

beneficiile suplimentare (cashback, asigurări, puncte)

Cu cât cardul se potrivește mai bine stilului tău de viață, cu atât îți va fi mai util.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro