Forever Young știință & energie în NIVEA Q10

NIVEA, unul dintre cele mai iubite brand-uri de îngrijire a pielii, a dezvoltat de-a lungul timpului o gamă foarte largă de produse pe bază de Coenzima Q10 pentru diferite nevoi ale pielii, fie că vorbim de îngrijirea tenului, corpului sau mâinilor. Gamele pentru îngrijirea tenului conțin produse ce pot sta la baza unei rutine complete de îngrijire – creme de zi cu factor de protecție solară, creme de regenerare pentru noapte, creme de ochi și măști faciale pentru un boost de vitalitate. Ceea ce ar trebui să reții, înainte de a parcurge interviul cu Tanja Bussmann, este că vârsta nu determină momentul în care ar trebui să începi să folosești produsele cu Q10. Datorită beneficiilor sale, poți introduce ingredientul în rutina de îngrijire dacă observi că tenul tău are un aspect tern, obosit sau lipsit de luminozitate.

ELLE: Din propria ta experiență cu Q10, având în vedere toate cercetările și produsele de îngrijire a tenului pe care le-ați dezvoltat în acești ani, cum vezi progresul uneia dintre cele mai populare creme Nivea?

Tanja Bussmann: Cred că progresul, sau ceea ce se schimbă odată cu trecerea timpului, ține de înțelegerea noastră cu privire la Coenzima Q10 și toate beneficiile pe care le oferă. Înțelegem mult mai bine cu ce ingredient activ trebuie să suplimentăm formula pentru a obține rezultatul ideal, combinația perfectă de ingrediente care ne va ajuta sănătatea pielii în cel mai eficient mod posibil, pentru ca celulele să absoarbă cea mai mare parte din Coenzima Q10 pe care noi o punem în produs. De exemplu, un efect benefic al suplimentării Q10 este producția de colagen. Celulele au mai multă energie și pot produce mai mult colagen. Pentru producția de colagen, însă, ai nevoie de vitamina C, așadar, combinarea Q10 cu vitamina C este esențială. În acest fel dezvoltăm produsele bazate pe Q10. Prin mai multă înțelegere, mai multă știință și mai multe combinații de ingrediente care să te ajute să profiți la maximum de beneficiile lor.

ELLE: Bănuiesc că și feedback-ul celor care folosesc produsele vă ajută foarte mult.

T.B.: Bineînțeles! Acest lucru ne ajută mai ales în ceea ce privește textura produsului, dar și a modului în care clienții noștri preferă să o folosească. Poate vor ca produsul să fie mai fluid, ca un ser. Sau poate ne ajută să înțelegem cum putem combina ingredientul care oferă energie cu alte componente. Contează mult să avem aceste păreri din partea lor, ascultăm ce ne spun de fiecare dată, pentru că acesta este punctul-cheie în succesul varietății produselor noastre cu Q10.

ELLE: Având în vedere cercetările pe care le-ai desfășurat la Beiersdorf cu privire la îmbătrânirea pielii, acnee, afecțiuni ale pielii și pigmentare, ce anume ți-a stârnit interesul de a studia pielea în profunzime?

T.B.: Cred că, la fel ca pentru majoritatea cercetătorilor, curiozitatea și dorința de a înțelege lucrurile care duc la îmbătrânirea pielii sau factorii care influențează apariția unui coș. Dorința de a înțelege aceste lucruri și de a folosi ce am învățat despre ele în beneficiul consumatorului, de a dezvolta un produs incredibil. De asemenea, faptul că vezi rezultatele cercetării tale aproape imediat. Sentimentul de mândrie pe care îl ai atunci când intri într-o farmacie dintr-o țară străină, vezi un produs Nivea și știi că ai contribuit la apariția lui. Cum ar fi un produs Q10 sau poate Nivea Luminous 630. Acest lucru îmi oferă o satisfacție imensă.

ELLE: Având în vedere întreaga ta expertiză în ceea ce privește Coenzima Q10, cum este ea produsă de fapt?

