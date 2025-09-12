Fashion Talks x Nespresso: Descoperă Samra Origins by The Weeknd, colecția în ediție limitată care celebrează originile și gustul autentic al cafelei

Nespresso & The Weeknd transformă pasiunea comună pentru cafea într-o experiență exclusivă: Samra Origins, o colecție ce poartă numele mamei artistului și celebrează cultura, identitatea și arta cafelei de origine unică.

Într-o lume în care poveștile personale se împletesc cu arta și cultura, Nespresso aduce în prim-plan o colecție unică: Samra Origins, creată în parteneriat cu unul dintre cei mai influenți artiști ai momentului, Abel Tesfaye, cunoscut sub numele de scenă The Weeknd. Această colaborare nu se rezumă doar la o cafea în ediție limitată, ci vorbește despre conexiuni personale, despre viziunea artistică și despre felul în care originile devin o sursă de inspirație. Pentru The Weeknd, povestea sa este legată în mod cert de Etiopia și de mama lui, Samra, care l-a sprijinit de-a lungul carierei și i-a insuflat valorile care îl ghidează și astăzi. Nu întâmplător, colecția îi poartă numele și o transformă într-un simbol care conectează gustul autentic al cafelei cu emoția întoarcerii la origini.

Boabele sortimentului de cafea din colecția Samra Origins, compatibil cu sistemul Original, provin din Tanzania, de pe versanții Muntelui Kilimanjaro, o regiune recunoscută pentru terroir-ul său excepțional. Acolo, fermierii cultivă și procesează cafeaua Arabica de generații, folosind metode tradiționale, precum procesarea umedă, ce păstrează aciditatea vibrantă și caracterul fructat al cafelei. Prăjirea boabelor de cafea este făcută în două etape: una lejeră, ce conservă aciditatea revigorantă și notele fructate, și una mai intensă, ce aduce în prim-plan notele de cereale. Rezultatul este o cafea cu un profil aromatic echilibrat, ce oferă o experiență memorabilă.

Colecția cuprinde, pe lângă sortimentul de cafea pentru sistemul Original, și accesorii speciale, precum Samra Origins Travel Mug sau Samra Origins Travel Tumbler, toate în ediție limitată. Toate aceste elemente sunt unite de un simbol grafic distinctiv, scris în limba amharică (limba principală vorbită în Etiopia), care reprezintă numele Samra. Este un detaliu care adaugă profunzime și autenticitate, transformând colecția într-o punte între trecut și prezent, între identitatea personală a artistului și universul Nespresso.

Mai mult decât o cafea, Samra Origins devine un pretext pentru conversație și reflecție. Este un exemplu despre cum originile pot modela creațiile artistice și influența trendurile actuale. Muzica lui The Weeknd, inspirată de rădăcinile sale etiopiene, se intersectează cu moda și designul, la fel cum această cafea transformă un ritual cotidian într-un vehicul cultural care adună oamenii împreună.

Prin această colaborare, Nespresso demonstrează încă o dată că experiența cafelei poate fi memorabilă. Este emoție, artă și celebrare a identității. Samra Origins reunește expertiza Nespresso și creativitatea unuia dintre cei mai ascultați artiști din lume, oferind o cafea deosebită și o experiență care amintește că originile rămân cea mai puternică inspirație.

Urmărește episodul special Fashion Talks x Nespresso și descoperă mai multe despre colecția Samra Origins pe www.nespresso.ro.