T.B.: Coenzima Q10 are o funcție dublă în corp și este produsă în fiecare celulă. Într-o celulă găsești mitocondriile, organite celulare responsabile cu alimentarea energiei. Așadar, această moleculă, Q10, este unul dintre factorii-cheie în lanțul acesta de energie. Este denumit lanțul respirator și se află în mitocondrii, deci dacă pierdeți Q10, această producție de energie nu mai funcționează corespunzător. Și este produs în celulă printr-un proces complex, biologic, pornind de la un aminoacid esențial, evoluând până la a fi produs ca Q10 pe care îl cunoaștem. Astfel, Q10 din produsele noastre este produs prin biotehnologie.

ELLE: Când ar trebui să începem să folosim produse care conțin Q10?

T.B.: Odată cu înaintarea în vârstă, pierdem Q10, iar corpul o produce din ce în ce mai puțin. Și vedem că putem să o reînnoim prin aplicarea unei creme, astfel încât celulele să o poată prelua din nou. Dar Q10-ul este o moleculă a corpului, deci corpul o cunoaște. Chiar dacă o singură celulă are o cantitate foarte mică de Q10, ea știe acest lucru, iar dacă aplici Q10, celula o va prelua și o va folosi. În calitate de cercetător, nu doar ca cineva care vrea să vândă un produs, aș spune că prevenția este cea mai bună soluție. Dacă nu este necesar, celulele nu îl vor folosi. Nu poți face niciodată exces.

ELLE: Pentru cât timp ar trebui să utilizăm produsele cu Q10 înainte de a observa efectele? Sunt ele vizibile pentru toată lumea sau depind de anumiți factori?

T.B.: Depinde de stilul de viață pe care îl ai, pentru că acesta îți afectează pielea. Am dezvoltat un produs, un filler anti-riduri care acționează instantaneu și poți vedea un efect imediat, datorită unei formule inteligente. Conține anumiți pigmenți acolo, ca un filtru, care stimulează celulele. Dacă ai riduri masive, adânci, însă, celulele trebuie să-și dea un restart, deci ar putea dura mai mult până când vezi efectul cu adevărat.

Dar, indiferent de tipul de piele pe care îl ai, dacă ai piele grasă sau dacă observi primele semne de îmbătrânire, dacă ai pielea ternă sau obosită, Q10 poate fi folosit ca un boost. Așa cum am menționat, celula știe dacă există o lipsă de Q10, iar dacă tu i-l oferi, celulele îl vor folosi în beneficiul tău.

ELLE: Ar trebui să introducem Q10 în rutina noastră de îngrijire și să-l folosim pentru totdeauna sau doar atunci când avem punctual nevoie?

T.B.: Aș spune să îl incluzi în rutina ta de îngrijire pentru totdeauna. Personal, folosesc crema de față Nivea Q10 SPF 50, și astfel am parte de o combinație între un factor de protecție solară foarte bun, care este cheia îngrijirii anti-îmbătrânire, cred că acum toată lumea știe acest lucru, și ingredientul activ, Q10. Poți să-l încerci chiar și la o vârstă mai tânără, desigur. Aș spune să-l folosești mereu.

ELLE: Nivea Q10 Targeted Wrinkle Filler este cel mai nou produs creat de voi din această gamă foarte populară. Ce ar trebui să știm despre această inovație?

T.B.: Este o combinație excelentă și acționează asupra ridurilor și a liniilor fine în primele cinci minute de la aplicare. Așadar, produsul vine într-un ambalaj foarte mic, pe care îl poți pune în geantă, are o concentrație foarte bună de Q10 și pigmenți inteligenți pentru efectul imediat. Astfel, reduce ridurile cu 50% în patru săptămâni de la utilizare. În anumite zone ale feței, adică pe frunte, zona ochilor, a buzelor și pliurile nazolabiale, efectul se observă în doar două săptămâni. Chiar dacă ridurile sunt umplute instantaneu, are eficiență dovedită și ca tratament antirid de lungă durată. Și apoi ai ingredientele active care duc la activarea celulelor.

ELLE: Putem folosi doar Nivea Q10 Targeted Wrinkle Filler sau ar trebui să adăugăm alte produse în rutina de îngrijire pentru succesul maxim?

T.B.: Îl poți folosi fără probleme de sine stătător, dar dacă integrezi sau utilizezi chiar și mai multe produse cu Q10, este excelent. Pentru o prevenție ideală, poți adăuga produse cu filtre UV. Este, de asemenea, complet în regulă să îl utilizezi doar în zonele în care dorești să obții acest efect, iar apoi să utilizezi un alt produs Nivea pentru restul feței.

ELLE: Care sunt factorii principali care duc la îmbătrânirea pielii și de care ar trebui să ne ferim?

T.B.: O parte esențială este determinată genetic, deci nu putem schimba acest lucru. Însă putem controla poluarea, nutriția, expunerea la soare fără protecție. Dacă locuiești într-o zonă poluată, ar trebui să acorzi atenție curățării pielii, mai ales seara. Evită fumatul, folosește un produs cu factor de protecție solară, urmează o dietă echilibrată și acordă atenție schimbărilor pielii tale.

ELLE: Există anumite reguli de depozitare a produselor pe bază de Q10?

T.B.: Nu ar trebui să expui în exces produsul la lumină. Noi testăm chiar și expunerea la lumina soarelui pentru a ne asigura că nu se întâmplă nimic dăunător. Din câte am observat, concentrația de Q10 scade ușor dacă este expusă intensiv la lumina soarelui. Îmi pare rău că nu am făcut o fotografie, dar în laboratoarele noastre de dezvoltare, de formulare, avem rafturi în ferestre pe care așezăm mereu sticle mici cu formulările testate, pentru a vedea dacă produsul este stabil. La fel, testăm la 40 de grade Celsius și la 8 grade Celsius. Deci, recomandarea mea personală, mai ales pentru acele zile cu 40 de grade Celsius, este să am întotdeauna un produs cu Q10 în frigider. Dar doar pentru a-l reîmprospăta și pentru o bună circulație. În rest, nu trebuie să faci nimic special în privința depozitării produsului.

ELLE: Există vreo concepție greșită despre îmbătrânire, acnee sau orice altă afecțiune legată de piele pe care îți dorești să o lămurești?

T.B.: Cred că există multe zvonuri care nu au o coerență sau nici o dovadă în cercetare. De exemplu, am auzit că laptele ar accelera îmbătrânirea pielii. Cum sunt o fire foarte curioasă, am căutat informații suplimentare, însă nu am găsit nimic în literatura de specialitate care să susțină această ipoteză. Pe de altă parte, zahărul este un factor de accelerare, sau cel puțin contribuie la pierderea anumitor funcționalități ale pielii.

Mă enervează când oamenii văd că ai un coș pe față și presupun că nu te speli corespunzător. Acest lucru este complet greșit. Acneea este prezentă în genele tale, este declanșată și de anumiți factori externi, dar nu este din cauză că nu îți speli fața corespunzător.

ELLE: Ce sfaturi sau informații le poți oferi celor care doresc să își îmbunătățească sănătatea pielii sau să prevină anumite afecțiuni ale pielii, bazate pe descoperirile tale de până acum?

T.B.: Fii conștient de tipul tău de piele, fă-ți analizele! Fii atent la schimbările pielii și adaptează-te în consecință, chiar și atunci când ești la menstruație, când știi că treci prin acea perioadă, când nivelurile hormonale cresc, poți adăuga un pas suplimentar în rutina ta de îngrijire. După ce îți cureți fața dimineața, aplică un ser sau două, iar dacă este vară poate ai nevoie de mai mulți antioxidanți. Nu uita de produsul cu protecție solară. Seara este important să-ți cureți pielea, să o hidratezi, chiar și cu produse nu foarte ușoare, ci un pic mai consistente, pentru a umple lipidele din piele. Și mult somn, apă, o nutriție bună, evitarea fumatului, cred că aceasta este calea pentru a menține o piele frumoasă și, foarte important, sănătoasă pe termen lung.

Explicatie foto: Dr Tanja Bussman, Coordonator Comunicare Științifică, Beiersdorf

